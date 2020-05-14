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Среднемоторный Корветт выставили на гонку с самым быстрым Мустангом

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Николай Андреев

Ателье Hennessey Performance устроило гонку по прямой между главными суперкарами Америки, которые дебюти­ровали в 2019 году и только недавно поступили в продажу. Chevrolet Corvette Stingray с атмосферным 6.2 V8 мощностью 502 л.с. (637 Н·м) попробовал обогнать Ford Mustang Shelby GT500 с 771-сильным 5.2 V8 (847 Н·м).

Да, Мустанг гораздо мощнее, но среднемоторная компоновка Корветта уравняла шансы на победу. Всего провели два заезда — с места и с 40 миль в час (64 км/ч). Результаты оказались неожиданными.

После дрэга Hennessey Performance планирует разобрать авто­мобили и оснастить их анонсиро­ванными ранее тюнинг-пакетами. В самом хардкорном варианте и на Корветт, и на Мустанг установят по две турбины, чтобы увеличить мощность двигателей до 1216 лошадиных сил.

Кто круче?

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