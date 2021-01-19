Шпионам попался прототип нового Citroen C6 с непонятным кузовом

Дрэговый Chevy Nova выставили на прямой против дрифтового Corvette: кто кого?

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Кирилл Малышев

В гонке по прямой на четверть мили сравнили два концептуально разных купе. Chevrolet Nova подготовлен именно для дрэга, а его соперник — Chevrolet Corvette C6 — модифицирован для дрифта. Видео заездов выложено на канале Hoonigan.

  • У Новы 1966 года под капотом (съёмным целиком) стоит легендарный Big Block. Его отдачу довели до 800+ лошадиных сил. Corvette форсирован до 950 сил, и у него есть превосходство в соотношении массы и мощности.

  • Авторы идеи считают, что машины для дрифта вполне приспособлены и для заездов по прямой. Но расчёт не оправдался. В двух стартах Corvette ничего не смог противопоставить более возрастному и менее мощному сопернику. Проигрыш на финише составил несколько корпусов. Третий заезд для выявления победителя не понадобился.

  • Ранее в Instagram-аккаунте maxige78 появилось видео ещё более оригинального заезда: Fiat Panda первого поколения против гиперкара Ferrari SF90. И всё это – на заснеженной просёлочной дороге. Итог смотрите по ссылке.

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