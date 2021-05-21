Разбитый Porsche 911 GT2 RS на аукционе: ездить нельзя, но стоит дорого
Кирилл Малышев
На аукционе Copart в Хьюстоне, США, выставили на продажу спорткар Porsche 911 GT2 RS после серьёзного ДТП. На нём больше нельзя ездить по дорогам, однако нашлись люди, готовые выложить за него большие деньги.
Автомобиль битый со всех сторон. Пострадали передняя, задняя и обе боковые части кузова. Раскрылись подушки безопасности, сработали натяжители ремней. Заключение экспертов гласит: автомобиль не подлежит восстановлению и не может быть больше допущен на дороги общего пользования.
Это означает, что даже если какой-то энтузиаст восстановит этот Porsche, легальный допуск на дороги он не получит — автомобиль можно будет эксплуатировать на треке. Другой вариант — приобрести в таком виде и распродать по запчастям. В описании к объявлению говорится, что двигатель не пострадал и работает ровно. Также не повреждена трансмиссия.
На момент написания новости максимальная ставка достигла 81 500 долларов (около 6 миллионов рублей). Целым такой автомобиль оценивается более чем в 360 000 долларов.
Ранее житель Великобритании построил очень точную реплику Porsche 911 в версии GT3 RS в кузове 991. В качестве основы он использовал немолодой Boxster — модель второго поколения (987), выпускавшуюся с 2004 по 2012 год. О своём творении владелец рассказал в Facebook, приложив снимки с различных этапов перевоплощения.