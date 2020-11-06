Посмотрите на Lamborghini Countach из Бангкока: его собрали из деталей от Hyundai
Дмитрий Елизаров
Видеоотчёт о знакомстве с репликой знаменитого Lamborghini Countach появился на Youtube-канале CB Media. Самодельное купе принадлежит тайскому актёру и певцу, известному под псевдонимом Beam.
Передняя подвеска «суперкара» позаимствована у неназванного переднеприводного Hyundai. Заднюю часть шасси сконструировали самостоятельно с использованием компонентов ходовой части Nissan Skyline R32. Кроме того, в подвеске применены пневмоэлементы.
В движение реплика приводится восьмицилиндровым двигателем от Lexus объёмом 4,0 литра, который дополнительно снабдили системой наддува. Коробка передач также имеет японское происхождение: её взяли от некоей модели Subaru с двигателем V6. Интерьер для «суперкара», судя по видео, полностью построили самостоятельно, при этом сохранив фирменные вертикально открывающиеся двери.
Как оказалось, особой надёжностью тайская самоделка не отличается. Во время пробной поездки по Бангкоку у псевдо-Countach почти отвалилось правое переднее колесо, и автомобиль пришлось возвращать домой на эвакуаторе. Позже выяснилось, что переломился один из рычагов подвески.
В январе стало известно о появлении в России самодельной реплики культового родстера Lotus Seven, который своими силами собрал токарь из Северной Осетии Роберт Зангиев. Его спорткар построен из стали и стеклопластика, а в качестве силового агрегата задействован мотор от старой «Нивы».