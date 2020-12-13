7 стран, которые быстрее всех внедрят беспилотный транспорт

В отличие от крупных стран, где производи­тели в первую очередь нацелились решить задачи запуска автономных грузо­перевозок и сервисов роботакси, Сингапур сосре­доточился на обще­ственном транспорте без водителей. В маленьком городе-государ­стве нет необходи­мости для дальних поездок, а большая плотность застройки не оставляет места для парковок.

Поэтому Сингапур высокими налогами дестимули­рует владение любым личным транс­портом: и бензиновым, и электрическим. По крайней мере, в этом состоит долго­срочная цель программы «В любую точку за 45 минут», которую объявил город. Возможность добраться из произволь­ного пункта А в произволь­ный пункт Б в Сингапуре за 45 минут должна стать реальностью к 2040 году. Этой цели и будут служить общественные беспилотники.

Для этого в стране активно развивается нормативная база. Сейчас 1000 км дорог на западе страны — десятая часть всех улиц Сингапура — открыты для свободного тестиро­вания беспи­лотников. А к 2022 году правитель­ство собирается запустить регулярное автобусно-беспилотное сообщение в трёх районах города.

Одновременно с этим правитель­ство организовало программу пере­подготовки для сотни водителей автобусов: они получили возмож­ность освоить навыки инженеров по безопасности для беспилотников.