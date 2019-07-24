Покупатели нового Chevrolet Corvette смогут кастомизировать VIN-код
Николай Андреев
Компания Chevrolet придумала для новой модели Corvette необычную опцию – выбор цифр идентификационного номера автомобиля. Об этом узнало издание Cars Direct.
VIN-код Chevrolet Corvette будет состоять из 17 символов, а покупатели смогут изменить последние пять цифр по своему усмотрению. У остальных моделей всех автопроизводителей последние цифры VIN-номера обозначают порядковый номер конкретного экземпляра, который выпущен в определённом модельном году.
Стоимость необычной опции составит 5000 долларов (316 тысяч рублей). При этом начальная цена суперкара будет около 60 000 долларов (3,79 миллиона рублей). То есть за кастомный идентификационный номер придётся заплатить более восьми процентов от стоимости базового Корвета.
Chevrolet Corvette восьмого поколения представили в этом месяце. Модель сменила компоновку на среднемоторную и получила атмосферный