У нового Корветта на скорости открылся багажник. Тот, что спереди
Наталья Насонова
В Национальное управление безопасностью движения на трассах США поступили две жалобы на внезапно открывающийся на ходу багажник суперкара Chevrolet Corvette 2020 года. У машины последнего поколения, которая теперь использует среднемоторную компоновку, один из багажников находится спереди — там, где прежде был капот.
Владельцы Корветтов 2020 модельного года уже сетовали на разные недоработки — непродуманную эргономику среднемоторного купе, блокировку дверей с ключами внутри, на дефекты декоративной строчки. Однако за последние месяцы сразу двое покупателей пожаловались на самопроизвольное открытие крышки багажника на ходу. Интересно, что оба случая были зафиксированы в апреле этого года — 11 и 30 числа.
На опубликованном видео запечатлён один из этих случаев, когда после проезда перекрёстка крышка багажника внезапно распахнулась, заблокировав обзор водителю.
Как и любой другой современный автомобиль, Corvette предупреждает владельца о том, что багажник неплотно закрыт, соответствующей пиктограммой на приборной панели. Однако в обеих жалобах NHTSA указано, что никаких предупреждений автомобили не выдавали.
В Chevrolet случаи с багажниками пока никак не комментировали. Если информация подтвердится и будет носить массовый характер, то автопроизводитель объявит отзывную кампанию.