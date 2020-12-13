7 стран, которые быстрее всех внедрят беспилотный транспорт
Антон Погорельский, Александра Владимирова
Пока Индия хочет ввести прямой запрет на движение машин без водителя, другие страны создают условия для ускоренного распространения беспилотников. Журнал Авто.ру нашёл 7 государств, некоторые из которых уже начали внедрять автономный транспорт, а другие смогут претендовать на роль первопроходцев беспилотного движения в будущем.
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Сингапур: город беспилотных автобусов
В отличие от крупных стран, где производители в первую очередь нацелились решить задачи запуска автономных грузоперевозок и сервисов роботакси, Сингапур сосредоточился на общественном транспорте без водителей. В маленьком городе-государстве нет необходимости для дальних поездок, а большая плотность застройки не оставляет места для парковок.
Поэтому Сингапур высокими налогами дестимулирует владение любым личным транспортом: и бензиновым, и электрическим. По крайней мере, в этом состоит долгосрочная цель программы «В любую точку за 45 минут», которую объявил город. Возможность добраться из произвольного пункта А в произвольный пункт Б в Сингапуре за 45 минут должна стать реальностью к 2040 году. Этой цели и будут служить общественные беспилотники.
Для этого в стране активно развивается нормативная база. Сейчас 1000 км дорог на западе страны — десятая часть всех улиц Сингапура — открыты для свободного тестирования беспилотников. А к 2022 году правительство собирается запустить регулярное автобусно-беспилотное сообщение в трёх районах города.
Одновременно с этим правительство организовало программу переподготовки для сотни водителей автобусов: они получили возможность освоить навыки инженеров по безопасности для беспилотников.
Страна напрямую финансирует разработки из бюджета: в 2020 году государство выделило 6 млн сингапурских долларов ($4,3 млн) на испытания беспилотников. При этом наладить самостоятельное производство беспилотных автобусов Сингапур вряд ли сможет: здесь слишком мало места для возведения полноценных заводов. Однако город с хорошо образованным населением в будущем надеется привлечь крупные компании, которые помогут в развитии беспилотного транспорта и смогут открыть местные исследовательские центры.
И пока крупные производители ещё массово не тестируют в Сингапуре беспилотный транспорт, первые R&D центры здесь уже организовали компания Motional (совместное предприятие Hyundai и Aptiv) и китайская Desay. Благодаря активной господдержке и высокому уровню принятия новых технологий населением, международная компания KPMG поставила Сингапур на первое место в рейтинге готовности стран к беспилотному транспорту.
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Норвегия: беспилотные паромы и снегоочистители
Пока другие страны планируют, Норвегия уже использует беспилотники в деле, пусть и в самых простых сценариях. Прямо сейчас в столице страны Осло работают три коротких маршрута, на которых в тестовом режиме курсируют беспилотные автобусы. Недавно их максимальную скорость подняли с 16 до
Ещё один простой сценарий, в котором используется беспилотный транспорт, реализован в аэропорту Осло. Здесь каждый день на смену выходят беспилотные снегоочистители, которые убирают снег и лёд со взлётно-посадочных полос. Несколько беспилотных грузовиков ездит на горнодобывающих предприятиях на севере страны: они доставляют грузы с шахт на железнодорожные станции и обратно по маршруту протяжённостью около 5 километров. Беспилотники тестируются даже на острове Шпицберген за Полярным кругом — там норвежцы испытывают транспорт нового поколения в условиях экстремально низких температур и в окружении большого снежного покрова.
А ещё в Норвегии есть беспилотные паромы. Они на постоянной основе курсируют во фьордах. Небольшие грузовые суда самостоятельно доставляют грузы в портах.
По словам руководителя транспортного направления KPMG в Норвегии Штале Хагена, оцифровка местных дорог и маршрутов находится на образцовом уровне. Однако Норвегии ещё предстоит разработать полноценную законодательную базу, допускающую не только тесты беспилотников, но и их полноценную коммерческую эксплуатацию.
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Швеция и Финляндия: маленькие рынки с большими достижениями
Скандинавские страны вообще активно занимаются развитием беспилотного транспорта — даже несмотря на то, что из-за своих скромных размеров не слишком интересны транснациональным корпорациям. И если американские гиганты не идут в Швецию и Финляндию, значит, Швеция и Финляндия попробуют справиться самостоятельно.
Качественное инженерное образование и многолетняя работа наукоёмких гигантов Nokia, Volvo и Scania создали в скандинавских странах тепличные условия для развития транспорта без водителей. Шведский стартап Einride сконструировал линейку беспилотных грузовиков, предназначенных для разных задач: от коротких маршрутов до поездок по шоссе. Компания не только тратит, но и уже зарабатывает — правда, пока не на беспилотных, а на пилотируемых человеком электрогрузовиках, которые возят грузы со складов и снабжают товарами супермаркет. А финский стартап Sensible 4 объединился с японской компанией Muji, чтобы собрать беспилотный автобус Gacha, который сейчас тестируется в городе Эспоо рядом с Хельсинки.
Несмотря на то, что большинство крупных разработчиков беспилотного транспорта стараются не привязывать работоспособность своих автомобилей к существующей или будущей инфраструктуре, в Швеции беспилотникам помогает развёрнутая сеть 5G, благодаря которой транспорт без водителя всегда остаётся на связи. Бесперебойный и высокоскоростной интернет позволяет беспилотникам получать информацию даже от светофоров: те «сообщают» машинам, когда зажигают красный или зелёный свет.
В отличие от других стран, где законы не разграничивают пилотируемый и беспилотный транспорт, в Швеции для автомобилей без водителя пока существуют особые скоростные лимиты. Правда, относительно лояльные: здесь таким машинам разрешено разгоняться до
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США: страна, где живут технологии
Главное, что нужно знать: США не подписали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года. Это та самая конвенция, которая обязывает водителя находиться внутри машины во время движения и которая блокирует испытания беспилотников в обычной жизни во многих странах. Соединённые Штаты не связывали себя такими обязательствами, поэтому теперь имеют полное право выпустить беспилотники на дороги. Что там и происходит: в нескольких штатах беспилотным автомобилям уже разрешено передвигаться без инженера в салоне.
Значительная часть мировых новостей о создании и тестировании беспилотников приходит именно из США. Здесь тестируется более тысячи беспилотных автомобилей и даже запускаются первые сервисы роботакси. На дорогах разных штатов можно встретить автономные машины самых успешных разработчиков из разных стран мира: выделившейся из Google компании Waymo, китайского Baidu и российского Яндекса. А количество американских стартапов в этой сфере уже перевалило за сотню.
В одной только Калифорнии в 2019 году тестировалось почти 700 беспилотных автомобилей Waymo, GM Cruise, китайских Baidu, AutoX, Pony.Ai, WeRide и множества других компаний. Пять производителей имеют разрешение проводить тесты на территории штата без страхующего водителя — это Waymo, Nuro, GM Cruise, Zoox и AutoX.
Отдельная история — сервисы беспилотного такси. Пока только в США есть публичный коммерческий сервис, работающий в полностью автономном режиме без страхующего водителя в салоне — роботакси Waymo в пригороде Феникса. Помимо различных пилотов других компаний, в Америке существует крупный сервис, работающий в Лас-Вегасе: там можно вызвать беспилотник Motional через приложение Lyft, но поездка пока что будет проходить в сопровождении страхующих водителей. Сам Lyft тоже разрабатывает беспилотники, а не только выступает оператором для других компаний, но пока не использует их в публичных сервисах.
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Южная Корея: умные дороги — нацпроект
Знаете, какие цели ставил российский нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»? Если коротко, то главная задача — довести хотя бы половину дорог в стране до соответствия нормативам. То есть сделать их пригодными к эксплуатации в современном мире. А нацпроект Южной Кореи не догоняет современность, а формирует новую среду.
Хотя специальная инфраструктура не является обязательным условием для беспилотного транспорта, она может служить дополнительным источником информации, а в будущем должна помочь в регулировании транспортных потоков. Корея готовится к этому будущему уже сейчас: к 2024 году соответствующей инфраструктурой должны обзавестись 100% платных дорог — это 5500 километров. Кроме картографии, власти собираются обеспечить беспроводную связь между автомобилями и обочиной на всём протяжении пути, интегрированную систему управления движением, защищающую от аварий, и устранить законодательные ограничения на использование беспилотников.
После платных дорог придёт очередь остальных, так что к 2030 году все
«Национальный проект автомобильной отрасли будущего — Future Car Industry National Vision — задал чёткие ориентиры для каждого параметра: юридического, инфраструктурного, инвестиционного. Это даёт всем единое представление о том, куда мы движемся», — оценил подход корейского правительства Хъо Чжин Ким из KPMG.
Параллельно с дорогами Южная Корея стимулирует производителей заниматься беспилотниками. Власти республики создали Промышленный альянс будущего транспорта, куда вошли основные производители машин и оборудования. Ключевым игроком стала компания Hyundai, начавшая работу сразу в нескольких направлениях: это и известный в России совместный проект с Яндексом, и инвестиции в размере $1,6 млрд в совместные разработки с компанией Aptiv, и другие начинания.
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Китай: бесплатные роботакси и хаос на дорогах
Китай по праву считается пионером в вопросе госрегулирования беспилотников. Согласно исследованию юридической компании Dentons, КНР стала одной из первых стран, которая ввела единые правила передвижения беспилотников во всей стране. А местный бизнес активно участвует в создании автономных машин.
К примеру, крупнейший в стране поисковик Baidu разрабатывает беспилотник четвёртого уровня вместе с Ford. Компании заручились разрешением властей на запуск роботакси на дорогах Пекина — одного из самых населённых и «пробочных» городов мира. В другом китайском мегаполисе, Шанхае, работает беспилотное такси Didi Chuxing и AutoX, а также испытываются беспилотники SAIC и BMW, в Гуанчжоу есть роботакси WeRide и Pony.Ai, в Чанше — снова сервис от Baidu. Но, в отличие от США, в Китае пока не разрешено проводить такие поездки без страхующего водителя.
В общей сложности в КНР насчитывается более 30 компаний, которые развивают беспилотники, подсчитали консультанты из шанхайского агентства Automobility. Коронавирус им не помешал: только за первые четыре месяца 2020 года как минимум 10 китайских стартапов получили новые раунды финансирования, пишет Iyiou.com.
Одно из самых популярных направлений — роботакси. Свой сервис роботакси есть практически у каждого крупного разработчика. Например, стартап AutoX в 2020 году получил от властей Шанхая лицензию на использование сразу 100 беспилотных машин для перевозки пассажиров. На первых порах в таких автомобилях непременно должен сидеть оператор, но вот управлять машиной он не обязан, достаточно просто присутствовать. Сейчас сервис работает в тестовом режиме и, по распоряжению шанхайской мэрии, поездки для пассажиров являются бесплатными. В AutoX рассчитывают начать взимать деньги с пассажиров роботакси через два-три года, рассказал Financial Times исполнительный директор AutoX Сяо Цзяньсюн.
«Нам повезло: COVID-19 нас не затронул, у нас на счету куча денег», — заявил Сяо. По его словам, недостаточно развитая культура владения автомобилем в Китае в сочетании с мерами господдержки поможет КНР перегнать США по темпам внедрения роботакси в повседневную жизнь. Цзяньсюн отдельно оговорил, что его компания в первую очередь будет стараться покорить китайский рынок.
Китай интересует разработчиков ещё и потому, что местное движение отличается от европейского и американского. «Здесь на дорогах намного больше пешеходов и мотоциклов. Это именно то, что нужно компьютеру, управляющему автомобилем: чтобы научиться водить как следует, системе требуются сложные случаи», — объяснил директор беспилотного стартапа Pony.ai Джеймс Пэн.
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Бонус: а что в России?
В составленном KPMG рейтинге готовности стран к внедрению беспилотного транспорта Россия заняла
В сентябре 2020 года Яндекс выделил свой беспилотный бизнес в самостоятельную структуру — Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). Головная компания пообещала инвестировать в Yandex SDG $100 млн, а также выдать ей заём в размере $50 млн на развитие беспилотных технологий.
На данный момент Яндекс уже потратил на проект 2,2 миллиарда рублей, а парк автономных машин компании достиг 160 экземпляров. В Иннополисе (Татарстан) они работают в качестве роботакси — это первый такой сервис в Европе и второй в мире. В Сколкове беспилотники используются как курьеры. Десятки машин ездят с инженерами за рулём по Москве. По оценкам банка UBS, к 2030 году рыночная стоимость Yandex Self-Driving Group может достичь $2,6–6,4 млрд. А весь российский рынок беспилотников к 2030 году будет стоить $9,5 млрд, подсчитали в UBS.
Впечатляют и успехи КамАЗа: беспилотный электробус «Ш.А.Т.Л.», беспилотный грузовик «Челнок» грузоподъёмностью 10 тонн и уже работающая беспилотная версия КамАЗа Neo, который ездит по Назарбаев-Университету в казахстанском Нурсултане. По территории Первой Градской больницы Москвы курсирует беспилотник на основе Ford Focus, созданный Агентством инноваций Москвы и НИИ «МосТрансПроект». Транспортное средство развозит лекарства и анализы, минимизируя контакты медработников с потенциально опасными субстанциями. А беспилотные снегоуборщики — мини-тракторы «Агробот» — работают в России с зимы
Подняться в рейтинге KPMG России поможет готовящийся пакет изменений в законодательстве, предусматривающий возможность коммерческой эксплуатации на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей без водителя за рулем, а также их тестирование без присутствия инженера в салоне на ограниченных территориях. Такое предложение от Яндекса, КамАЗа, ГАЗа и Сбербанка уже получило Министерство экономического развития. И то, и другое разрешение могут стать реальностью совсем скоро — в 2021 году.
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Что же мешает повсеместному распространению беспилотников
Множество государств, не вошедших в рейтинг наиболее продвинутых, копирует методы стран-лидеров и по-своему стараются развивать беспилотники. К примеру, в Израиле преуспевает частный сектор, а госструктуры за ним не успевают. В стране зарегистрированы 84 компании, занимающиеся беспилотными технологиями: это мировой рекорд по числу таких компаний на душу населения. И второе место после США по общему количеству беспилотных стартапов.
Американская корпорация Intel отдала $15,3 млрд за израильскую Mobileye, разрабатывающую компоненты для беспилотных систем на базе компьютерного зрения. А в 2020 году пополнила портфель израильским же проектом Moovit, который аккумулирует данные о перемещениях 800 млн пользователей. В дальнейшем этот массив пригодится Intel при составлении оптимальных маршрутов для беспилотного транспорта.
В то же время израильские власти почти не помогают бизнесу развивать беспилотное направление. А налоговая политика, унаследованная из XX века, и вовсе субсидирует автовладение. По мнению руководителя стратегического направления KPMG в Израиле Зеева Ротема, это лишает общество стимулов к использованию беспилотников.
В Бразилии и Чили беспилотные самосвалы и другие грузовики много лет работают на рудниках. В Австралии горнодобывающая компания Rio Tinto начала использовать такую технику у себя на шахтах в 2015 году. Проблема оказалась в том, что собственных проектов по разработке беспилотного транспорта для гражданских целей в этих странах пока нет, как нет и сторонних технологий, готовых к массовому рыночному внедрению беспилотников. Поэтому транспорт без водителей там остаётся синонимом спецтехники в отдалённых карьерах, а о переносе беспилотных технологий в города никто почти не задумывается. Беспилотные БелАЗы есть даже в Белоруссии — но район их применения снова ограничивается лишь промышленными объектами.
Вместе с группой условно заинтересованных стран, куда помимо Израиля входят Бельгия, Венгрия, Австрия и другие страны Европы, а также группой государств, для которых применение беспилотников исчерпывается горнодобывающими предприятиями, существует и третья группа: активные противники. Самый яркий пример — Индия, министр транспорта которой пообещал не допустить распространения автомобилей без водителя. По мнению министра, беспилотники ликвидируют 2,2 миллиона рабочих мест. Впрочем, противодействие той же Индии или условной Мексики заканчивается внутри самих стран. А рынок беспилотников пока не настолько велик, чтобы заметить запреты в отдельных, пусть даже настолько крупных государствах. Тем более что эти страны всё равно в меньшинстве.