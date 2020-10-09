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Названа лучшая машина сентября на Авто.ру

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Александр Мирошкин

Подведены итоги голосования за лучшую машину, которую продавали в сентябре на Авто.ру. Больше всего голосов получил спорткар Toyota Supra: его выбрали 18,6 процента респондентов.

  • Второе место пользователи Авто.ру отдали «заряженному» 662-сильному купе Ford Mustang: за него проголосо­вали 17,4 процента человек. Первую тройку замкнул гибридный гиперкар Porsche 918 Spyder (15,8 процента голосов).

  • На звание лучшего автомобиля сентября претендо­вали ещё пять машин: Chevrolet Corvette Z06, Bentley S, BMW 321, Porsche 356 и Ford Bronco.

  • На момент написания материала в голосо­вании приняли участие больше 6600 человек.

  • Автомобилем августа на Авто.ру стал классический масл-кар Chevrolet Camaro.

Машина: яркая или удобная?

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