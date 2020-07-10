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Анонсирован экстремальный Volkswagen Crafter для спасателей

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Артем Шахнович

Компания Torsus, базирующаяся в Чехии, анонси­ровала модифи­цированный микро­автобус Volkswagen Crafter/MAN TGE, который получит имя Terrastorm. Целевая аудитория авто­мобиля — сотрудники экстренных оперативных служб.

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  • Terrastorm создан на основе полноприводной модифи­кации 4Motion. Для эксплу­атации в сложных условиях вэну доработали подвеску: у машины увеличен дорожный просвет и используются усилен­ные компоненты шасси.

  • Автомобиль получил антигравийный обвес из неокрашен­ного пластика и дополни­тельное внедорожное оснащение — кенгурят­ник, лебёдку, лестницу на крыше и запасное колесо, закреп­лённое на кузове сзади.

  • Двигатель — тот же, что и у исходного авто­мобиля: 2,0-литровый четырёх­цилиндровый турбо­дизель, развивающий 177 л.с. В паре с ним работает шести­ступенчатая механи­ческая или восьми­ступенчатая автомати­ческая коробка передач.

  • Torus Terrastorm заинтересует службы спасения, сотруд­ников ведомств и органи­заций, которые часто вынуж­дены работать в сложных дорожных и погодных условиях, а также шахтёров.

  • Дебют новинки состоится до конца июля. В продажу она поступит в третьем квартале 2020 года.

  • Компания Torsus знаменита внедорожным полно­приводным автобусом Praetorian на шасси и агрегатах MAN. Авто­мобиль полной массой 13 500 килограммов имеет дорожный просвет 389 мм, полностью подготов­лен для эксплу­атации в тяжёлых условиях и пред­лагается в много­числен­ных версиях под разные цели и задачи.

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