В Швейцарии дают на прокат пикап и внедорожник, сделанные из Корветтов
Николай Андреев
Пользователь Reddit обнаружил на одной из парковок в Швейцарии Chevrolet Corvette C5, переделанный в пикап. Оказалось, что его предлагает для аренды местная компания Neufeld’s Special Cars, в парке которой также есть Corvette C2, переделанный во внедорожник.
Пикап построен на базе Корвета пятого поколения, который выпускался с 1997 по 2004 год. За передними сиденьями установлена грузовая площадка, отделанная рифлёными алюминиевыми листами. Бело-голубая окраска должна напоминать о Chevrolet Corvette первого поколения.
Внедорожник представляет собой шасси от неизвестного американского рамника и установленный сверху кузов от Chevrolet Corvette второго поколения, который производился с 1959 по 1967 год. Все изменения зарегистрированы, поэтому такой Корвет может ездить по обычным дорогам.
В основном компания Neufeld’s Special Cars, основанная в 1972 году, занимается продажей американских классических автомобилей и современных спорткаров. Свои кастомные машины она готова сдавать в аренду кинокомпаниям или по особому запросу клиентов. Стоимость проката не раскрывается.