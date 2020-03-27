Nissan Teana превратили в пикап

Все российские автозаводы остановят из-за коронавируса

Новости

Николай Андреев

Большинство автомобильных компаний, имеющих производ­ство в России, подтвердили остановку конвейеров на период с 30 марта по 3 апреля. О закрытии пред­приятий офици­ально заявили АвтоВАЗ, Группа ГАЗ, КАМАЗ, Соллерс (УАЗ, Ford, Mazda), Автотор, Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Toyota и Haval.

  • Вся следующая неделя в стране официально объявлена нерабочей с сохране­нием заработной платы. Открытыми останутся только продукто­вые магазины, аптеки и жизненно важные пред­приятия. Благо­даря этим мерам прави­тель­ство надеется снизить скорость распро­странения коронавируса в стране.

  • Стоит отметить, что некоторые компании уже столкну­лись с нехваткой запчастей, постав­ляемых из Европы, где карантин был объявлен ещё раньше. В связи с этим, с 30 марта по 10 апреля концерн Volkswagen прекратит производ­ство на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Сотруд­ники калужского пред­приятия «ПСМА Рус», где выпускают Citroen, Peugeot, Opel и Mitsubishi, с 6 по 10 апреля уйдут в коллективный отпуск.

Вынужденные каникулы коснутся многих сфер автомо­бильного бизнеса в России. Актуальную информацию о работе авто­салонов, сервисов, шиномон­тажных точек и автомоек мы собрали в отдельном материале.

Планировали купить автомобиль или съездить на СТО на нерабочей неделе?

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