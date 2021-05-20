Kia Optima, которую разбили, восстановили и снова разбили: о чём не рассказывает продавец

Что делать, если на машину упали знак, дерево или забор?

Разбор

Влад Зенин

Даже самых законопослушных водителей, которые паркуются точно по разметке и никому не мешают, могут поджидать неприятности на стоянке. Например, гнилое дерево, плохо закреплённый дорожный знак или покосив­шийся забор соседней стройки, которые грозят упасть на машину. Кто виноват в этой ситуации, куда жаловаться и можно ли вообще рассчитывать на компенсацию?

Что делать, если пришёл к машине, а на ней лежит дерево. И вы его туда не клали?

В первую очередь, вызвать на место происшествия сотрудников полиции. Именно полиции, а не ГИБДД — такое происшествие не подходит под определение ДТП, а ущерб причинён только одному лицу неизвестным виновником. Оформлять всё это должен участковый. Но звонить лучше не ему (даже если вы знаете его номер), а по телефону «02» или «102», если с мобильного. Такой звонок будет официально зафикси­рован как вызов полиции на место происшествия.

Пока полицейский едет, необходимо самому предпринять некоторые действия: сфото­графи­ровать место происшествия, машину, её повреждения, упавший (или, например, выкатив­шийся) предмет, его повреждения, а также разлетев­шиеся обломки. И не торопитесь звонить в управляющую компанию, дорожную службу или Гидро­метцентр — пусть сначала полиция зафиксирует все обстоятель­ства происше­ствия. Именно полицейский определит, кто должен выступать ответчиком в данной истории. Однако зачастую найти того, кто отвечает за конкретную территорию, бывает довольно сложно. Особенно само­стоятельно.

Ещё один очень важный момент. Если речь идёт про дерево, то надо найти и вызвать на место происшествия предста­вителя дендро­логической экспертизы (есть и такая!) — он оценит и задокументи­рует состояние дерева. Потом может оказаться поздно: дерево наверняка будет уничтожено, а сведения о его состоянии пригодятся при последующем разбирательстве.

Оформленный полицией протокол и контакты ответчика тоже ещё не конец квеста. Необходимо будет получить от участкового постанов­ление либо о возбуждении дела в отношении управ­ляющей компании, либо аргументи­рованный отказ.

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Всё оформили, когда ждать денег?

И даже если участковый возбудит дело, то это совсем не значит, что вам с лёгкостью удастся получить деньги на восстанов­ление машины. У управляющей компании может быть масса аргументов в пользу своей невинов­ности. Поэтому лучше готовьтесь к суду. А для этого назначьте независимую экспертизу причинённого ущерба. На которую необходимо пригласить представи­телей управляющей компании. Они обязаны убедиться, что повреждения, на которые вы указыва­ете эксперту, относятся именно к этому происшествию.

Приглашать ответчика надо либо телеграммой с уведомле­нием о вручении, либо личным визитом и соответ­ствующим письмом. Писем должно быть два: одно — в компанию, а второе — копию, на которой представи­тель компании указывает дату и время получения, оставьте себе. Если представитель компании не явится на оценку ущерба, эти документы будут являться подтвержде­нием, что его приглашали. 

После процедуры оценки ущерба виновнику необходимо будет предъявить претензию — в письменном виде, с уведомле­нием о вручении. А потом остаётся ждать — у ответчика есть 30 дней на реакцию. Впрочем, если вы изначально настроены идти в суд, претензи­онный порядок здесь не обязателен — сразу направляйте заявление в суд. Но лучше сначала ограничиться именно претензией: вдруг вам пойдут навстречу? А если нет, то вы ещё до суда получите на руки аргументы компании, которые можно будет опровергнуть на заседании.

Отказать платить добровольно виновники способны, например, на основании плохого прогноза погоды. В этом случае придётся ходатай­ствовать перед судом о получении сводки погоды на день и час происшествия. Желательно также обратиться к оператору сотовой связи за документом о том, что вы не получали никаких уведомлений от МЧС.

В каких случаях точно откажут в возмещении ущерба

Как утверждает адвокат Илья Афанасьев, в ряде ситуаций получить компенсацию с коммуналь­щиков вообще невозможно. Например, если авто­мобиль был припаркован в опасной зоне или его владелец проигнори­ровал действо­вавшее преду­преждение экстренных служб об опасности, связанной с погодными условиями. Но в этой ситуации предупреж­дение должно содержать обозначение конкретной зоны — района города. 

Также стоит иметь в виду, что оплачивать услуги юриста и оценщика, а также госпошлину для суда авто­владельцу сначала придётся за свой счёт. Возместить эти убытки, при счастливом стечении обстоятельств, удастся уже через полгода-год. Если, конечно, судебный процесс будет выигран.

В практике Верховного суда уже известно дело, в котором нижестоящий суд указал, что при наличии преду­преждения от МЧС происше­ствие считается форс-мажором и управляющая компания ответ­ственности не несёт. Согласно приказу МЧС под названием «Опасные метеоро­логиче­ские явления», таковым считается, например, ветер на равнине со скоростью более 25 метров в секунду. Но доказывать наступ­ление таких — освобождающих от ответ­ственности событий — должны именно причини­тели вреда, а не авто­владельцы, пострадав­шие от действия или бездействия управляющей компании.

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А что, если на машину упал дорожный знак или забор?

Если на машину упал забор, то всё немного проще. Нужно также обратиться к полиции или участковому, чтобы оформить происше­ствие. А предъявлять претензии необходимо владельцу забора. Причём в этой ситуации сильный ветер уже не будет форс-мажорным обстоятельством — потому что забор должен выдерживать непогоду.

С дорожным знаком всё немного сложнее. Если он упал на машину на придомовой территории, то это дело участкового. При этом наверняка возникнут трудности с определе­нием, кому этот знак принадлежит. Его могла установить управляющая компания либо компания, занимающаяся органи­зацией дорожного движения в населённом пункте.

А если знак упал на машину на дороге, то это уже будет считаться дорожно-транспортным происшествием. Для его оформле­ния необходимо вызывать ГИБДД. После нужно добиться возбуждения админи­стративного дела в отношении владельца данной дороги по статье 12.34 КоАП «Несоблюде­ние требований по обеспечению безопас­ности дорожного движения при строитель­стве, рекон­струкции, ремонте и содер­жании дорог». И со всеми этими материалами подавать на владельца дороги в суд. Эти организации, как и управляющие компании, без суда обычно не платят.

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Может ли помочь страховка?

Увы, управляющие и дорожные компании не страхуют возможную ответ­ственность перед третьими лицами, а система ОСАГО работает только при ДТП. Так что на авто­гражданку рассчитывать не стоит — деревья и знаки полисов не имеют (если они, конечно, не упали на дорогу во время движения).

Если ваш автомобиль застрахован по каско, то возмещение вы получите после обращения к страховщику. За несвое­временную выплату страховой компании придётся заплатить пострадав­шему ещё и пени, а также штраф — половину заявленной суммы. Для получения компенсации в некоторых случаях потребуется тот же комплект документов, что и для суда. Правда, в данном случае шансы получить деньги с таким пакетом бумаг будут намного выше, чем через суд.

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Приходилось разбираться с коммунальщиками или дорожниками?

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