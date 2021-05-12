Самые безумные российские самоделки из обычных машин

Счёт пошёл на миллионы: самые дорогие китайские машины на Авто.ру

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Константин Новацкий

Выражение «китайский премиум» стремительно перестаёт звучать иронично. Сегодня в Азии не стесняются просить больше 80 тысяч долларов за «конкурента» Майбаху, а в России самый дорогой «китаец» — с раздельными креслами-оттоманками и камерами кругового обзора — оценён наравне с европейским бизнес-классом. Но, может быть, за китайскую машину вполне нормально отдать ещё больше? Мы заглянули на Авто.ру и нашли несколько любопытных предложений.

Foton Sauvana

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Почти два миллиона рублей — и вместо покупки новенького VW Tiguan или Kia Sportage вы можете стать гордым обладате­лем китайского «аналога Prado»: с полным приводом, практически «фолькс­вагенов­ским» 217-сильным турбо­мотором, пробегом всего в 4000 кило­метров и небольшим сколом на кузове. Интерьер топовой для Foton легковой модели Sauvana будет оформлен кожей и дополнен семи­дюймовым централь­ным экраном, саунд-системой с шестью динамиками, однозонным климат-контролем и отопителем для задних сидений.

Вдобавок владелец автомобиля позаботился об анти­коррозийной защите кузова, покрыл броне­плёнкой фары и капот, а также затонировал стёкла. Что скажете?

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Больше моделей Foton на Авто.ру можно найти здесь.

BAIC EU5

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Возможно, на цену в два с лишним миллиона рублей повлиял тот факт, что этот азиатский седан — полностью электри­ческий. Под капотом четырёх­дверки от концерна BAIC стоит 218-сильный двигатель, а заявлен­ного произво­дителем запаса хода в теории хватит на 400 километров пробега по циклу NEDC.

В салоне EU5, представленного в 2018 году, можно обнаружить дизайн-отсылки к моделям Mercedes-Benz: например, круглые дефлекторы или торчащий из передней панели девяти­дюймовый дисплей. «Приборка» у электрокара виртуаль­ная, а коммуникация между водителем и машиной налажена через «умный» интер­фейс от Baidu. Вдобавок продавец обещает такие фишки, как встроенный 4K-нави­гатор с фотокнопкой на руле, панорамный обзор, мобильный wi-fi и Яндекс.Навигатор.

Несмотря на то, что в Россию электрический седан от BAIC офици­ально не поставлялся, находка с Авто.ру растамо­жена и имеет электронный ПТС. Чем не эксклюзив?

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Больше интересных машин от BAIC можно найти здесь.

Chery Tiggo 8 Pro

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О свежем кроссовере Chery вы наверняка знаете: семи­местную новинку с индексом 8 Pro компания пред­ставила в начале весны, а мы в подроб­ностях рассказали о том, что скрыто за стильным кузовом работы экс-дизайнера GM.

Хотя официальные цены на флагманский Chery официально «кончаются» на цифре в 2,35 миллиона рублей (в эту сумму оценён топовый 186-сильный кроссовер c «роботом», камерами кругового обзора и панорамной крышей), на Авто.ру встречаются объявления... подороже! Например, больше чем за два с половиной миллиона рублей. И если белый цвет вам не кажется слишком простецким, ничто не мешает стать обладате­лем самого дорогого (на какое-то время) Tiggo в России. Разумеется, с цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой, сенсорным блоком климат-контроля и тёмно-коричневой кожей Nappa.

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Более доступные модели Chery мы собрали тут.

BYD Song EV500

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Желаете настоящий эксклюзив примерно за три миллиона рублей? Стоит обратить внимание на «батарейный» вседорожник от хорошо известного в России бренда BYD, который в своё время «прославился» наивными хэтчбеками Flyer и дешёвыми седанами F3. Но модель Song EV вовсе не кажется простой или «голой».

На продажу выставлен экземпляр в «коже», с мягким салонным пластиком, амбиентной подсветкой, стеклянной крышей, электри­ческой регулировкой кресел и большим поворот­ным (!) центральным дисплеем, на который помимо мульти­медийного меню можно вывести картинку с камер (передняя может работать как видео­регистратор).

Под капотом кроссовера спрятан 160-кило­ваттный (218 л.с.) электро­мотор, а индекс EV500 пытается намекнуть на полтысячи кило­метров максимально возможного пробега на одной зарядке. Однако, с учётом почти 40 000 кило­метров на одометре, реальная дально­бойность будет поскромнее.

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Ищете модели BYD дешевле трёх миллионов? Что ж, оцените эти предложения.

Haval H9

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Поскольку «азиатские Аурусы» от бренда Hongqi до России не доедут ещё какое-то время, за звание самого крутого китайского бренда в нашей стране продолжают биться три марки: Haval, Cheryexeed и GAC. И если критерием крутизны считать цены на Авто.ру, то «Хавал» пока на ступеньку выше люксового «Чери»!

Сегодня стать обладателем внедорожника H9 можно примерно за 2,67 миллиона рублей. За эти деньги вы получите лишь базовую версию, лишённую, скажем, третьего ряда кресел, 18-дюймовых дисков, адаптивных фар и автомати­ческого распо­знавания знаков. Но доплатив ещё 370 тысяч, вы обзаве­дётесь выше­указанными «плюшками» — а заодно получите дорогую кожу наппа, акустику Infinity с десятью динамиками и внедорожный круиз-контроль. 

Правда, на Авто.ру сегодня есть варианты ещё дороже! Например, топовый внедорожник за 3 115 400 ₽ — причём в дизельном варианте мощностью 190 «лошадей», но в проме­жуточном испол­нении Elite, лишённом преми­альной кожи и принуди­тельной блокировки переднего дифферен­циала.

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По другим моделям Haval можно пробежаться здесь.

Готовы рассмотреть к покупке машину китайского бренда?

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