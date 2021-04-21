Новый Corvette может получить мощнейший в мире атмосферный V8

Для модификации Corvette Z06 разрабатывается безнаддувный V8 объёмом 5,5 литра с так называемым плоским коленвалом, который сможет раскручи­ваться до 9000 об./мин и развивать до 625 л.с. Устанавли­ваемый сейчас на Shelby GT350 атмосферный агрегат объёмом 5,2 литра обеспечивает 533 л.с.

Corvette ZR1 получит версию того же самого двигателя с двойным турбо­наддувом, благодаря которому отдача мотора вырастет до 707 л.с. и 1150 Нм крутящего момента. Дополни­тель­ными отличиями станут пере­настроенная подвеска и более агрессивная внешность с улучшенными возмож­ностями охлаждения двигателя.

Возглавит модельную гамму Corvette модификация ZR1 Zora, названная в честь одного из создателей первого «Корвета»: с ней суперкар впервые превратится в гибрид. Электро­мотор в составе силовой установки будет вращать передние колёса, а общая отдача вырастет до 1014 л.с. и 1356 Нм. В содружестве с восьми­ступенчатым «роботом» моторы ускорят купе до 100 км/ч всего за 2,6 секунды. Это не только быстрее, чем может 650-сильный Porsche 911 Turbo S, но и сопоставимо с резуль­татами гиперкара Ferrari SF90 Stradale — его называют самой быстрой дорожной моделью итальянской марки.

Кроме того, по данным издания, Corvette ZR1 Zora станет самой дорогой моди­фикацией — но сохранит ценовой отрыв от других суперкаров с аналогичной динамикой. Продавать эту версию планируется по цене от 170 тысяч долларов (чуть более 13 миллионов рублей), тогда как Porsche 911 Turbo S стоит в США минимум 207 тысяч долларов.

Самая мощная и быстрая версия Corvette должна появиться на рынке в 2023 году, безнаддувный Z06 может быть представлен уже нынешним летом.