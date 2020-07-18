После обновления MINI Countryman резко подорожал в России
Наталья Насонова
Все четыре комплектации MINI Countryman к моменту начала производства рестайлинговой версии подорожают. Случится это ближе к осени, но дилеры уже начали принимать предзаказы по новому прайс-листу. Цены выросли на 65 тысяч — 275 тысяч рублей.
Базовый переднеприводный MINI Countryman Cooper со 136-сильным 1,5-литровым турбомотором лишился механики и теперь доступен исключительно с
7-ступенчатымроботом. В комплектацию входят адаптивные светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, динамический круиз-контроль, подогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок омывателя, 16-дюймовые диски и тканевая обивка сидений. Всё это подняло цену автомобиля сразу на 275 000 рублей — его цена теперь составляет 2 200 000рублей.
Полноприводный дизельный Countryman Cooper D All4 подорожал на 120 000 — до
2 500 000рублей. По комплектации он схож с базовой версией.
Третье исполнение — Countryman Cooper S All4 со 192-сильным
2-литровыммотором и АКП8 — отличается от предыдущего 17-дюймовыми колёсами, функциями ассистентов вождения, системой выбора настроек подвески и двигателя и спортивными сиденьями. Цена на S All4 выросла на 135 000 и достигла 2 625 000рублей.
Меньше остальных подорожала спортивная 306-сильная модификация Countryman JCW , её стоимость увеличилась на 65 000 — до
3 150 000рублей. Автомобиль оснащается комбинированным салоном с чёрным потолком, спортивными сиденьями и рулём, камерой заднего вида, сервоприводом пятой двери и 18-дюймовыми дисками.
Рестайлинговый кроссовер MINI Countryman отличается иными бамперами, фарами и задними фонарями Union Jack с рисунком британского флага. В интерьере на смену аналоговой приборке пришла жидкокристаллическая панель, а мультимедийная система получила 8,8-дюймовый сенсорный экран и изменённый блок управления.