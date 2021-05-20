Что делать, если на машину упали знак, дерево или забор?
Влад Зенин
Даже самых законопослушных водителей, которые паркуются точно по разметке и никому не мешают, могут поджидать неприятности на стоянке. Например, гнилое дерево, плохо закреплённый дорожный знак или покосившийся забор соседней стройки, которые грозят упасть на машину. Кто виноват в этой ситуации, куда жаловаться и можно ли вообще рассчитывать на компенсацию?
Что делать, если пришёл к машине, а на ней лежит дерево. И вы его туда не клали?
В первую очередь, вызвать на место происшествия сотрудников полиции. Именно полиции, а не ГИБДД — такое происшествие не подходит под определение ДТП, а ущерб причинён только одному лицу неизвестным виновником. Оформлять всё это должен участковый. Но звонить лучше не ему (даже если вы знаете его номер), а по телефону «02» или «102», если с мобильного. Такой звонок будет официально зафиксирован как вызов полиции на место происшествия.
Пока полицейский едет, необходимо самому предпринять некоторые действия: сфотографировать место происшествия, машину, её повреждения, упавший (или, например, выкатившийся) предмет, его повреждения, а также разлетевшиеся обломки. И не торопитесь звонить в управляющую компанию, дорожную службу или Гидрометцентр — пусть сначала полиция зафиксирует все обстоятельства происшествия. Именно полицейский определит, кто должен выступать ответчиком в данной истории. Однако зачастую найти того, кто отвечает за конкретную территорию, бывает довольно сложно. Особенно самостоятельно.
Ещё один очень важный момент. Если речь идёт про дерево, то надо найти и вызвать на место происшествия представителя дендрологической экспертизы (есть и такая!) — он оценит и задокументирует состояние дерева. Потом может оказаться поздно: дерево наверняка будет уничтожено, а сведения о его состоянии пригодятся при последующем разбирательстве.
Оформленный полицией протокол и контакты ответчика тоже ещё не конец квеста. Необходимо будет получить от участкового постановление либо о возбуждении дела в отношении управляющей компании, либо аргументированный отказ.
Всё оформили, когда ждать денег?
И даже если участковый возбудит дело, то это совсем не значит, что вам с лёгкостью удастся получить деньги на восстановление машины. У управляющей компании может быть масса аргументов в пользу своей невиновности. Поэтому лучше готовьтесь к суду. А для этого назначьте независимую экспертизу причинённого ущерба. На которую необходимо пригласить представителей управляющей компании. Они обязаны убедиться, что повреждения, на которые вы указываете эксперту, относятся именно к этому происшествию.
Приглашать ответчика надо либо телеграммой с уведомлением о вручении, либо личным визитом и соответствующим письмом. Писем должно быть два: одно — в компанию, а второе — копию, на которой представитель компании указывает дату и время получения, оставьте себе. Если представитель компании не явится на оценку ущерба, эти документы будут являться подтверждением, что его приглашали.
После процедуры оценки ущерба виновнику необходимо будет предъявить претензию — в письменном виде, с уведомлением о вручении. А потом остаётся ждать — у ответчика есть 30 дней на реакцию. Впрочем, если вы изначально настроены идти в суд, претензионный порядок здесь не обязателен — сразу направляйте заявление в суд. Но лучше сначала ограничиться именно претензией: вдруг вам пойдут навстречу? А если нет, то вы ещё до суда получите на руки аргументы компании, которые можно будет опровергнуть на заседании.
Отказать платить добровольно виновники способны, например, на основании плохого прогноза погоды. В этом случае придётся ходатайствовать перед судом о получении сводки погоды на день и час происшествия. Желательно также обратиться к оператору сотовой связи за документом о том, что вы не получали никаких уведомлений от МЧС.
В каких случаях точно откажут в возмещении ущерба
Как утверждает адвокат Илья Афанасьев, в ряде ситуаций получить компенсацию с коммунальщиков вообще невозможно. Например, если автомобиль был припаркован в опасной зоне или его владелец проигнорировал действовавшее предупреждение экстренных служб об опасности, связанной с погодными условиями. Но в этой ситуации предупреждение должно содержать обозначение конкретной зоны — района города.
Также стоит иметь в виду, что оплачивать услуги юриста и оценщика, а также госпошлину для суда автовладельцу сначала придётся за свой счёт. Возместить эти убытки, при счастливом стечении обстоятельств, удастся уже через полгода-год. Если, конечно, судебный процесс будет выигран.
В практике Верховного суда уже известно дело, в котором нижестоящий суд указал, что при наличии предупреждения от МЧС происшествие считается форс-мажором и управляющая компания ответственности не несёт. Согласно приказу МЧС под названием «Опасные метеорологические явления», таковым считается, например, ветер на равнине со скоростью более 25 метров в секунду. Но доказывать наступление таких — освобождающих от ответственности событий — должны именно причинители вреда, а не автовладельцы, пострадавшие от действия или бездействия управляющей компании.
А что, если на машину упал дорожный знак или забор?
Если на машину упал забор, то всё немного проще. Нужно также обратиться к полиции или участковому, чтобы оформить происшествие. А предъявлять претензии необходимо владельцу забора. Причём в этой ситуации сильный ветер уже не будет форс-мажорным обстоятельством — потому что забор должен выдерживать непогоду.
С дорожным знаком всё немного сложнее. Если он упал на машину на придомовой территории, то это дело участкового. При этом наверняка возникнут трудности с определением, кому этот знак принадлежит. Его могла установить управляющая компания либо компания, занимающаяся организацией дорожного движения в населённом пункте.
А если знак упал на машину на дороге, то это уже будет считаться дорожно-транспортным происшествием. Для его оформления необходимо вызывать ГИБДД. После нужно добиться возбуждения административного дела в отношении владельца данной дороги по статье 12.34 КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». И со всеми этими материалами подавать на владельца дороги в суд. Эти организации, как и управляющие компании, без суда обычно не платят.
Может ли помочь страховка?
Увы, управляющие и дорожные компании не страхуют возможную ответственность перед третьими лицами, а система ОСАГО работает только при ДТП. Так что на автогражданку рассчитывать не стоит — деревья и знаки полисов не имеют (если они, конечно, не упали на дорогу во время движения).
Если ваш автомобиль застрахован по каско, то возмещение вы получите после обращения к страховщику. За несвоевременную выплату страховой компании придётся заплатить пострадавшему ещё и пени, а также штраф — половину заявленной суммы. Для получения компенсации в некоторых случаях потребуется тот же комплект документов, что и для суда. Правда, в данном случае шансы получить деньги с таким пакетом бумаг будут намного выше, чем через суд.