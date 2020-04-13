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В Швейцарии дают на прокат пикап и внедорожник, сделанные из Корветтов

Новости

Николай Андреев

Пользователь Reddit обнаружил на одной из парковок в Швейцарии Chevrolet Corvette C5, переделанный в пикап. Оказалось, что его предлагает для аренды местная компания Neufeld’s Special Cars, в парке которой также есть Corvette C2, переделанный во внедорожник.

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  • Пикап построен на базе Корвета пятого поколения, который выпускался с 1997 по 2004 год. За передними сиденьями установлена грузовая площадка, отделанная рифлёными алюминиевыми листами. Бело-голубая окраска должна напоминать о Chevrolet Corvette первого поколения.

  • Внедорожник представляет собой шасси от неизвестного американского рамника и установленный сверху кузов от Chevrolet Corvette второго поколения, который производился с 1959 по 1967 год. Все изменения зарегистрированы, поэтому такой Корвет может ездить по обычным дорогам.

  • В основном компания Neufeld’s Special Cars, основанная в 1972 году, занимается продажей американских классических автомобилей и современных спорткаров. Свои кастомные машины она готова сдавать в аренду кинокомпаниям или по особому запросу клиентов. Стоимость проката не раскрывается.

Какой Корвет взяли бы в прокат?

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