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Нерабочая неделя в России: что будет с автосалонами, СТО и мойками

Про бизнес

Для предотвращения распростра­нения пандемии коронавируса неделя с 30 марта по 5 апреля в России указом президента объяв­лена выходной. По распоря­жению правитель­ства будут закрыты торговые центры, спортивные клубы, офисы, пред­приятия розничной торговли и другие площадки массового скоп­ления людей. В обычном режиме работать продолжат аптеки, медицин­ские учреж­дения, продуктовые магазины и те пред­приятия, от которых зависят жизненно важные сферы нашей жизни. Но будут ли работать автосалоны, станции техобслужи­вания, автомойки и шино­монтажные точки? Отвечаем.

Будут ли работать автосалоны

Всё зависит от конкретных распоряжений местных властей. В Москве — точно нет. Все шоу-румы будут закрыты, однако большин­ство опрошенных нами дилерских центров планируют работать дистанци­онно: будут принимать звонки, консульти­ровать клиентов в онлайне и помогать рассчитать стоимость автомо­биля, а посетить автосалон можно будет после окончания запрета. Такую схему подтвер­дили в компаниях У Сервис+, Inchcape, Рольф, Ирбис-Авто.

Большинство салонов постарались выдать уже оплаченные автомобили до 28 марта, а некоторые не исключают возмож­ность выдачи автомо­билей и во время нерабочей недели — но только по предвари­тельной договорён­ности с клиентом и обязательно с соблюде­нием всех возможных предосторож­ностей. 

В регионах некоторые дилеры не планируют закрывать шоу-румы. Например, автосалоны холдинга «Самарские Автомо­били», по информации на момент публикации этого текста, не закроются, но сократят время работы авто­центров. Не собираются закрывать салоны дилеры в Нижнем Новгороде, Иркутске, Ново­сибирске, Омске, Томске, Казани, Рязани, Ярославле. По крайней мере, до получения особых распоря­жений местных властей.

Несколько дилеров по телефону уточнили, что, скорее всего, в течение недели в их шоу-румах будут «дежурить» по 1–2 сотрудника. Будет ли открыт автоцентр для клиентов в это время, они не информи­руют. Часть региональных дилеров при­останав­ливают функциони­рование только клиентских и развлека­тельных зон в шоу-румах и отменяют тест-драйвы, но сохраняют работу отдельных подразде­лений. Часть отделов переводят на удалённый режим. 

Ряд дилеров в регионах приняли распоряжение правительства в полном объёме и намерены полностью закрыться с 28 марта по 5 апреля, включая сервисные зоны.

Наконец, некоторые из опрошенных дилеров сообщили, что решение о работе в условиях каникул на момент публикации материала ещё не принято. Поэтому, если вы собира­етесь посетить автосалон, то зайдите на сайт или позвоните — и уточните, будет ли он работать и в какое время.

Будут ли дилеры обслуживать машины

В столице сервисным центрам, в том числе и дилерским, предписано при­остановить приём автомо­билей на обслужи­вание. Однако им не запреща­ется завершать работы с теми машинами, которые уже находятся в сервисе. Кроме того, станциям техобслужи­вания разрешено оставить на рабочих местах дежурные аварийные бригады.

Некоторые дилеры объявили о том, что сервисные подразде­ления продолжат функциони­ровать в обычном режиме «до получения особых распоря­жений».

В регионах ситуация точно такая же. Некоторые из дилеров объявили об изменении графика работы, другие полностью закроют двери сервисных станций для клиентов, а кто-то собирается работать в обычном режиме.

Один из сотрудников регионального дилера рассказал, что если клиенты будут записываться на обслужи­вание на предстоящую неделю, то сервис плани­рует функциони­ровать в «дежурном режиме» с минимальным количе­ством нужных специалистов.

Будут ли работать независимые СТО, мойки и шиномонтажные центры

Большинство опрошенных нами независимых СТО намерены продолжить работу без изменения графика и режима. И лишь в Москве на них должны распро­страняться те же ограничения, что и на дилерские станции техобслужи­вания.

При этом директор по развитию сети FIT SERVICE Александр Гараньков на запрос Авто.ру ответил, что «пока все сервисы сети продолжают работать в обычном режиме, но с соблюде­нием мер по предотвра­щению распро­странения, рекомен­дованных министерством здраво­охранения». Аналогичный ответ мы получили и от сети Вилгуд.

Запрета на работу автомоек и шино­монтажных станций нет. Ограничение в Москве и области всего одно — приостановить функциони­рование зон общепита, если они есть.

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев в интервью с Авто.ру сказал, что мнение юристов относи­тельно полного закрытия дилерских центров неодно­значно. Из-за чего сейчас не до конца понятно, в каком объёме будет выполнено распоря­жение президента. При этом Мосеев отмечает, что надо обращать внимание на распоря­жения местных властей. В каких-то регионах приостановка работы носит рекомен­дательный характер, а в каких-то вводится прямой запрет на функциони­рование автосалонов. «Важно понимать, что для надзорных органов, скорее всего, требова­ние закрыть автосалон будет включать в том числе и сервис. Возможно, закроются или перейдут на онлайн-обслужи­вание шоу-румы, а сервис продолжит работать — автомо­билям, которые «обслужи­вают» города и население, нужно ТО. Кроме того, в нём нуждаются и личные автомо­били, так как «с точки зрения эпидемио­логической обстановки — это наиболее безопасный вид транспорта».

По словам Мосеева, ассоциация РОАД уже обратилась к правитель­ству с просьбой отнести деятель­ность авторизо­ванных сервисных пред­приятий к перечню пред­приятий, занимаю­щихся неотложным ремонтом, и позволить им работать. Однако на момент публикации этого материала оконча­тельного решения озвучено не было.


Конечно, нерабочая неделя с закрытием большинства любимых кафе, торговых центров и предприятий, оказывающих привычные услуги, создаёт опреде­лённые неудоб­ства в нашем привычном ритме жизни. Однако эти меры необходимы, чтобы замедлить распро­странение коронавируса и спасти чьи-то жизни. Поэтому, по возмож­ности, проведите эту неделю дома. А если вдруг соберётесь на сервис или в автосалон — то сначала позвоните и уточните режим работы. Берегите себя!

Все новости автоиндустрии, связанные с коронавирусом, мы собираем в отдельной рубрике.

Планировали на нерабочей неделе посетить автосалон или СТО?

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