В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями

Российские автозаводы возобновили работу. Но не все

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Николай Андреев

Большинство автомобильных предприятий России с 13 апреля снова начали выпускать машины. Конвейеры заработали на АвтоВАЗе (и в Тольятти, и в Ижевске), ГАЗе, УАЗе и калининградском «Автоторе», где производят модели BMW, Hyundai и Kia. Об этом сообщает «ТАСС».

  • Производство автомобилей в стране приостановили 30 марта по указу президента России Владимира Путина о введении нерабочих дней. Позднее для снижения скорости распро­стра­нения коронавируса этот режим был продлён до 30 апреля, но власти некоторых регионов разрешили автомо­бильным компаниям возобновить выпуск машин.

  • На всех предприятиях, вернувшихся к работе, усилены меры по защите персонала от заражения корона­вирусом. Например, на АвтоВАЗе сотруд­ники должны соблюдать дистанцию в полтора метра — для этого нанесена специ­альная разметка. Всему персоналу раздали много­разовые маски и два раза в день у них измеряют температуру с помощью 500 бесконтактных термо­метров.

  • Производство на заводах Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петер­бурге, Volkswagen и ПСМА (Citroen, Peugeot, Opel и Mitsubishi) в Калуге и Renault в Москве пока не возоб­новлено. Некоторые из этих пред­приятий столкнулись с нехваткой запчастей, постав­ляемых из других стран, где также остановлены заводы из-за пандемии коронавируса.

Стоит ли выпускать автомобили в условиях режима нерабочих дней?

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