Счёт пошёл на миллионы: самые дорогие китайские машины на Авто.ру
Константин Новацкий
Выражение «китайский премиум» стремительно перестаёт звучать иронично. Сегодня в Азии не стесняются просить больше 80 тысяч долларов за «конкурента» Майбаху, а в России самый дорогой «китаец» — с раздельными креслами-оттоманками и камерами кругового обзора — оценён наравне с европейским бизнес-классом. Но, может быть, за китайскую машину вполне нормально отдать ещё больше? Мы заглянули на Авто.ру и нашли несколько любопытных предложений.
Foton Sauvana
Почти два миллиона рублей — и вместо покупки новенького VW Tiguan или Kia Sportage вы можете стать гордым обладателем китайского «аналога Prado»: с полным приводом, практически «фольксвагеновским» 217-сильным турбомотором, пробегом всего в 4000 километров и небольшим сколом на кузове. Интерьер топовой для Foton легковой модели Sauvana будет оформлен кожей и дополнен семидюймовым центральным экраном, саунд-системой с шестью динамиками, однозонным климат-контролем и отопителем для задних сидений.
Вдобавок владелец автомобиля позаботился об антикоррозийной защите кузова, покрыл бронеплёнкой фары и капот, а также затонировал стёкла. Что скажете?
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Больше моделей Foton на Авто.ру можно найти здесь.
BAIC EU5
Возможно, на цену в два с лишним миллиона рублей повлиял тот факт, что этот азиатский седан — полностью электрический. Под капотом четырёхдверки от концерна BAIC стоит 218-сильный двигатель, а заявленного производителем запаса хода в теории хватит на 400 километров пробега по циклу NEDC.
В салоне EU5, представленного в 2018 году, можно обнаружить дизайн-отсылки к моделям Mercedes-Benz: например, круглые дефлекторы или торчащий из передней панели девятидюймовый дисплей. «Приборка» у электрокара виртуальная, а коммуникация между водителем и машиной налажена через «умный» интерфейс от Baidu. Вдобавок продавец обещает такие фишки, как встроенный
Несмотря на то, что в Россию электрический седан от BAIC официально не поставлялся, находка с Авто.ру растаможена и имеет электронный ПТС. Чем не эксклюзив?
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Больше интересных машин от BAIC можно найти здесь.
Chery Tiggo 8 Pro
О свежем кроссовере Chery вы наверняка знаете: семиместную новинку с индексом 8 Pro компания представила в начале весны, а мы в подробностях рассказали о том, что скрыто за стильным кузовом работы экс-дизайнера GM.
Хотя официальные цены на флагманский Chery официально «кончаются» на цифре в 2,35 миллиона рублей (в эту сумму оценён топовый 186-сильный кроссовер c «роботом», камерами кругового обзора и панорамной крышей), на Авто.ру встречаются объявления... подороже! Например, больше чем за два с половиной миллиона рублей. И если белый цвет вам не кажется слишком простецким, ничто не мешает стать обладателем самого дорогого (на какое-то время) Tiggo в России. Разумеется, с цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой, сенсорным блоком климат-контроля и тёмно-коричневой кожей Nappa.
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Более доступные модели Chery мы собрали тут.
BYD Song EV500
Желаете настоящий эксклюзив примерно за три миллиона рублей? Стоит обратить внимание на «батарейный» вседорожник от хорошо известного в России бренда BYD, который в своё время «прославился» наивными хэтчбеками Flyer и дешёвыми седанами F3. Но модель Song EV вовсе не кажется простой или «голой».
На продажу выставлен экземпляр в «коже», с мягким салонным пластиком, амбиентной подсветкой, стеклянной крышей, электрической регулировкой кресел и большим поворотным (!) центральным дисплеем, на который помимо мультимедийного меню можно вывести картинку с камер (передняя может работать как видеорегистратор).
Под капотом кроссовера спрятан 160-киловаттный (218 л.с.) электромотор, а индекс EV500 пытается намекнуть на полтысячи километров максимально возможного пробега на одной зарядке. Однако, с учётом почти 40 000 километров на одометре, реальная дальнобойность будет поскромнее.
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Ищете модели BYD дешевле трёх миллионов? Что ж, оцените эти предложения.
Haval H9
Поскольку «азиатские Аурусы» от бренда Hongqi до России не доедут ещё какое-то время, за звание самого крутого китайского бренда в нашей стране продолжают биться три марки: Haval, Cheryexeed и GAC. И если критерием крутизны считать цены на Авто.ру, то «Хавал» пока на ступеньку выше люксового «Чери»!
Сегодня стать обладателем внедорожника H9 можно примерно за 2,67 миллиона рублей. За эти деньги вы получите лишь базовую версию, лишённую, скажем, третьего ряда кресел, 18-дюймовых дисков, адаптивных фар и автоматического распознавания знаков. Но доплатив ещё 370 тысяч, вы обзаведётесь вышеуказанными «плюшками» — а заодно получите дорогую кожу наппа, акустику Infinity с десятью динамиками и внедорожный круиз-контроль.
Правда, на Авто.ру сегодня есть варианты ещё дороже! Например, топовый внедорожник за
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По другим моделям Haval можно пробежаться здесь.