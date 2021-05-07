Лучшая машина апреля на Авто.ру: голосование
Александр Мирошкин
Мы надеемся, что ваши шашлыки — вкусные как никогда прежде, грядки вспаханы самым идеальным образом, а все работы по хозяйству закончены, и у вас есть несколько минут для того, чтобы помочь нам определить самую яркую, интересную и запоминающуюся машину из тех, что продавались на Авто.ру в апреле 2021 года. В марте первое место досталось Porsche 911 1992 года выпуска. Какой автомобиль встанет на верхнюю ступень пьедестала в апреле — решаете вы!
Кстати, победитель голосования получит от нас полезный подарок — промокод на пакет услуг, которые помогут автомобилю ещё быстрее найти своего нового владельца!
Здесь представлены только те автомобили, что попадали в наши еженедельные подборки лучших объявлений.