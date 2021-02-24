Посмотрите, как 1200-сильный Corvette проиграл хот-роду, хотя был вдвое мощнее

Обе машины имеют привод на заднюю ось. Но водителю хот-рода вдобавок нужно вручную орудовать трансмиссией. Зато Dodge на 317 с лишним кило­граммов легче. Но двукратный перевес в лошадиных силах, кажется, не должен дать ему ни единого шанса.

Однако оба заезда хот-род легко выиграл. Причём в первом пришёл к финишу с неприлично большим отрывом. На видео заметно, что водителю Корвета приходится бороться с постоянной пробуксовкой задних колёс, что мешает эффектив­ному разгону. И даже утешитель­ный заезд не спас репутацию Корвета.