Лучшая машина апреля на Авто.ру: голосование

Мы надеемся, что ваши шашлыки — вкусные как никогда прежде, грядки вспаханы самым идеальным образом, а все работы по хозяй­ству закончены, и у вас есть несколько минут для того, чтобы помочь нам определить самую яркую, интересную и запомина­ющуюся машину из тех, что продава­лись на Авто.ру в апреле 2021 года. В марте первое место досталось Porsche 911 1992 года выпуска. Какой автомобиль встанет на верхнюю ступень пьеде­стала в апреле — решаете вы!

Кстати, победитель голосования получит от нас полезный подарок — промокод на пакет услуг, которые помогут авто­мобилю ещё быстрее найти своего нового владельца!

Здесь представлены только те автомобили, что попадали в наши еженедель­ные подборки лучших объявлений.