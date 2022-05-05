Cпорткар Lotus Emira получил трековую версию из алюминия и карбона

Мотор п

ринципиально

остался тем же 3,5-литровым V6 от Toyota и развивает те же 406 л.с., однако его подготовили для эксплуатации в тяжёлых гоночных условиях. Изменения включают в себя, к примеру, новую систему наддува, систему смазки с сухим картером и блок управления от Motec.

Эта же компания поставляет и приборы для пилота.