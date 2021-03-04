Посмотрите на «самый американский дрэг»: Corvette C8 против Ram 1500 TRX

В распоряжении Корвета всего 495 л.с., зато он заметно легче пикапа и имеет выгодную среднемоторную компоновку. У Ram 712 сил, плюс полный привод, позволяющий эффективно реализовать их потенциал.

Со старта вперёд вырвался грузовик. Но Corvette его быстро нагнал и опередил. Впрочем, он не оторвался, и Ram к концу четверти мили даже чуть сократил дистанцию. Победа досталась спорткупе, однако дуэль вышла напряжённой.