Все российские автозаводы остановят из-за коронавируса

Вся следующая неделя в стране официально объявлена нерабочей с сохране­нием заработной платы. Открытыми останутся только продукто­вые магазины, аптеки и жизненно важные пред­приятия. Благо­даря этим мерам прави­тель­ство надеется снизить скорость распро­странения коронавируса в стране.

Стоит отметить, что некоторые компании уже столкну­лись с нехваткой запчастей, постав­ляемых из Европы, где карантин был объявлен ещё раньше. В связи с этим, с 30 марта по 10 апреля концерн Volkswagen прекратит производ­ство на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Сотруд­ники калужского пред­приятия «ПСМА Рус», где выпускают Citroen, Peugeot, Opel и Mitsubishi, с 6 по 10 апреля уйдут в коллективный отпуск.