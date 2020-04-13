Российские автозаводы возобновили работу. Но не все
Николай Андреев
Большинство автомобильных предприятий России с 13 апреля снова начали выпускать машины. Конвейеры заработали на АвтоВАЗе (и в Тольятти, и в Ижевске), ГАЗе, УАЗе и калининградском «Автоторе», где производят модели BMW, Hyundai и Kia. Об этом сообщает «ТАСС».
Производство автомобилей в стране приостановили 30 марта по указу президента России Владимира Путина о введении нерабочих дней. Позднее для снижения скорости распространения коронавируса этот режим был продлён до 30 апреля, но власти некоторых регионов разрешили автомобильным компаниям возобновить выпуск машин.
На всех предприятиях, вернувшихся к работе, усилены меры по защите персонала от заражения коронавирусом. Например, на АвтоВАЗе сотрудники должны соблюдать дистанцию в полтора метра — для этого нанесена специальная разметка. Всему персоналу раздали многоразовые маски и два раза в день у них измеряют температуру с помощью 500 бесконтактных термометров.
Производство на заводах Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, Volkswagen и ПСМА (Citroen, Peugeot, Opel и Mitsubishi) в Калуге и Renault в Москве пока не возобновлено. Некоторые из этих предприятий столкнулись с нехваткой запчастей, поставляемых из других стран, где также остановлены заводы
из-запандемии коронавируса.