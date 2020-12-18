В Канаде пёс угнал автомобиль и устроил аварию

Прибывшие на место аварии представители правоохранительных органов выяснили, что автовладелец просто оставил собаку в салоне машины с запущенным двигателем. Модель автомобиля и порода пса не уточняются. Известно лишь, что виновник событий был размером с мопса, то есть достаточно компактным.

Согласно основной версии, «угонщик», расшалившись внутри автомобиля, случайно сдвинул рычаг коробки передач — поэтому минивэн пришёл в движение. Завершилась поездка четвероногого в ближайшей канаве, а владелец вэна слегка травмировался, пока бежал за автомобилем и пытался его остановить. Сам же пёс не пострадал.

Местная полиция отметила, что оставлять автомобили с работающими моторами без присмотра опасно — вне зависимости от того, находится ли кто-нибудь внутри.