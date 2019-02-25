Какие машины чаще других попадают в ДТП

Для исследования взяли машины не старше 10 лет и проанализировали их отчёты по VIN, в которые попадают данные о ДТП.

Не будем томить и сразу скажем, что лидером по авариям стала Audi S5. Почти 43% автомобилей этой модели были в ДТП. На втором месте кроссовер Citroen C4 Aircross с долей 39,2% битых машин, тройку замыкает Jaguar X-Type с 38,2%. В первую пятёрку «аварийных» моделей также вошли Cadillac CTS и довольно редкий автомобиль представительского класса Volkswagen Phaeton.