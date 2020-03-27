Все российские автозаводы остановят из-за коронавируса
Николай Андреев
Большинство автомобильных компаний, имеющих производство в России, подтвердили остановку конвейеров на период с 30 марта по 3 апреля. О закрытии предприятий официально заявили АвтоВАЗ, Группа ГАЗ, КАМАЗ, Соллерс (УАЗ, Ford, Mazda), Автотор, Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Toyota и Haval.
Вся следующая неделя в стране официально объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Открытыми останутся только продуктовые магазины, аптеки и жизненно важные предприятия. Благодаря этим мерам правительство надеется снизить скорость распространения коронавируса в стране.
Стоит отметить, что некоторые компании уже столкнулись с нехваткой запчастей, поставляемых из Европы, где карантин был объявлен ещё раньше. В связи с этим, с 30 марта по 10 апреля концерн Volkswagen прекратит производство на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Сотрудники калужского предприятия «ПСМА Рус», где выпускают Citroen, Peugeot, Opel и Mitsubishi, с 6 по 10 апреля уйдут в коллективный отпуск.
Вынужденные каникулы коснутся многих сфер автомобильного бизнеса в России. Актуальную информацию о работе автосалонов, сервисов, шиномонтажных точек и автомоек мы собрали в отдельном материале.