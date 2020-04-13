Российские автозаводы возобновили работу. Но не все

На всех предприятиях, вернувшихся к работе, усилены меры по защите персонала от заражения корона­вирусом. Например, на АвтоВАЗе сотруд­ники должны соблюдать дистанцию в полтора метра — для этого нанесена специ­альная разметка. Всему персоналу раздали много­разовые маски и два раза в день у них измеряют температуру с помощью 500 бесконтактных термо­метров.