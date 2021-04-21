Новый Corvette может получить мощнейший в мире атмосферный V8
Дмитрий Елизаров
Компания Chevrolet готовит к выходу сразу несколько «заряженных» модификаций купе Corvette нынешнего поколения. Как утверждает австралийское издание Wheels, самая доступная из них обзаведётся наиболее мощным атмосферным V8 на планете, а самая мощная сможет поспорить по динамике с Porsche 911 Turbo — но при этом окажется заметно дешевле.
Для модификации Corvette Z06 разрабатывается безнаддувный V8 объёмом 5,5 литра с так называемым плоским коленвалом, который сможет раскручиваться до 9000
об./мини развивать до 625 л.с. Устанавливаемый сейчас на Shelby GT350 атмосферный агрегат объёмом 5,2 литра обеспечивает 533 л.с.
Corvette ZR1 получит версию того же самого двигателя с двойным турбонаддувом, благодаря которому отдача мотора вырастет до 707 л.с. и 1150 Нм крутящего момента. Дополнительными отличиями станут перенастроенная подвеска и более агрессивная внешность с улучшенными возможностями охлаждения двигателя.
Возглавит модельную гамму Corvette модификация ZR1 Zora, названная в честь одного из создателей первого «Корвета»: с ней суперкар впервые превратится в гибрид. Электромотор в составе силовой установки будет вращать передние колёса, а общая отдача вырастет до 1014 л.с. и 1356 Нм. В содружестве с восьмиступенчатым «роботом» моторы ускорят купе до
100 км/чвсего за 2,6 секунды. Это не только быстрее, чем может 650-сильный Porsche 911 Turbo S, но и сопоставимо с результатами гиперкара Ferrari SF90 Stradale — его называют самой быстрой дорожной моделью итальянской марки.
Кроме того, по данным издания, Corvette ZR1 Zora станет самой дорогой модификацией — но сохранит ценовой отрыв от других суперкаров с аналогичной динамикой. Продавать эту версию планируется по цене от 170 тысяч долларов (чуть более 13 миллионов рублей), тогда как Porsche 911 Turbo S стоит в США минимум 207 тысяч долларов.
Самая мощная и быстрая версия Corvette должна появиться на рынке в 2023 году, безнаддувный Z06 может быть представлен уже нынешним летом.
Ранее сообщалось, что мотор Corvette Z06 построят с оглядкой на двигатель, который используется на гоночной версии C8.R. Кроме того, этой модификации обещали активные аэродинамические элементы и карбоновые колёсные диски.