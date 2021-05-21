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Разбитый Porsche 911 GT2 RS на аукционе: ездить нельзя, но стоит дорого

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Кирилл Малышев

На аукционе Copart в Хьюстоне, США, выставили на продажу спорткар Porsche 911 GT2 RS после серьёзного ДТП. На нём больше нельзя ездить по дорогам, однако нашлись люди, готовые выложить за него большие деньги.

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  • Автомобиль битый со всех сторон. Пострадали передняя, задняя и обе боковые части кузова. Раскрылись подушки безопас­ности, сработали натяжители ремней. Заключение экспертов гласит: авто­мобиль не подлежит восстанов­лению и не может быть больше допущен на дороги общего пользования.

  • Это означает, что даже если какой-то энтузиаст восстановит этот Porsche, легальный допуск на дороги он не получит — автомобиль можно будет эксплуати­ровать на треке. Другой вариант — приобрести в таком виде и распродать по запчастям. В описании к объявлению говорится, что двигатель не пострадал и работает ровно. Также не повреждена трансмиссия.

  • На момент написания новости максимальная ставка достигла 81 500 долларов (около 6 миллионов рублей). Целым такой автомобиль оценивается более чем в 360 000 долларов.

  • Ранее житель Великобритании построил очень точную реплику Porsche 911 в версии GT3 RS в кузове 991. В качестве основы он использовал немолодой Boxster — модель второго поколения (987), выпускав­шуюся с 2004 по 2012 год. О своём творении владелец рассказал в Facebook, приложив снимки с различных этапов пере­воплощения.

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