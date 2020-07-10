У нового Корветта на скорости открылся багажник. Тот, что спереди

Владельцы Корветтов 2020 модельного года уже сетовали на разные недо­работки — непро­думанную эргономику средне­моторного купе, блокировку дверей с ключами внутри, на дефекты декора­тивной строчки. Однако за последние месяцы сразу двое покупателей пожало­вались на само­произ­вольное открытие крышки багажника на ходу. Интересно, что оба случая были зафикси­рованы в апреле этого года — 11 и 30 числа.