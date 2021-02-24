Посмотрите, как 1200-сильный Corvette проиграл хот-роду, хотя был вдвое мощнее
Кирилл Малышев
Дрэг с неожиданным исходом организовал Youtube-канал Hoonigan: против 1200-сильного Chevrolet Corvette выставили 600-сильный хот-род на базе Dodge 1927 года. У обоих под капотом моторы LS с двойным наддувом.
Обе машины имеют привод на заднюю ось. Но водителю хот-рода вдобавок нужно вручную орудовать трансмиссией. Зато Dodge на 317 с лишним килограммов легче. Но двукратный перевес в лошадиных силах, кажется, не должен дать ему ни единого шанса.
Однако оба заезда хот-род легко выиграл. Причём в первом пришёл к финишу с неприлично большим отрывом. На видео заметно, что водителю Корвета приходится бороться с постоянной пробуксовкой задних колёс, что мешает эффективному разгону. И даже утешительный заезд не спас репутацию Корвета.
Ранее Hoonigan свёл в поединке минивэн Mercedes-Benz R 63 AMG и суперкар Audi R8, оба с доработанными двигателями. Семейный минивэн был близок к победе. Mercedes-Benz R 63 AMG располагает в заводском варианте 510 силами, снятыми с атмосферной «восьмёрки» объёмом 6,2 литра, но установленный компрессор довёл мощность до 700 л.с.