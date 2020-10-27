Обновлённый MINI Countryman получил спецверсию от победителей Дакара

Доработки свелись к увеличению дорожного просвета на 40 мм, установке особых колёсных дисков и вседорожной резины Cooper Discoverer AT3. При этом официально заявлено, что благодаря модерни­зации MINI Countryman получил улучшенный угол съезда, а также сможет преодолевать более глубокие броды. Точные значения геометри­ческих харак­теристик кроссовера не приводятся.

Колёсные диски, применённые на новой моди­фикации, разра­ботаны специально для ралли и призваны защищать покрышки от повреж­дений. Создатели утверждают, что конструкция дисков позволит какое-то время пере­двигаться на пробитых колёсах.