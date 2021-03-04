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Посмотрите на «самый американский дрэг»: Corvette C8 против Ram 1500 TRX

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Кирилл Малышев

Ателье Hennessey известно своими серьёзными тюнинг-проектами. Однако в последнем видео на их YouTube-канале сошлись серийные машины. Против среднемоторного суперкара Chevrolet Corvette C8 выставили мощнейший серийный пикап Ram 1500 TRX.

  • В распоряжении Корвета всего 495 л.с., зато он заметно легче пикапа и имеет выгодную среднемоторную компоновку. У Ram 712 сил, плюс полный привод, позволяющий эффективно реализовать их потенциал.

  • Со старта вперёд вырвался грузовик. Но Corvette его быстро нагнал и опередил. Впрочем, он не оторвался, и Ram к концу четверти мили даже чуть сократил дистанцию. Победа досталась спорткупе, однако дуэль вышла напряжённой.

  • Ранее самый мощный в мире серийный пикап Ram 1500 TRX сравнили в дрэге с быстрейшим серийным Мустангом в истории — Ford Shelby GT500. Пикап оба заезда выиграл.

Вы бы кого предпочли?

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