Lamborghini Countach продают за 31 млн рублей: он проехал 1000 км — и это редкая версия
Кирилл Малышев
Американский автосалон Walt Grace Vintage выставил на продажу очень редкий суперкар Lamborghini Countach из лимитированной серии 25th Anniversary. Она посвящена 25-летию марки Lamborghini, а сама машина выпущена в 1989 году. За 32 года пробег едва перевалил за 1000 километров.
Таких суперкаров собрали 657 штук. С учётом того, что всего Кунташей с 1974 по 1990 год сделали 1983, это треть тиража. Однако принадлежность к ограниченной комплектации повышает ценность купе. За него просят 425 000 долларов (31 миллион рублей).
Купе красного цвета с дверями-гильотинами и чёрным кожаным салоном выглядит новым. Оно находится в идеальном состоянии и не подвергалось реставрации. Модель оснащена атмосферником V12 объёмом 5,2 литра. В паре с
5-ступенчатой «механикой» 455-сильный мотор обеспечивает заднеприводной машине разгон до сотни за 4,5 секунды. Максимальная скорость достигает 298 км/ч.
В марте автосалон Bob Forstner, занимающий продажей эксклюзивных автомобилей в Великобритании, предлагал очень редкий суперкар Lamborghini Murcielago Versace. Таких было выпущено всего 20 штук. Как коллаборация Lamborghini и Versace они увидели свет в 2006 году и выпускались в течение нескольких лет. Суперкар получил ливрею в стиле всемирно известного модного дома и отделку салона из особой кожи.