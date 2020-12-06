«Капсула времени»: на продажу выставлен 27-летний Corvette в состоянии нового
Михаил Кондратьев
На eBay появилось объявление о продаже Chevrolet Corvette 1993 года выпуска в состоянии нового автомобиля. Пробег спорткара с мягким верхом всего 43 километра, а в салоне сохранилась даже заводская плёнка на сиденьях. Стоимость «капсулы времени» составляет почти 42 тысячи долларов (3,1 миллиона рублей).
После покупки автомобиль всю жизнь хранился в гараже с поддержанием оптимальной температуры, раз в месяц его заводили и прогревали двигатель. Согласно объявлению, этот Corvette находился в частной коллекции, которая сейчас распродаётся по причине болезни владельца.
27-летний экземпляр четвёртого поколения модели принадлежит к спецсерии 40th Anniversary Edition, которую выделяет цвет кузова Ruby Red и выполненный в тон интерьер. Вместе с тем у него богатое оснащение — это, среди прочего, кожаные сиденья с электроприводом и аудиосистема Bose. Всего таких «Корветов» было выпущено 6749 штук.
Под капотом — 5,7-литровый V8 мощностью чуть более 300 сил при 461 Нм крутящего момента. Он соединён с шестиступенчатой механической коробкой передач.
В объявлении предусмотрена возможность продажи по принципу аукциона, однако на данный момент никто не предложил сумму выше запрашиваемой.
Осенью текущего года на продажу был выставлен Corvette из финальной партии модели четвёртого поколения. Спорткар 1996 года с пробегом 1126 километров продан за 51,5 тысячи долларов (3,8 миллиона рублей).