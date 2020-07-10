Анонсирован экстремальный Volkswagen Crafter для спасателей
Артем Шахнович
Компания Torsus, базирующаяся в Чехии, анонсировала модифицированный микроавтобус Volkswagen Crafter/MAN TGE, который получит имя Terrastorm. Целевая аудитория автомобиля — сотрудники экстренных оперативных служб.
Terrastorm создан на основе полноприводной модификации 4Motion. Для эксплуатации в сложных условиях вэну доработали подвеску: у машины увеличен дорожный просвет и используются усиленные компоненты шасси.
Автомобиль получил антигравийный обвес из неокрашенного пластика и дополнительное внедорожное оснащение — кенгурятник, лебёдку, лестницу на крыше и запасное колесо, закреплённое на кузове сзади.
Двигатель — тот же, что и у исходного автомобиля: 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбодизель, развивающий 177 л.с. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая или восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Torus Terrastorm заинтересует службы спасения, сотрудников ведомств и организаций, которые часто вынуждены работать в сложных дорожных и погодных условиях, а также шахтёров.
Дебют новинки состоится до конца июля. В продажу она поступит в третьем квартале 2020 года.
Компания Torsus знаменита внедорожным полноприводным автобусом Praetorian на шасси и агрегатах MAN. Автомобиль полной массой 13 500 килограммов имеет дорожный просвет 389 мм, полностью подготовлен для эксплуатации в тяжёлых условиях и предлагается в многочисленных версиях под разные цели и задачи.