Среднемоторный Корветт выставили на гонку с самым быстрым Мустангом

Ателье Hennessey Performance устроило гонку по прямой между главными суперкарами Америки, которые дебюти­ровали в 2019 году и только недавно поступили в продажу. Chevrolet Corvette Stingray с атмосферным 6.2 V8 мощностью 502 л.с. (637 Н·м) попробовал обогнать Ford Mustang Shelby GT500 с 771-сильным 5.2 V8 (847 Н·м).

Да, Мустанг гораздо мощнее, но среднемоторная компоновка Корветта уравняла шансы на победу. Всего провели два заезда — с места и с 40 миль в час (64 км/ч). Результаты оказались неожиданными.