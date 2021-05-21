Разбитый Porsche 911 GT2 RS на аукционе: ездить нельзя, но стоит дорого

Автомобиль битый со всех сторон. Пострадали передняя, задняя и обе боковые части кузова. Раскрылись подушки безопас­ности, сработали натяжители ремней. Заключение экспертов гласит: авто­мобиль не подлежит восстанов­лению и не может быть больше допущен на дороги общего пользования.

Это означает, что даже если какой-то энтузиаст восстановит этот Porsche, легальный допуск на дороги он не получит — автомобиль можно будет эксплуати­ровать на треке. Другой вариант — приобрести в таком виде и распродать по запчастям. В описании к объявлению говорится, что двигатель не пострадал и работает ровно. Также не повреждена трансмиссия.

На момент написания новости максимальная ставка достигла 81 500 долларов (около 6 миллионов рублей). Целым такой автомобиль оценивается более чем в 360 000 долларов.