Автомобиль из «Охотников за привидениями» превратился в конструктор Lego

Посмотрите на Lamborghini Countach из Бангкока: его собрали из деталей от Hyundai

Новости

Дмитрий Елизаров

Видеоотчёт о знакомстве с репликой знаменитого Lamborghini Countach появился на Youtube-канале CB Media. Самодель­ное купе принад­лежит тайскому актёру и певцу, известному под псевдо­нимом Beam.

  • Передняя подвеска «суперкара» позаим­ствована у неназван­ного передне­приводного Hyundai. Заднюю часть шасси сконструи­ровали само­стоятельно с использо­ванием компонентов ходовой части Nissan Skyline R32. Кроме того, в подвеске применены пневмо­элементы.

  • В движение реплика приводится восьми­цилиндровым двигателем от Lexus объёмом 4,0 литра, который допол­нительно снабдили системой наддува. Коробка передач также имеет японское происхож­дение: её взяли от некоей модели Subaru с двигателем V6. Интерьер для «суперкара», судя по видео, полностью построили само­стоятельно, при этом сохранив фирменные вертикально открывающиеся двери.

  • Как оказалось, особой надёж­ностью тайская самоделка не отличается. Во время пробной поездки по Бангкоку у псевдо-Countach почти отвали­лось правое переднее колесо, и авто­мобиль пришлось возвращать домой на эвакуаторе. Позже выяснилось, что пере­ломился один из рычагов подвески.

  • В январе стало известно о появлении в России самодельной реплики культового родстера Lotus Seven, который своими силами собрал токарь из Северной Осетии Роберт Зангиев. Его спорткар построен из стали и стекло­пластика, а в качестве силового агрегата задейст­вован мотор от старой «Нивы».

Как считаете, зачем тайской звезде такой странный автомобиль?

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