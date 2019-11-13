Необычный краш-тест: гружёный фургон против микроавтобуса

Швейцарская организация Dynamic Test Center AG (DTC), которая специализируется на проведении нестандартных краш-тестов, опубликовала ролик с новым экспериментом. В этот раз испытания касались автомобильных стеллажей bott vario3, поэтому проверка проходила без манекенов. Стеллажи установили в Volkswagen Crafter и разогнали фургон с горы до скорости в 60 км/ч, чтобы он влетел в микроавтобус Mercedes-Benz Vito.