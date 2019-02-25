Какие машины чаще других попадают в ДТП
Проанализировали, как часто попадают в аварии машины разных марок и моделей. Как всегда, в нашем рейтинге есть закономерности, но встречаются и аномалии. Рассказываем.
Для исследования взяли машины не старше 10 лет и проанализировали их отчёты по VIN, в которые попадают данные о ДТП.
Не будем томить и сразу скажем, что лидером по авариям стала Audi S5. Почти 43% автомобилей этой модели были в ДТП. На втором месте кроссовер Citroen C4 Aircross с долей 39,2% битых машин, тройку замыкает Jaguar X-Type с 38,2%. В первую пятёрку «аварийных» моделей также вошли Cadillac CTS и довольно редкий автомобиль представительского класса Volkswagen Phaeton.
В топе 5 марок — Honda, Mazda, Jaguar, BMW и Mercedes, традиционно считающиеся более «мужскими». А Honda и Mazda вообще знамениты именно своими агрессивно-спортивными машинами. Такие обычно не покупают для семейных поездок на дачу — и вот результат. Разброс в цифрах у лидеров совсем небольшой — от 32% битых машин у Honda до 30% у Mercedes. Немного аномально в этом списке выглядит представительный Jaguar.
Меньше всего в авариях бывают машины премиум-класса и внедорожники. Первые, скорее всего, водят аккуратнее (или нанимают для этого водителя), а вторые не так часто используются в городе.
Первая тройка марок выглядит так: Bentley (12,7% машин, бывших в ДТП), УАЗ (16,6%) и китайский Great Wall (18,2%). В топ-моделей с самыми аккуратными водителями вошли Mercedes G-Class AMG (стоимость в базовой комплектации около 10 000 000 рублей), Jeep Wrangler и Porsche 911. Разброс в цифрах совсем небольшой — от 12,2% доли битых у Mercedes до 13,3% у Porsche. Немного неожиданным выглядит в «небитом» рейтинге Renault Kaptur. Хоть модель и заняла только 10-е место.