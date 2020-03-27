Нерабочая неделя в России: что будет с автосалонами, СТО и мойками

Для предотвращения распростра­нения пандемии коронавируса неделя с 30 марта по 5 апреля в России указом президента объяв­лена выходной. По распоря­жению правитель­ства будут закрыты торговые центры, спортивные клубы, офисы, пред­приятия розничной торговли и другие площадки массового скоп­ления людей. В обычном режиме работать продолжат аптеки, медицин­ские учреж­дения, продуктовые магазины и те пред­приятия, от которых зависят жизненно важные сферы нашей жизни. Но будут ли работать автосалоны, станции техобслужи­вания, автомойки и шино­монтажные точки? Отвечаем.

Будут ли работать автосалоны

Всё зависит от конкретных распоряжений местных властей. В Москве — точно нет. Все шоу-румы будут закрыты, однако большин­ство опрошенных нами дилерских центров планируют работать дистанци­онно: будут принимать звонки, консульти­ровать клиентов в онлайне и помогать рассчитать стоимость автомо­биля, а посетить автосалон можно будет после окончания запрета. Такую схему подтвер­дили в компаниях У Сервис+, Inchcape, Рольф, Ирбис-Авто.

Большинство салонов постарались выдать уже оплаченные автомобили до 28 марта, а некоторые не исключают возмож­ность выдачи автомо­билей и во время нерабочей недели — но только по предвари­тельной договорён­ности с клиентом и обязательно с соблюде­нием всех возможных предосторож­ностей.

В регионах некоторые дилеры не планируют закрывать шоу-румы. Например, автосалоны холдинга «Самарские Автомо­били», по информации на момент публикации этого текста, не закроются, но сократят время работы авто­центров. Не собираются закрывать салоны дилеры в Нижнем Новгороде, Иркутске, Ново­сибирске, Омске, Томске, Казани, Рязани, Ярославле. По крайней мере, до получения особых распоря­жений местных властей.

Несколько дилеров по телефону уточнили, что, скорее всего, в течение недели в их шоу-румах будут «дежурить» по 1–2 сотрудника. Будет ли открыт автоцентр для клиентов в это время, они не информи­руют. Часть региональных дилеров при­останав­ливают функциони­рование только клиентских и развлека­тельных зон в шоу-румах и отменяют тест-драйвы, но сохраняют работу отдельных подразде­лений. Часть отделов переводят на удалённый режим.

Ряд дилеров в регионах приняли распоряжение правительства в полном объёме и намерены полностью закрыться с 28 марта по 5 апреля, включая сервисные зоны.

Наконец, некоторые из опрошенных дилеров сообщили, что решение о работе в условиях каникул на момент публикации материала ещё не принято. Поэтому, если вы собира­етесь посетить автосалон, то зайдите на сайт или позвоните — и уточните, будет ли он работать и в какое время.

Будут ли дилеры обслуживать машины

В столице сервисным центрам, в том числе и дилерским, предписано при­остановить приём автомо­билей на обслужи­вание. Однако им не запреща­ется завершать работы с теми машинами, которые уже находятся в сервисе. Кроме того, станциям техобслужи­вания разрешено оставить на рабочих местах дежурные аварийные бригады.

Некоторые дилеры объявили о том, что сервисные подразде­ления продолжат функциони­ровать в обычном режиме «до получения особых распоря­жений».

В регионах ситуация точно такая же. Некоторые из дилеров объявили об изменении графика работы, другие полностью закроют двери сервисных станций для клиентов, а кто-то собирается работать в обычном режиме.

Один из сотрудников регионального дилера рассказал, что если клиенты будут записываться на обслужи­вание на предстоящую неделю, то сервис плани­рует функциони­ровать в «дежурном режиме» с минимальным количе­ством нужных специалистов.

Будут ли работать независимые СТО, мойки и шиномонтажные центры

Большинство опрошенных нами независимых СТО намерены продолжить работу без изменения графика и режима. И лишь в Москве на них должны распро­страняться те же ограничения, что и на дилерские станции техобслужи­вания.

При этом директор по развитию сети FIT SERVICE Александр Гараньков на запрос Авто.ру ответил, что «пока все сервисы сети продолжают работать в обычном режиме, но с соблюде­нием мер по предотвра­щению распро­странения, рекомен­дованных министерством здраво­охранения». Аналогичный ответ мы получили и от сети Вилгуд.

Запрета на работу автомоек и шино­монтажных станций нет. Ограничение в Москве и области всего одно — приостановить функциони­рование зон общепита, если они есть.