Российские власти поддержали тесты беспилотников без водителей

Похоже, коронавирус возвращает популярность личного транспорта

Последние годы автовладельцев стремительно приучали к мысли, что время личного авто­мобиля сочтено. В крупных городах появился удобный обще­ственный транс­порт, а развитие технологий дало новый толчок сервисам такси и кратко­срочной аренды авто­мобилей (каршеринг). В 2019 году автопарк московского каршеринга вырос вдвое, до 30 тысяч машин, а количество поездок на прокатных авто­мобилях достигло 38 миллионов — в 1,5 раза больше, чем в 2018-м. При этом количество авто­мобилей в столичном автопарке, зарегистри­рованных в качестве личного транспорта, осталось на прошло­годнем уровне, в то время как в среднем по России этот показатель повысился на 2,3%. 

Среди причин, по которым жители мегаполисов готовы задуматься об отказе от личного транспорта, — сложности с парковкой, дорогое топливо, высокая стоимость содер­жания, загружен­ность и плохое состояние дорог, и даже забота об экологии. Казалось, что о будущем без личных автомобилей стали задумываться всё больше людей, но…

Коронавирус напомнил об актуальности личного транспорта

В начале 2020 года Китай охватила эпидемия нового коронавируса, из-за которой в стране ввели жёсткий карантин. Вскоре вирус добрался до соседних стран Азии, а позже пере­местился в Европу и дальше. В мире объявили пандемию, а власти большин­ства государств ввели серьёзные ограничения на социальные контакты и пере­движения граждан, чтобы сдержать распро­стра­нение болезни. Под них попали и обще­ственный транспорт, и такси, и каршеринг. 

Безопаснее всего оказалось оставаться дома, а если и пере­двигаться — то лишь на собственном авто­мобиле. По мнению экспертов, вероятность заразиться коронавирусом, используя для поездок личный автомобиль, на 77% ниже, чем в случае использо­вания любого другого вида транспорта. В своей машине риск контакта с другими людьми минимален, в любое время можно провести уборку и дезинфекцию салона. В условиях пандемии это стало важным преимуще­ством и одним из способов защиты.

Исследователи из Ipsos отмечают, что даже после ослабления ограничи­тельных мер (в тех странах, где пик пандемии уже пройден) популяр­ность личного автомобиля не снижается, а наоборот — продолжает расти. Наглядный пример — Китай, в котором собствен­ными машинами теперь пользуются вдвое чаще, чем до начала эпидемии. А две трети тех, у кого машины пока нет, планируют купить её в ближайшие полгода

Одновременно с ростом популярности личного транспорта в Китае вдвое увеличилась и аудитория каршеринговых сервисов. Популяр­ность общественного транспорта за это время упала в 2,5 раза. Реже стали пользоваться и услугами такси — примерно на треть. Причина — боязнь контактов с посторонними людьми и риск заразиться коронавирусом.

Спрос на автомобили восстанавливается не дожидаясь отмены карантинных мер

После катастрофического падения спроса в феврале продажи автомобилей в Китае начали восстанав­ливаться уже в первой половине марта, когда эпидемио­логическая обстановка в стране немного нормализо­валась. В конце марта, когда власти официально объявили об окончании эпидемии, рынок даже сумел разово выйти на привычный объём продаж. По итогам апреля спрос держался на уровне 70–80% от прошлогодних показателей.

В США также наблюдается оживление спроса на автомобили: интерес начал расти примерно к пятой неделе самоизоляции. Похожая ситуация — и в России, где по мере ослаб­ления ограничений на торговлю машинами восстанав­ливается и спрос. Вероятно, что после снятия запретов вернётся к жизни и каршеринг, работа которого в России сейчас временно прекращена, и поднимется до прежнего уровня спрос на такси — во многом он просел из-за жёсткого режима самоизоляции и нерабочих дней, объявленных по всей стране.

Кажется, сейчас самое время задуматься о покупке автомобиля?

Большинство экспертов предполагают, что часть ограничений — вроде соблюдения социальной дистанции и обязательного ношения масок и других средств индивиду­альной защиты — могут остаться в силе ещё на несколько месяцев. А это значит, что даже несмотря на экономи­ческий кризис, автомо­бильный рынок способен получить поддержку оттуда, откуда не ждал — от потребителей. Тем более, что они готовы реализовать отложенный спрос и потратить деньги, запланиро­ванные на отпуск или решение других задач, ставших неактуальными из-за пандемии.

Поможет ли это российскому рынку? Пока эксперты прогнози­руют, что по итогам 2020 года в России будет продано на треть меньше новых машин, чем год назад — около 1,2 миллиона штук. Мировой авторынок просядет меньше — только на 15%, до 76 миллионов штук, во многом благодаря тому, что Китай, который является одним из крупнейших рынков, начал восстанав­ливаться раньше остальных стран.

На каком транспорте передвигаетесь во время самоизоляции?

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