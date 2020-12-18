В Канаде пёс угнал автомобиль и устроил аварию
Дмитрий Елизаров
В канадской Оттаве причиной аварии стал забытый в минивэне пёс. Как сообщает местное издание Ottawa Citizen, в инциденте пострадал владелец автомобиля, но обвинений собаке полиция предъявлять не стала.
Прибывшие на место аварии представители правоохранительных органов выяснили, что автовладелец просто оставил собаку в салоне машины с запущенным двигателем. Модель автомобиля и порода пса не уточняются. Известно лишь, что виновник событий был размером с мопса, то есть достаточно компактным.
Согласно основной версии, «угонщик», расшалившись внутри автомобиля, случайно сдвинул рычаг коробки передач — поэтому минивэн пришёл в движение. Завершилась поездка четвероногого в ближайшей канаве, а владелец вэна слегка травмировался, пока бежал за автомобилем и пытался его остановить. Сам же пёс не пострадал.
Местная полиция отметила, что оставлять автомобили с работающими моторами без присмотра опасно — вне зависимости от того, находится ли кто-нибудь внутри.
Летом нынешнего года стало известно, что в Бразилии пёс стал не просто водителем, а полноценным сотрудником дилерского центра: бродячую собаку, регулярно навещавшую автосалон марки Hyundai, приютили, приняли на работу и даже выдали именное удостоверение.