Анонсирован экстремальный Volkswagen Crafter для спасателей

Terrastorm создан на основе полноприводной модифи­кации 4Motion. Для эксплу­атации в сложных условиях вэну доработали подвеску: у машины увеличен дорожный просвет и используются усилен­ные компоненты шасси.

Автомобиль получил антигравийный обвес из неокрашен­ного пластика и дополни­тельное внедорожное оснащение — кенгурят­ник, лебёдку, лестницу на крыше и запасное колесо, закреп­лённое на кузове сзади.

Двигатель — тот же, что и у исходного авто­мобиля: 2,0-литровый четырёх­цилиндровый турбо­дизель, развивающий 177 л.с. В паре с ним работает шести­ступенчатая механи­ческая или восьми­ступенчатая автомати­ческая коробка передач.

Torus Terrastorm заинтересует службы спасения, сотруд­ников ведомств и органи­заций, которые часто вынуж­дены работать в сложных дорожных и погодных условиях, а также шахтёров.

Дебют новинки состоится до конца июля. В продажу она поступит в третьем квартале 2020 года.