«Режим краба» для нового Хаммера: посмотрите, как он работает
Дмитрий Елизаров
Особый режим движения под названием Crab Walk, предназначенный для стеснённых условий, стал одной из технологических новинок, реализованных на новом электропикапе GMC Hummer EV. В опубликованном видеоролике производитель показал, как этот режим работает.
В эпизоде (на 3:54 минуте ролика), посвящённом «режиму краба», пикап движется по узкой дороге в каменистой местности. Путь ему преграждает обломок скалы. При помощи традиционного рулевого управления маневрировать в такой ситуации было бы затруднительно.
При активации режима Crab Walk и передние, и задние колёса Хаммера принудительно поворачиваются на угол до 10 градусов, что позволяет ему двигаться практически по диагонали. В GMC считают, что это решение заметно повысит манёвренность пикапа в сложных дорожных ситуациях.
GMC Hummer EV был представлен накануне. Электропикап, получивший название, которое не использовалось с 2010 года, оснастили полностью электрической силовой установкой мощностью до 1014 л.с. и целым рядом инноваций, упрощающих передвижение на бездорожье. Пикапы в максимальной комплектации Edition 1 ценой 112 595 долларов, которые первыми появятся на рынке, раскупили по предзаказам меньше чем за сутки.
Похожий режим работы силовой установки для манёвров в ограниченном пространстве имеется и у конкурента нового Хаммера — пикапа Rivian R1T. Разработчики назвали его «танковым разворотом»: правые и левые колёса пикапа могут вращаться в разные стороны, что позволяет R1T разворачиваться буквально на месте.