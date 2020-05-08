Похоже, коронавирус возвращает популярность личного транспорта
Последние годы автовладельцев стремительно приучали к мысли, что время личного автомобиля сочтено. В крупных городах появился удобный общественный транспорт, а развитие технологий дало новый толчок сервисам такси и краткосрочной аренды автомобилей (каршеринг). В 2019 году автопарк московского каршеринга вырос вдвое, до 30 тысяч машин, а количество поездок на прокатных автомобилях достигло 38 миллионов — в 1,5 раза больше, чем в
Среди причин, по которым жители мегаполисов готовы задуматься об отказе от личного транспорта, — сложности с парковкой, дорогое топливо, высокая стоимость содержания, загруженность и плохое состояние дорог, и даже забота об экологии. Казалось, что о будущем без личных автомобилей стали задумываться всё больше людей, но…
Коронавирус напомнил об актуальности личного транспорта
В начале 2020 года Китай охватила эпидемия нового коронавируса,
Безопаснее всего оказалось оставаться дома, а если и передвигаться — то лишь на собственном автомобиле. По мнению экспертов, вероятность заразиться коронавирусом, используя для поездок личный автомобиль, на 77% ниже, чем в случае использования любого другого вида транспорта. В своей машине риск контакта с другими людьми минимален, в любое время можно провести уборку и дезинфекцию салона. В условиях пандемии это стало важным преимуществом и одним из способов защиты.
Исследователи из Ipsos отмечают, что даже после ослабления ограничительных мер (в тех странах, где пик пандемии уже пройден) популярность личного автомобиля не снижается, а наоборот — продолжает расти. Наглядный пример — Китай, в котором собственными машинами теперь пользуются вдвое чаще, чем до начала эпидемии. А две трети тех, у кого машины пока нет, планируют купить её в ближайшие полгода.
Одновременно с ростом популярности личного транспорта в Китае вдвое увеличилась и аудитория каршеринговых сервисов. Популярность общественного транспорта за это время упала в 2,5 раза. Реже стали пользоваться и услугами такси — примерно на треть. Причина — боязнь контактов с посторонними людьми и риск заразиться коронавирусом.
Спрос на автомобили восстанавливается не дожидаясь отмены карантинных мер
После катастрофического падения спроса в феврале продажи автомобилей в Китае начали восстанавливаться уже в первой половине марта, когда эпидемиологическая обстановка в стране немного нормализовалась. В конце марта, когда власти официально объявили об окончании эпидемии, рынок даже сумел разово выйти на привычный объём продаж. По итогам апреля спрос держался на уровне 70–80% от прошлогодних показателей.
В США также наблюдается оживление спроса на автомобили: интерес начал расти примерно к пятой неделе самоизоляции. Похожая ситуация — и в России, где по мере ослабления ограничений на торговлю машинами восстанавливается и спрос. Вероятно, что после снятия запретов вернётся к жизни и каршеринг, работа которого в России сейчас временно прекращена, и поднимется до прежнего уровня спрос на такси — во многом он просел из-за жёсткого режима самоизоляции и нерабочих дней, объявленных по всей стране.
Кажется, сейчас самое время задуматься о покупке автомобиля?
Большинство экспертов предполагают, что часть ограничений — вроде соблюдения социальной дистанции и обязательного ношения масок и других средств индивидуальной защиты — могут остаться в силе ещё на несколько месяцев. А это значит, что даже несмотря на экономический кризис, автомобильный рынок способен получить поддержку оттуда, откуда не ждал — от потребителей. Тем более, что они готовы реализовать отложенный спрос и потратить деньги, запланированные на отпуск или решение других задач, ставших неактуальными из-за пандемии.
Поможет ли это российскому рынку? Пока эксперты прогнозируют, что по итогам 2020 года в России будет продано на треть меньше новых машин, чем год назад — около 1,2 миллиона штук. Мировой авторынок просядет меньше — только на 15%, до 76 миллионов штук, во многом благодаря тому, что Китай, который является одним из крупнейших рынков, начал восстанавливаться раньше остальных стран.