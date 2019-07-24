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Покупатели нового Chevrolet Corvette смогут кастомизировать VIN-код

Новости

Николай Андреев

Компания Chevrolet придумала для новой модели Corvette необычную опцию – выбор цифр идентифика­ционного номера автомобиля. Об этом узнало издание Cars Direct.

  • VIN-код Chevrolet Corvette будет состоять из 17 символов, а покупатели смогут изменить последние пять цифр по своему усмотрению. У остальных моделей всех авто­производи­телей последние цифры VIN-номера обозначают порядковый номер конкретного экзем­пляра, который выпущен в определённом модельном году.

  • Стоимость необычной опции составит 5000 долларов (316 тысяч рублей). При этом начальная цена супер­кара будет около 60 000 долларов (3,79 миллиона рублей). То есть за кастомный идентифи­кацион­ный номер придётся заплатить более восьми процентов от стоимости базового Корвета.

Chevrolet Corvette восьмого поколения представили в этом месяце. Модель сменила компоновку на средне­моторную и получила атмосферный 6,2-литровый V8 мощностью 502 лошади­ные силы. Двигатель сочетается только с восьми­­ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями – от механики отказались из-за низкого спроса. Продажи новинки начнутся в США в конце осени 2019 года.

Воспользовались бы такой опцией?

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