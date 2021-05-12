Счёт пошёл на миллионы: самые дорогие китайские машины на Авто.ру

Почти два миллиона рублей — и вместо покупки новенького VW Tiguan или Kia Sportage вы можете стать гордым обладате­лем китайского «аналога Prado»: с полным приводом, практически «фолькс­вагенов­ским» 217-сильным турбо­мотором, пробегом всего в 4000 кило­метров и небольшим сколом на кузове. Интерьер топовой для Foton легковой модели Sauvana будет оформлен кожей и дополнен семи­дюймовым централь­ным экраном, саунд-системой с шестью динамиками, однозонным климат-контролем и отопителем для задних сидений.

Вдобавок владелец автомобиля позаботился об анти­коррозийной защите кузова, покрыл броне­плёнкой фары и капот, а также затонировал стёкла. Что скажете?

Больше моделей Foton на Авто.ру можно найти здесь.