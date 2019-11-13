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Необычный краш-тест: гружёный фургон против микроавтобуса

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Николай Андреев

Швейцарская организация Dynamic Test Center AG (DTC), которая специализируется на проведении нестандартных краш-тестов, опубликовала ролик с новым экспериментом. В этот раз испытания касались автомобильных стеллажей bott vario3, поэтому проверка проходила без манекенов. Стеллажи установили в Volkswagen Crafter и разогнали фургон с горы до скорости в 60 км/ч, чтобы он влетел в микроавтобус Mercedes-Benz Vito.

В результате стеллажи остались на месте (что показало эффективность их крепления и конструкции), а вот микроавтобусу досталось...

Eine bott vario3 Fahrzeugeinrichtung wird durch eine Heckaufprallkollision getestet. Ein VW Crafter (m = 2685 kg) trifft mit 60 km/h und 100% Überdeckung auf einen Mercedes-Benz Vito (m = 2321 kg). Die resultierende Geschwindigkeit des stossenden Fahrzeug (VW Crafter mit bott vario3) beträgt v = 31 km/h (nach DIN 1789). Die Fahrzeugeinrichtung weisst leichte Deformationen auf, die Ladung wird vollständig zurückgehalten. Für weiterführende Informationen: http://www.dtc-ag.ch (publi_287)

Какой краш-тест стоит ещё провести швейцарцам?

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