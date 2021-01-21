В Великобритании оштрафовали водителя, устроившего 22-километровую погоню за покемоном
Дмитрий Елизаров
Житель британского Бедуорта поймал, возможно, самого дорогого покемона в истории игры Pokemon Go. Ловить игрушечных зверушек он отправился на автомобиле, но, как сообщает BBC, при этом не учёл действующий в Великобритании режим самоизоляции.
В поисках покемонов британец проехал 22 километра по графству Уорикшир от своего дома в Бедуорте в направлении Кенилуорта, но был остановлен полицией. Водитель признался патрулю в том, что едет искать покемонов. Итогом поездки стал штраф в 200 фунтов (чуть более 20 тысяч рублей) за нарушение предписания не покидать место проживания. Видеоигру уважительной причиной полицейские не посчитали.
Ограничения социальных контактов в Великобритании были введены на фоне выявления нового штамма коронавируса, который считается более заразным, чем прежние. Всего в стране зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, идёт массовая кампания по вакцинированию.
Во время первой волны коронавируса в Великобритании стал известным некий Марк Боуген — он прославился тем, что бесплатно дезинфицировал автомобили всех желающих для защиты от инфекции. Предлагаемые ему средства Марк планировал перенаправлять в фонд помощи медикам.