Что делать, если на машину упали знак, дерево или забор?

Что делать, если пришёл к машине, а на ней лежит дерево. И вы его туда не клали?

В первую очередь, вызвать на место происшествия сотрудников полиции. Именно полиции, а не ГИБДД — такое происшествие не подходит под определение ДТП, а ущерб причинён только одному лицу неизвестным виновником. Оформлять всё это должен участковый. Но звонить лучше не ему (даже если вы знаете его номер), а по телефону «02» или «102», если с мобильного. Такой звонок будет официально зафикси­рован как вызов полиции на место происшествия.

Пока полицейский едет, необходимо самому предпринять некоторые действия: сфото­графи­ровать место происшествия, машину, её повреждения, упавший (или, например, выкатив­шийся) предмет, его повреждения, а также разлетев­шиеся обломки. И не торопитесь звонить в управляющую компанию, дорожную службу или Гидро­метцентр — пусть сначала полиция зафиксирует все обстоятель­ства происше­ствия. Именно полицейский определит, кто должен выступать ответчиком в данной истории. Однако зачастую найти того, кто отвечает за конкретную территорию, бывает довольно сложно. Особенно само­стоятельно.

Ещё один очень важный момент. Если речь идёт про дерево, то надо найти и вызвать на место происшествия предста­вителя дендро­логической экспертизы (есть и такая!) — он оценит и задокументи­рует состояние дерева. Потом может оказаться поздно: дерево наверняка будет уничтожено, а сведения о его состоянии пригодятся при последующем разбирательстве.

Оформленный полицией протокол и контакты ответчика тоже ещё не конец квеста. Необходимо будет получить от участкового постанов­ление либо о возбуждении дела в отношении управ­ляющей компании, либо аргументи­рованный отказ.