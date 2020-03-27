Нерабочая неделя в России: что будет с автосалонами, СТО и мойками
Для предотвращения распространения пандемии коронавируса неделя с 30 марта по 5 апреля в России указом президента объявлена выходной. По распоряжению правительства будут закрыты торговые центры, спортивные клубы, офисы, предприятия розничной торговли и другие площадки массового скопления людей. В обычном режиме работать продолжат аптеки, медицинские учреждения, продуктовые магазины и те предприятия, от которых зависят жизненно важные сферы нашей жизни. Но будут ли работать автосалоны, станции техобслуживания, автомойки и шиномонтажные точки? Отвечаем.
Будут ли работать автосалоны
Всё зависит от конкретных распоряжений местных властей. В Москве — точно нет. Все шоу-румы будут закрыты, однако большинство опрошенных нами дилерских центров планируют работать дистанционно: будут принимать звонки, консультировать клиентов в онлайне и помогать рассчитать стоимость автомобиля, а посетить автосалон можно будет после окончания запрета. Такую схему подтвердили в компаниях У Сервис+, Inchcape, Рольф, Ирбис-Авто.
Большинство салонов постарались выдать уже оплаченные автомобили до 28 марта, а некоторые не исключают возможность выдачи автомобилей и во время нерабочей недели — но только по предварительной договорённости с клиентом и обязательно с соблюдением всех возможных предосторожностей.
В регионах некоторые дилеры не планируют закрывать шоу-румы. Например, автосалоны холдинга «Самарские Автомобили», по информации на момент публикации этого текста, не закроются, но сократят время работы автоцентров. Не собираются закрывать салоны дилеры в Нижнем Новгороде, Иркутске, Новосибирске, Омске, Томске, Казани, Рязани, Ярославле. По крайней мере, до получения особых распоряжений местных властей.
Несколько дилеров по телефону уточнили, что, скорее всего, в течение недели в их шоу-румах будут «дежурить» по 1–2 сотрудника. Будет ли открыт автоцентр для клиентов в это время, они не информируют. Часть региональных дилеров приостанавливают функционирование только клиентских и развлекательных зон в шоу-румах и отменяют тест-драйвы, но сохраняют работу отдельных подразделений. Часть отделов переводят на удалённый режим.
Ряд дилеров в регионах приняли распоряжение правительства в полном объёме и намерены полностью закрыться с 28 марта по 5 апреля, включая сервисные зоны.
Наконец, некоторые из опрошенных дилеров сообщили, что решение о работе в условиях каникул на момент публикации материала ещё не принято. Поэтому, если вы собираетесь посетить автосалон, то зайдите на сайт или позвоните — и уточните, будет ли он работать и в какое время.
Будут ли дилеры обслуживать машины
В столице сервисным центрам, в том числе и дилерским, предписано приостановить приём автомобилей на обслуживание. Однако им не запрещается завершать работы с теми машинами, которые уже находятся в сервисе. Кроме того, станциям техобслуживания разрешено оставить на рабочих местах дежурные аварийные бригады.
Некоторые дилеры объявили о том, что сервисные подразделения продолжат функционировать в обычном режиме «до получения особых распоряжений».
В регионах ситуация точно такая же. Некоторые из дилеров объявили об изменении графика работы, другие полностью закроют двери сервисных станций для клиентов, а кто-то собирается работать в обычном режиме.
Один из сотрудников регионального дилера рассказал, что если клиенты будут записываться на обслуживание на предстоящую неделю, то сервис планирует функционировать в «дежурном режиме» с минимальным количеством нужных специалистов.
Будут ли работать независимые СТО, мойки и шиномонтажные центры
Большинство опрошенных нами независимых СТО намерены продолжить работу без изменения графика и режима. И лишь в Москве на них должны распространяться те же ограничения, что и на дилерские станции техобслуживания.
При этом директор по развитию сети FIT SERVICE Александр Гараньков на запрос Авто.ру ответил, что «пока все сервисы сети продолжают работать в обычном режиме, но с соблюдением мер по предотвращению распространения, рекомендованных министерством здравоохранения». Аналогичный ответ мы получили и от сети Вилгуд.
Запрета на работу автомоек и шиномонтажных станций нет. Ограничение в Москве и области всего одно — приостановить функционирование зон общепита, если они есть.
Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев в интервью с Авто.ру сказал, что мнение юристов относительно полного закрытия дилерских центров неоднозначно.
По словам Мосеева, ассоциация РОАД уже обратилась к правительству с просьбой отнести деятельность авторизованных сервисных предприятий к перечню предприятий, занимающихся неотложным ремонтом, и позволить им работать. Однако на момент публикации этого материала окончательного решения озвучено не было.
Конечно, нерабочая неделя с закрытием большинства любимых кафе, торговых центров и предприятий, оказывающих привычные услуги, создаёт определённые неудобства в нашем привычном ритме жизни. Однако эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса и спасти чьи-то жизни. Поэтому, по возможности, проведите эту неделю дома. А если вдруг соберётесь на сервис или в автосалон — то сначала позвоните и уточните режим работы. Берегите себя!
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