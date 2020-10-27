Ближний Восток на капоте, салон с планетами: как выглядит «космический» Rolls-Royce Wraith

Обновлённый MINI Countryman получил спецверсию от победителей Дакара

Новости

Дмитрий Елизаров

Партнёр компании MINI — спортивная команда X-raid — создала комплект моди­фикаций для рестай­линговой версии кроссовера Countryman. В испол­нении Powered by X-raid кроссовер получил дора­ботанное шасси, адаптиро­ванное для бездорожья.

1/9

  • Доработки свелись к увеличению дорожного просвета на 40 мм, установке особых колёсных дисков и вседорожной резины Cooper Discoverer AT3. При этом официально заявлено, что благодаря модерни­зации MINI Countryman получил улучшенный угол съезда, а также сможет преодолевать более глубокие броды. Точные значения геометри­ческих харак­теристик кроссовера не приводятся.

  • Колёсные диски, применённые на новой моди­фикации, разра­ботаны специально для ралли и призваны защищать покрышки от повреж­дений. Создатели утверждают, что конструкция дисков позволит какое-то время пере­двигаться на пробитых колёсах.

  • Кроме всего прочего, изображённый на фото­графиях MINI Countryman Powered by X-raid отличается ещё и ярко-оранже­выми наклейками на кузове. Ожидается, что модерни­зировать в стиле X-Raid можно будет любую версию кроссовера, но на офици­альных фото запечатлён Countryman в варианте Cooper S. Оснащается он 192-сильной двух­литровой «турбо­четвёркой» в паре с восьми­диапазонным «автоматом» и опциональной системой полного привода. В России такой вариант кроссовера стоит минимум 2 2625 000 рублей.

Сделают такие доработки вседорожный MINI более проходимым?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение