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После обновления MINI Countryman резко подорожал в России

Новости

Наталья Насонова

Все четыре комплектации MINI Countryman к моменту начала произ­водства рестай­линговой версии подорожают. Случится это ближе к осени, но дилеры уже начали принимать пред­заказы по новому прайс-листу. Цены выросли на 65 тысяч — 275 тысяч рублей.

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  • Базовый переднеприводный MINI Countryman Cooper со 136-сильным 1,5-литровым турбо­мотором лишился механики и теперь доступен исключи­тельно с 7-ступенчатым роботом. В комп­лектацию входят адаптивные свето­диодные фары, двух­зонный климат-контроль, динамиче­ский круиз-контроль, подогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок омывателя, 16-дюймо­вые диски и тканевая обивка сидений. Всё это подняло цену авто­мобиля сразу на 275 000 рублей — его цена теперь составляет 2 200 000 рублей.

  • Полноприводный дизельный Countryman Cooper D All4 подорожал на 120 000 — до 2 500 000 рублей. По комплектации он схож с базовой версией.

  • Третье исполнение — Countryman Cooper S All4 со 192-сильным 2-литровым мотором и АКП8 — отличается от предыдущего 17-дюймо­выми колёсами, функциями ассистентов вождения, системой выбора настроек подвески и двигателя и спортивными сиденьями. Цена на S All4 выросла на 135 000 и достигла 2 625 000 рублей.

  • Меньше остальных подорожала спортивная 306-сильная моди­фикация Countryman JCW , её стоимость увели­чилась на 65 000 — до 3 150 000 рублей. Автомобиль оснащается комбини­рованным салоном с чёрным потолком, спортивными сиденьями и рулём, камерой заднего вида, серво­приводом пятой двери и 18-дюймо­выми дисками.

  • Рестайлинговый кроссовер MINI Countryman отлича­ется иными бамперами, фарами и задними фонарями Union Jack с рисунком британского флага. В интерьере на смену аналоговой приборке пришла жидко­кристалли­ческая панель, а мульти­медийная система получила 8,8-дюймовый сенсорный экран и изменённый блок управления.

MINI Countryman — кроссовер или нет?

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