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Посмотрите, как 1200-сильный Corvette проиграл хот-роду, хотя был вдвое мощнее

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Кирилл Малышев

Дрэг с неожиданным исходом организовал Youtube-канал Hoonigan: против 1200-сильного Chevrolet Corvette выставили 600-сильный хот-род на базе Dodge 1927 года. У обоих под капотом моторы LS с двойным наддувом.

  • Обе машины имеют привод на заднюю ось. Но водителю хот-рода вдобавок нужно вручную орудовать трансмиссией. Зато Dodge на 317 с лишним кило­граммов легче. Но двукратный перевес в лошадиных силах, кажется, не должен дать ему ни единого шанса.

  • Однако оба заезда хот-род легко выиграл. Причём в первом пришёл к финишу с неприлично большим отрывом. На видео заметно, что водителю Корвета приходится бороться с постоянной пробуксовкой задних колёс, что мешает эффектив­ному разгону. И даже утешитель­ный заезд не спас репутацию Корвета.

  • Ранее Hoonigan свёл в поединке минивэн Mercedes-Benz R 63 AMG и суперкар Audi R8, оба с дора­ботанными двигателями. Семейный минивэн был близок к победе. Mercedes-Benz R 63 AMG располагает в заводском варианте 510 силами, снятыми с атмосферной «восьмёрки» объёмом 6,2 литра, но установленный компрессор довёл мощность до 700 л.с.

Так разве бывает?

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