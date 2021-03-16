Lamborghini Countach продают за 31 млн рублей: он проехал 1000 км — и это редкая версия

Таких суперкаров собрали 657 штук. С учётом того, что всего Кунташей с 1974 по 1990 год сделали 1983, это треть тиража. Однако принад­лежность к ограни­ченной комплектации повышает ценность купе. За него просят 425 000 долларов (31 миллион рублей).

Купе красного цвета с дверями-гильотинами и чёрным кожаным салоном выглядит новым. Оно находится в идеаль­ном состоянии и не подверга­лось реставрации. Модель оснащена атмо­сферником V12 объёмом 5,2 литра. В паре с 5-ступен ­чатой «механикой» 455-сильный мотор обеспечивает задне­приводной машине разгон до сотни за 4,5 секунды. Максимальная скорость достигает 298 км/ч.