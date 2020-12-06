«Капсула времени»: на продажу выставлен 27-летний Corvette в состоянии нового

После покупки автомобиль всю жизнь хранился в гараже с поддер­жанием оптимальной темпера­туры, раз в месяц его заводили и прогревали двигатель. Согласно объявлению, этот Corvette находился в частной коллекции, которая сейчас распродаётся по причине болезни владельца.

27-летний экземпляр четвёртого поколения модели принад­лежит к спецсерии 40th Anniversary Edition, которую выделяет цвет кузова Ruby Red и выпол­ненный в тон интерьер. Вместе с тем у него богатое оснащение — это, среди прочего, кожаные сиденья с электро­приводом и аудио­система Bose. Всего таких «Корветов» было выпущено 6749 штук.

Под капотом — 5,7-литровый V8 мощностью чуть более 300 сил при 461­ Нм крутящего момента. Он соединён с шести­ступенчатой механической коробкой передач.

В объявлении предусмотрена возмож­ность продажи по принципу аукциона, однако на данный момент никто не предложил сумму выше запрашиваемой.