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Lamborghini Countach продают за 31 млн рублей: он проехал 1000 км — и это редкая версия

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Кирилл Малышев

Американский автосалон Walt Grace Vintage выставил на продажу очень редкий суперкар Lamborghini Countach из лимитиро­ванной серии 25th Anniversary. Она посвящена 25-летию марки Lamborghini, а сама машина выпущена в 1989 году. За 32 года пробег едва перевалил за 1000 километров.

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  • Таких суперкаров собрали 657 штук. С учётом того, что всего Кунташей с 1974 по 1990 год сделали 1983, это треть тиража. Однако принад­лежность к ограни­ченной комплектации повышает ценность купе. За него просят 425 000 долларов (31 миллион рублей).

  • Купе красного цвета с дверями-гильотинами и чёрным кожаным салоном выглядит новым. Оно находится в идеаль­ном состоянии и не подверга­лось реставрации. Модель оснащена атмо­сферником V12 объёмом 5,2 литра. В паре с 5-ступен­чатой «механикой» 455-сильный мотор обеспечивает задне­приводной машине разгон до сотни за 4,5 секунды. Максимальная скорость достигает 298 км/ч.

  • В марте автосалон Bob Forstner, занимающий продажей эксклю­зивных авто­мобилей в Велико­британии, предлагал очень редкий суперкар Lamborghini Murcielago Versace. Таких было выпущено всего 20 штук. Как колла­борация Lamborghini и Versace они увидели свет в 2006 году и выпускались в течение нескольких лет. Суперкар получил ливрею в стиле всемирно известного модного дома и отделку салона из особой кожи.

Суперкары какой эпохи самые крутые?

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