После обновления MINI Countryman резко подорожал в России

Базовый переднеприводный MINI Countryman Cooper со 136-сильным 1,5-литровым турбо­мотором лишился механики и теперь доступен исключи­тельно с 7-ступенчатым роботом. В комп­лектацию входят адаптивные свето­диодные фары, двух­зонный климат-контроль, динамиче­ский круиз-контроль, подогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок омывателя, 16-дюймо ­вые диски и тканевая обивка сидений. Всё это подняло цену авто­мобиля сразу на 275 000 рублей — его цена теперь составляет 2 200 000 рублей.

Полноприводный дизельный Countryman Cooper D All4 подорожал на 120 000 — до 2 500 000 рублей. По комплектации он схож с базовой версией.

Третье исполнение — Countryman Cooper S All4 со 192-сильным 2-литровым мотором и АКП8 — отличается от предыдущего 17-дюймо ­выми колёсами, функциями ассистентов вождения, системой выбора настроек подвески и двигателя и спортивными сиденьями. Цена на S All4 выросла на 135 000 и достигла 2 625 000 рублей.

Меньше остальных подорожала спортивная 306-сильная моди­фикация Countryman JCW , её стоимость увели­чилась на 65 000 — до 3 150 000 рублей. Автомобиль оснащается комбини­рованным салоном с чёрным потолком, спортивными сиденьями и рулём, камерой заднего вида, серво­приводом пятой двери и 18-дюймо ­выми дисками.