Необычный краш-тест: гружёный фургон против микроавтобуса

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Тест-драйв 700-сильного Porsche через пару минут закончился краш-тестом
SAAB 9-5: последний шведский самолёт
Николай Андреев
Швейцарская организация Dynamic Test Center AG (DTC), которая специализируется на проведении нестандартных краш-тестов, опубликовала ролик с новым экспериментом. В этот раз испытания касались автомобильных стеллажей bott vario3, поэтому проверка проходила без манекенов. Стеллажи установили в Volkswagen Crafter и разогнали фургон с горы до скорости в
В результате стеллажи остались на месте (что показало эффективность их крепления и конструкции), а вот микроавтобусу досталось...