Дрэговый Chevy Nova выставили на прямой против дрифтового Corvette: кто кого?

У Новы 1966 года под капотом (съёмным целиком) стоит легендарный Big Block. Его отдачу довели до 800+ лошадиных сил. Corvette форсирован до 950 сил, и у него есть превосходство в соотношении массы и мощности.

Авторы идеи считают, что машины для дрифта вполне приспособлены и для заездов по прямой. Но расчёт не оправдался. В двух стартах Corvette ничего не смог противопоставить более возрастному и менее мощному сопернику. Проигрыш на финише составил несколько корпусов. Третий заезд для выявления победителя не понадобился.