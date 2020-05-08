Похоже, коронавирус возвращает популярность личного транспорта

Последние годы автовладельцев стремительно приучали к мысли, что время личного авто­мобиля сочтено. В крупных городах появился удобный обще­ственный транс­порт, а развитие технологий дало новый толчок сервисам такси и кратко­срочной аренды авто­мобилей (каршеринг). В 2019 году автопарк московского каршеринга вырос вдвое, до 30 тысяч машин, а количество поездок на прокатных авто­мобилях достигло 38 миллионов — в 1,5 раза больше, чем в 2018-м. При этом количество авто­мобилей в столичном автопарке, зарегистри­рованных в качестве личного транспорта, осталось на прошло­годнем уровне, в то время как в среднем по России этот показатель повысился на 2,3%.

Среди причин, по которым жители мегаполисов готовы задуматься об отказе от личного транспорта, — сложности с парковкой, дорогое топливо, высокая стоимость содер­жания, загружен­ность и плохое состояние дорог, и даже забота об экологии. Казалось, что о будущем без личных автомобилей стали задумываться всё больше людей, но…

Коронавирус напомнил об актуальности личного транспорта

В начале 2020 года Китай охватила эпидемия нового коронавируса, из-за которой в стране ввели жёсткий карантин. Вскоре вирус добрался до соседних стран Азии, а позже пере­местился в Европу и дальше. В мире объявили пандемию, а власти большин­ства государств ввели серьёзные ограничения на социальные контакты и пере­движения граждан, чтобы сдержать распро­стра­нение болезни. Под них попали и обще­ственный транспорт, и такси, и каршеринг.

Безопаснее всего оказалось оставаться дома, а если и пере­двигаться — то лишь на собственном авто­мобиле. По мнению экспертов, вероятность заразиться коронавирусом, используя для поездок личный автомобиль, на 77% ниже, чем в случае использо­вания любого другого вида транспорта. В своей машине риск контакта с другими людьми минимален, в любое время можно провести уборку и дезинфекцию салона. В условиях пандемии это стало важным преимуще­ством и одним из способов защиты.