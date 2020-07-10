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У нового Корветта на скорости открылся багажник. Тот, что спереди

Новости

Наталья Насонова

В Национальное управление безопасностью движения на трассах США поступили две жалобы на внезапно открыва­ющийся на ходу багажник суперкара Chevrolet Corvette 2020 года. У машины последнего поколения, которая теперь использует средне­моторную компоновку, один из багаж­ников находится спереди — там, где прежде был капот.

  • Владельцы Корветтов 2020 модельного года уже сетовали на разные недо­работки — непро­думанную эргономику средне­моторного купе, блокировку дверей с ключами внутри, на дефекты декора­тивной строчки. Однако за последние месяцы сразу двое покупателей пожало­вались на само­произ­вольное открытие крышки багажника на ходу. Интересно, что оба случая были зафикси­рованы в апреле этого года — 11 и 30 числа.

  • На опубликованном видео запечатлён один из этих случаев, когда после проезда перекрёстка крышка багажника внезапно распах­нулась, заблоки­ровав обзор водителю.

  • Как и любой другой современный авто­мобиль, Corvette преду­преждает владельца о том, что багажник неплотно закрыт, соответ­ствующей пикто­граммой на приборной панели. Однако в обеих жалобах NHTSA указано, что никаких предупреж­дений автомобили не выдавали.

  • В Chevrolet случаи с багажниками пока никак не комменти­ровали. Если информация подтвер­дится и будет носить массовый характер, то автопроиз­водитель объявит отзывную кампанию.

У вас открывался капот на ходу?

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