В Швейцарии дают на прокат пикап и внедорожник, сделанные из Корветтов

Пикап построен на базе Корвета пятого поколения, который выпускался с 1997 по 2004 год. За передними сиденьями установлена грузовая площадка, отделанная рифлёными алюминиевыми листами. Бело-голубая окраска должна напоминать о Chevrolet Corvette первого поколения.

Внедорожник представляет собой шасси от неизвестного американского рамника и установленный сверху кузов от Chevrolet Corvette второго поколения, который производился с 1959 по 1967 год. Все изменения зарегистрированы, поэтому такой Корвет может ездить по обычным дорогам.