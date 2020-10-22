Квиз: угадай, кто сделал этот купе-кроссовер

Покатая крыша, дерзкий силуэт, принадлеж­ность к особой автомо­бильной касте. Столь пышно, как в 2020 году, сегмент купе-кроссоверов не цвёл никогда. Сегодня кросс-купе есть почти во всех ценовых сегментах. И поскольку одним из главных качеств таких кроссоверов остаётся дизайн, мы решили узнать, насколько хорошо вы отличаете, например, BMW X6 от Renault Arkana. Пройдёте этот квиз без ошибок — и мы даруем вам титул эксперта в мире странно­ватой авто­мобильной моды. Готовы?