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В Канаде пёс угнал автомобиль и устроил аварию

Новости

Дмитрий Елизаров

В канадской Оттаве причиной аварии стал забытый в минивэне пёс. Как сообщает местное издание Ottawa Citizen, в инциденте пострадал владелец автомобиля, но обвинений собаке полиция предъявлять не стала.

  • Прибывшие на место аварии представители правоохранительных органов выяснили, что автовладелец просто оставил собаку в салоне машины с запущенным двигателем. Модель автомобиля и порода пса не уточняются. Известно лишь, что виновник событий был размером с мопса, то есть достаточно компактным.

  • Согласно основной версии, «угонщик», расшалившись внутри автомобиля, случайно сдвинул рычаг коробки передач — поэтому минивэн пришёл в движение. Завершилась поездка четвероногого в ближайшей канаве, а владелец вэна слегка травмировался, пока бежал за автомобилем и пытался его остановить. Сам же пёс не пострадал.

  • Местная полиция отметила, что оставлять автомобили с работающими моторами без присмотра опасно — вне зависимости от того, находится ли кто-нибудь внутри.

  • Летом нынешнего года стало известно, что в Бразилии пёс стал не просто водителем, а полноценным сотрудником дилерского центра: бродячую собаку, регулярно навещавшую автосалон марки Hyundai, приютили, приняли на работу и даже выдали именное удостоверение.

А вам доставляют неудобства животные в машине?

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