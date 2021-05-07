Британцы назвали ВАЗ-2101 самым важным автомобилем в истории России

Лучшая машина апреля на Авто.ру: голосование

Александр Мирошкин

Мы надеемся, что ваши шашлыки — вкусные как никогда прежде, грядки вспаханы самым идеальным образом, а все работы по хозяй­ству закончены, и у вас есть несколько минут для того, чтобы помочь нам определить самую яркую, интересную и запомина­ющуюся машину из тех, что продава­лись на Авто.ру в апреле 2021 года. В марте первое место досталось Porsche 911 1992 года выпуска. Какой автомобиль встанет на верхнюю ступень пьеде­стала в апреле — решаете вы!

Кстати, победитель голосования получит от нас полезный подарок — промокод на пакет услуг, которые помогут авто­мобилю ещё быстрее найти своего нового владельца!

Здесь представлены только те автомобили, что попадали в наши еженедель­ные подборки лучших объявлений.

<h3><a href="https://auto.ru/cars/used/sale/ford/thunderbird/1103197799-2b7dde5d/" target="_blank">Ford Thunderbird</a></h3> Если вам нужен идеальный пример классического американского автомобиля, то Ford Thunderbird превосходно подойдёт на эту роль.
<h3><a href="https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/31029/1103287407-432a3e0a/" target="_blank">«Волга»</a></h3> Если вы очень хотите казаться страшным или просто не имеете желания общаться с другими людьми, то эта «Волга» — однозначно ваш вариант!
1/8

Ford Thunderbird

Если вам нужен идеальный пример классического американского автомобиля, то Ford Thunderbird превосходно подойдёт на эту роль.

Лучшая машина апреля на Авто.ру?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение