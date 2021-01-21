В Великобритании оштрафовали водителя, устроившего 22-километровую погоню за покемоном

В поисках покемонов британец проехал 22 километра по графству Уорикшир от своего дома в Бедуорте в направ­лении Кенилуорта, но был остановлен полицией. Водитель признался патрулю в том, что едет искать покемонов. Итогом поездки стал штраф в 200 фунтов (чуть более 20 тысяч рублей) за нарушение пред­писания не покидать место проживания. Видео­игру уважитель­ной причиной полицейские не посчитали.

Ограничения социальных контактов в Велико­британии были введены на фоне выявления нового штамма коронавируса, который считается более заразным, чем прежние. Всего в стране зафикси­ровано более 3 миллионов случаев заражения, идёт массовая кампания по вакциниро­ванию.