Обновлённый MINI Countryman получил спецверсию от победителей Дакара
Дмитрий Елизаров
Партнёр компании MINI — спортивная команда
Доработки свелись к увеличению дорожного просвета на 40 мм, установке особых колёсных дисков и вседорожной резины Cooper Discoverer AT3. При этом официально заявлено, что благодаря модернизации MINI Countryman получил улучшенный угол съезда, а также сможет преодолевать более глубокие броды. Точные значения геометрических характеристик кроссовера не приводятся.
Колёсные диски, применённые на новой модификации, разработаны специально для ралли и призваны защищать покрышки от повреждений. Создатели утверждают, что конструкция дисков позволит какое-то время передвигаться на пробитых колёсах.
Кроме всего прочего, изображённый на фотографиях MINI Countryman Powered by
X-raidотличается ещё и ярко-оранжевыми наклейками на кузове. Ожидается, что модернизировать в стиле X-Raidможно будет любую версию кроссовера, но на официальных фото запечатлён Countryman в варианте Cooper S. Оснащается он 192-сильной двухлитровой «турбочетвёркой» в паре с восьмидиапазонным «автоматом» и опциональной системой полного привода. В России такой вариант кроссовера стоит минимум 2 2625 000рублей.