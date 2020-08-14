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Быстрейший Корветт гонки на Пайкс Пик пустят с молотка

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Кирилл Малышев

На аукцион Bringatrailer выставлен суперкар Chevrolet Corvette Z06, который в 2017 году занял четвёртое место в классе и оказался самым быстрым Корветтом в истории гонки на горе Пайкс Пик. Текущая ставка — 40 500 долларов.

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  • «Восьмёрку» объёмом 6,2 литра форсировали до 744 л.с. Результат подтвер­ждён прилагающи­мися к объявлению данными замеров на стенде. Добавлены тепло­обменники и радиаторы. Выпускная система — прямо­точная. Трансмиссия осталась стан­дартной — восьми­ступенчатый «автомат».

  • Часть кузовных элементов сделали из карбона. Речь идёт, в частности, о дверях и заднем крыле. На 18-дюймовые диски Finspeed надеты шины Pirelli P Zero. В подвеске появились регулиру­емые амортизаторы JRZ.

  • В салоне установлен каркас безопас­ности и «ковши» OMP на угле­пластиковом каркасе с много­точечными ремнями. Согласно гоночным правилам, оборудо­вана система пожаро­тушения. Лепестки пере­ключения передач на руле кастомные, но приборная панель, судя по фото, осталась в почти нетронутом виде. Сохранена даже мульти­медийная система.

  • Гоночный Corvette Z06 прошёл всего 1200 километров. По заверениям продавца, прилагающихся документов и серти­фикатов хватит, чтобы легали­зовать болид для использо­вания на обычных дорогах (но всё зависит от законов конкретного штата).

  • На машине стоит гоночный топливный бак всего на 45,5 литра топлива.

Купили бы себе гоночный автомобиль?

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