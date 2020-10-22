«Режим краба» для нового Хаммера: посмотрите, как он работает

В эпизоде (на 3:54 минуте ролика), посвящённом «режиму краба», пикап движется по узкой дороге в каменистой местности. Путь ему преграж­дает обломок скалы. При помощи традици­онного рулевого управления маневри­ровать в такой ситуации было бы затруднительно.

При активации режима Crab Walk и передние, и задние колёса Хаммера принуди­тельно поворачи­ваются на угол до 10 градусов, что позволяет ему двигаться практически по диагонали. В GMC считают, что это решение заметно повысит манёврен­ность пикапа в сложных дорожных ситуациях.

GMC Hummer EV был пред­ставлен накануне. Электро­пикап, получивший название, которое не использо­валось с 2010 года, оснастили полностью электриче­ской силовой установкой мощностью до 1014 л.с. и целым рядом инноваций, упрощающих пере­движение на бездорожье. Пикапы в максимальной комп­лектации Edition 1 ценой 112 595 долларов, которые первыми появятся на рынке, раскупили по предзаказам меньше чем за сутки.