Бампер для Майбаха и дверь для Роллс-Ройса: самые дорогие запчасти, которые продаются на Авто.ру

Как вы думаете, сколько стоит дверь от Rolls-Royce? Держим пари — больше, чем вам кажется! Вот два предложения с ценником в 200 тысяч рублей. И это кузовные элементы, снятые с других машин, а не новенькие детали!

Двери, очевидно, взяты с одного и того же автомобиля (купе Wraith). Причём они не просто не новые, а ещё и, как говорится в описании, «с небольшим дефектом». Если быть точнее, с небольшими такими дырками (на обеих!), которые очень похожи на… пулевые отверстия. Не хотим больше ничего знать про судьбу донора дверей!