Покупатели нового Chevrolet Corvette смогут кастомизировать VIN-код

VIN-код Chevrolet Corvette будет состоять из 17 символов, а покупатели смогут изменить последние пять цифр по своему усмотрению. У остальных моделей всех авто­производи­телей последние цифры VIN-номера обозначают порядковый номер конкретного экзем­пляра, который выпущен в определённом модельном году.

Стоимость необычной опции составит 5000 долларов (316 тысяч рублей). При этом начальная цена супер­кара будет около 60 000 долларов (3,79 миллиона рублей). То есть за кастомный идентифи­кацион­ный номер придётся заплатить более восьми процентов от стоимости базового Корвета.