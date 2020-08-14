Быстрейший Корветт гонки на Пайкс Пик пустят с молотка
Кирилл Малышев
На аукцион Bringatrailer выставлен суперкар Chevrolet Corvette Z06, который в 2017 году занял четвёртое место в классе и оказался самым быстрым Корветтом в истории гонки на горе Пайкс Пик. Текущая ставка — 40 500 долларов.
«Восьмёрку» объёмом 6,2 литра форсировали до 744 л.с. Результат подтверждён прилагающимися к объявлению данными замеров на стенде. Добавлены теплообменники и радиаторы. Выпускная система — прямоточная. Трансмиссия осталась стандартной — восьмиступенчатый «автомат».
Часть кузовных элементов сделали из карбона. Речь идёт, в частности, о дверях и заднем крыле. На
18-дюймовыедиски Finspeed надеты шины Pirelli P Zero. В подвеске появились регулируемые амортизаторы JRZ.
В салоне установлен каркас безопасности и «ковши» OMP на углепластиковом каркасе с многоточечными ремнями. Согласно гоночным правилам, оборудована система пожаротушения. Лепестки переключения передач на руле кастомные, но приборная панель, судя по фото, осталась в почти нетронутом виде. Сохранена даже мультимедийная система.
Гоночный Corvette Z06 прошёл всего 1200 километров. По заверениям продавца, прилагающихся документов и сертификатов хватит, чтобы легализовать болид для использования на обычных дорогах (но всё зависит от законов конкретного штата).
На машине стоит гоночный топливный бак всего на 45,5 литра топлива.