Посмотрите на Lamborghini Countach из Бангкока: его собрали из деталей от Hyundai

Передняя подвеска «суперкара» позаим­ствована у неназван­ного передне­приводного Hyundai. Заднюю часть шасси сконструи­ровали само­стоятельно с использо­ванием компонентов ходовой части Nissan Skyline R32. Кроме того, в подвеске применены пневмо­элементы.

В движение реплика приводится восьми­цилиндровым двигателем от Lexus объёмом 4,0 литра, который допол­нительно снабдили системой наддува. Коробка передач также имеет японское происхож­дение: её взяли от некоей модели Subaru с двигателем V6. Интерьер для «суперкара», судя по видео, полностью построили само­стоятельно, при этом сохранив фирменные вертикально открывающиеся двери.

Как оказалось, особой надёж­ностью тайская самоделка не отличается. Во время пробной поездки по Бангкоку у псевдо-Countach почти отвали­лось правое переднее колесо, и авто­мобиль пришлось возвращать домой на эвакуаторе. Позже выяснилось, что пере­ломился один из рычагов подвески.