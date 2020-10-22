Пропускать машину слева или нет: очень простая задача на знание ПДД

Квиз: угадай, кто сделал этот купе-кроссовер

Игры

Константин Новацкий

Покатая крыша, дерзкий силуэт, принадлеж­ность к особой автомо­бильной касте. Столь пышно, как в 2020 году, сегмент купе-кроссоверов не цвёл никогда. Сегодня кросс-купе есть почти во всех ценовых сегментах. И поскольку одним из главных качеств таких кроссоверов остаётся дизайн, мы решили узнать, насколько хорошо вы отличаете, например, BMW X6 от Renault Arkana. Пройдёте этот квиз без ошибок — и мы даруем вам титул эксперта в мире странно­ватой авто­мобильной моды. Готовы?

  • Путь к победе начинается с разминки. Подскажите, что за модель скрывается за этим фрагментом?

  • А вот самое настоящее кросс-купе. Не подскажете имя?

  • А как быстро вы узнаете этот купе-кросс?

  • А это купе можно смело именовать «BMW X6 для бедных». Узнали?

  • Что-то явно европейское. Или нам кажется?

  • Так-так, а это кто такой?

  • Снова плавные изгибы и покатая крыша. Кто же это?

  • А здесь мы видим что-то знакомое. Или нет?

  • А это что за новинка?

  • Упс! Что-то новое и непонятное. Нам требуется ваша помощь!

Не забудь поделиться результатом в комментариях!

А вот ещё пара интересных квизов

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