Бампер для Майбаха и дверь для Роллс-Ройса: самые дорогие запчасти, которые продаются на Авто.ру
Александр Мирошкин
Обслуживание любого автомобиля отнимает время и силы. А ещё требует денег! Причём иногда от сумм может стать дурно, особенно если речь идёт о дорогих и роскошных автомобилях. Мы изучили раздел «Запчасти» на Авто.ру и собрали самые дорогие компоненты для дорогих машин, которые продаются прямо сейчас.
Rolls-Royce
Как вы думаете, сколько стоит дверь от Rolls-Royce? Держим пари — больше, чем вам кажется! Вот два предложения с ценником в 200 тысяч рублей. И это кузовные элементы, снятые с других машин, а не новенькие детали!
Двери, очевидно, взяты с одного и того же автомобиля (купе Wraith). Причём они не просто не новые, а ещё и, как говорится в описании, «с небольшим дефектом». Если быть точнее, с небольшими такими дырками (на обеих!), которые очень похожи на… пулевые отверстия. Не хотим больше ничего знать про судьбу донора дверей!
А вот ещё один пример дорогущей кузовщины для роскошных моделей британской марки. В 200 тысяч оценено слегка потрёпанное крыло от лимузина Phantom последнего поколения. Ему как минимум требуется полировка, так что, когда оно поселится на новое место, ценник будет явно выше.
Какие ещё запчасти для Rolls-Royce продаются на Авто.ру
Maybach
За те же 200 тысяч можно купить кусочек современного «Майбаха» (но не прямо самого нового). Продавец из Москвы предлагает передний бампер — причём тоже бывший в употреблении. Да в таком, что наверняка придётся потратиться как на перекраску, так и на восстановление хрома. Так что есть смысл поторговаться.
Какие ещё запчасти для Maybach продаются на Авто.ру
Ferrari
Последний пример из категории «за 200 000». Если вы вдруг потеряли задний бампер от своей Ferrari Portofino и не хотите тратиться на новую деталь, то есть вариант: всего 200 тысяч и бампер ваш. Правда, стоимость вновь не окончательная, так как вам наверняка захочется убрать следы притёртостей.
Какие ещё запчасти для Ferrari продаются на Авто.ру
Mercedes-Benz
Отойдём от кузовщины и сравнительно новых машин. Любите раритет? Тогда вы наверняка видели Мерседесы с заводским обозначением W191. Общепринятое наименование автомобиля выглядит так: Mercedes-Benz 170 S, где буква «S» свидетельствует о статусе особо комфортной машины.
И если владельцу такого олдтаймера вдруг потребуется замена генератора, то стоить это может… 211,5 тысячи рублей! И забегая вперёд, скажем, что это не самый дорогой генератор в этой подборке.
Какие ещё запчасти для Мерседесов продаются на Авто.ру
Lamborghini
Разбили фару на Lamborghini? Сочувствуем! Ведь даже б/у деталь обойдётся в кругленькую сумму. В случае с конкретно этим объявлением — ровно в 250 тысяч рублей. Столько продавец хочет за одну фару для Huracan, причём она не только не новая, но имеет ещё и дефект в виде трещины на одном из креплений. Ох уж эти суперкары!
Какие ещё запчасти для Lamborghini продаются на Авто.ру
Bentley
Те же деньги можно потратить, например, на совершенно голую дверь от роскошного кроссовера Bentley Bentayga. И да, она тоже бывшая в употреблении и даже не целая! Придётся ещё вложиться в устранение небольшой вмятины. Сколько стоят все остальные компоненты двери, включая отделку и ручки, — страшно представить.
Какие ещё запчасти для Bentley продаются на Авто.ру
BMW
И ещё два способа потратить 250 тысяч рублей. В первом случае это фары для X5 последнего поколения. Вы же уже догадались, что они не новые, да? Зато хотя бы целые. К тому же это лазерная оптика, которая, судя по фото, пребывает в отличном состоянии, — новая обойдётся намного дороже.
Но если владелец нового баварского кроссовера потратит четверть миллиона лишь на фары, то обладатель X5 первого поколения за эти деньги может купить… целый кузов! За 250 тысяч во Владивостоке продают кузов первой комплектности (то есть с максимальным количеством деталей, салоном и даже электроникой), прибывший из Японии.
Какие ещё запчасти для BMW продаются на Авто.ру
Lamborghini
Ещё минутка суперкаров. Вот эта, казалось бы, незначительная деталь Lamborghini предлагается продавцом из Москвы за 280 тысяч рублей!
Правда, невероятный ценник кое-чем объясняется. Речь про карбоновую накладку порога для особого Aventador — версии SVJ. Для справки: сам автомобиль новым стоил больше полумиллиона долларов.
Rolls-Royce
290 тысяч рублей — это большие деньги, не так ли? Например, за такую сумму можно купить целый двигатель для рядовой машины. А можно потратить столько на потолок для Rolls-Royce Wraith. Точнее, на внутреннюю обшивку потолка, да ещё и не совсем целую. Остаётся надеяться, что «звёздное небо» в нём есть и работает.
Bentley
В то же время за 310 тысяч рублей предлагается целый салон от Bentley. Для седана Continental Flying Spur, а если совсем конкретно — с сиденьями и задним диваном, сопутствующей электроникой, обшивкой дверей и различной мелочёвкой. Состояние далеко от нового, хотя это и логично, учитывая минимально возможный возраст интерьера (эта модель выпускалась до 2012 года).
Hummer
Категорию запчастей, стоимость которых уже сопоставима с ценой машины в состоянии «сел и поехал», открывает редкий зверь. То есть его тело. Речь о «Хаммере» H2 и о 450 тысячах рублей — за такую сумму во Владивостоке продают кузов первой комплектности. Проще говоря, столько стоит всё то, что вы видите на картинках, но мотор и прочие «органы» в это не входят.
Какие ещё запчасти для Hummer продаются на Авто.ру
Maybach
Помните, мы обещали фантастически дорогой генератор? Да вот же он! «Всего-то» за 518 700 рублей! В такую сумму оценивается запчасть для Maybach 57, который не выпускается уже с десяток лет. Причём это не сохранившаяся чудом новая деталь, а восстановленная, и при сумме покупки в полмиллиона с вас потребуют старый генератор взамен. Интересная жизнь у обладателей старых «Майбахов»…
Porsche
Вау, Porsche Cayman за 526 000 рублей? Нет — только кузовщина, да и то не вся. В такую сумму оценивается так называемый «ноускат» (от выражения «nose cut»), то есть обрезанный передок автомобиля, включая бамперы и крылья.
Обычно в такой форме эти запчасти дешевле, чем по отдельности, и предложений с различным составом «отрезанного» очень и очень много. Конкретно в этом случае речь про крылья с капотом, бампер и капот, он же крышка багажного отсека. Продавец, кстати, готов торговаться.
Land Rover
И ещё одно очень дорогое предложение запчасти для Range Rover стоимостью практически в одну Ладу Гранту. За 450 000 рублей можно приобрести комплект деталей, которые освежат дорестайлинговый британский внедорожник.
В набор входят оба бампера, фары и фонари, капот, крылья и решётки. Все элементы, согласно описанию, оригинальные, однако не новые (с пробегом 12 тысяч километров), так что денег может потребовать ещё и устранение мелких недостатков. И не стоит забывать про стоимость установки.
К слову, ранее мы считали, во что может обойтись «подтяжка» автомобиля, на примере разных моделей. И суммы получились весьма внушительными…