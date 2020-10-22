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«Режим краба» для нового Хаммера: посмотрите, как он работает

Новости

Дмитрий Елизаров

Особый режим движения под названием Crab Walk, предназ­наченный для стеснённых условий, стал одной из техно­логиче­ских новинок, реализо­ванных на новом электро­пикапе GMC Hummer EV. В опублико­ванном видео­ролике произво­дитель показал, как этот режим работает.

  • В эпизоде (на 3:54 минуте ролика), посвящённом «режиму краба», пикап движется по узкой дороге в каменистой местности. Путь ему преграж­дает обломок скалы. При помощи традици­онного рулевого управления маневри­ровать в такой ситуации было бы затруднительно.

  • При активации режима Crab Walk и передние, и задние колёса Хаммера принуди­тельно поворачи­ваются на угол до 10 градусов, что позволяет ему двигаться практически по диагонали. В GMC считают, что это решение заметно повысит манёврен­ность пикапа в сложных дорожных ситуациях.

  • GMC Hummer EV был пред­ставлен накануне. Электро­пикап, получивший название, которое не использо­валось с 2010 года, оснастили полностью электриче­ской силовой установкой мощностью до 1014 л.с. и целым рядом инноваций, упрощающих пере­движение на бездорожье. Пикапы в максимальной комп­лектации Edition 1 ценой 112 595 долларов, которые первыми появятся на рынке, раскупили по предзаказам меньше чем за сутки.

  • Похожий режим работы силовой установки для манёвров в ограни­ченном простран­стве имеется и у конкурента нового Хаммера — пикапа Rivian R1T. Разра­ботчики назвали его «танковым разворотом»: правые и левые колёса пикапа могут вращаться в разные стороны, что позволяет R1T развора­чиваться буквально на месте.

«Режим краба» или «режим танка» — что полезнее?

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