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В Великобритании оштрафовали водителя, устроившего 22-километровую погоню за покемоном

Новости

Дмитрий Елизаров

Житель британского Бедуорта поймал, возможно, самого дорогого покемона в истории игры Pokemon Go. Ловить игрушечных зверушек он отправился на авто­мобиле, но, как сообщает BBC, при этом не учёл действующий в Велико­британии режим самоизоляции.

  • В поисках покемонов британец проехал 22 километра по графству Уорикшир от своего дома в Бедуорте в направ­лении Кенилуорта, но был остановлен полицией. Водитель признался патрулю в том, что едет искать покемонов. Итогом поездки стал штраф в 200 фунтов (чуть более 20 тысяч рублей) за нарушение пред­писания не покидать место проживания. Видео­игру уважитель­ной причиной полицейские не посчитали.

  • Ограничения социальных контактов в Велико­британии были введены на фоне выявления нового штамма коронавируса, который считается более заразным, чем прежние. Всего в стране зафикси­ровано более 3 миллионов случаев заражения, идёт массовая кампания по вакциниро­ванию.

  • Во время первой волны коронавируса в Велико­британии стал известным некий Марк Боуген — он прославился тем, что бесплатно дезинфи­цировал автомо­били всех желающих для защиты от инфекции. Предлагаемые ему средства Марк планировал пере­направлять в фонд помощи медикам.

Как считаете, самоизоляция помогает против коронавируса?

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