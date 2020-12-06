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«Капсула времени»: на продажу выставлен 27-летний Corvette в состоянии нового

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Михаил Кондратьев

На eBay появилось объявление о продаже Chevrolet Corvette 1993 года выпуска в состоянии нового автомобиля. Пробег спорткара с мягким верхом всего 43 кило­метра, а в салоне сохранилась даже заводская плёнка на сиденьях. Стоимость «капсулы времени» составляет почти 42 тысячи долларов (3,1 милли­она рублей).

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  • После покупки автомобиль всю жизнь хранился в гараже с поддер­жанием оптимальной темпера­туры, раз в месяц его заводили и прогревали двигатель. Согласно объявлению, этот Corvette находился в частной коллекции, которая сейчас распродаётся по причине болезни владельца.

  • 27-летний экземпляр четвёртого поколения модели принад­лежит к спецсерии 40th Anniversary Edition, которую выделяет цвет кузова Ruby Red и выпол­ненный в тон интерьер. Вместе с тем у него богатое оснащение — это, среди прочего, кожаные сиденья с электро­приводом и аудио­система Bose. Всего таких «Корветов» было выпущено 6749 штук.

  • Под капотом — 5,7-литровый V8 мощностью чуть более 300 сил при 461­ Нм крутящего момента. Он соединён с шести­ступенчатой механической коробкой передач.

  • В объявлении предусмотрена возмож­ность продажи по принципу аукциона, однако на данный момент никто не предложил сумму выше запрашиваемой.

  • Осенью текущего года на продажу был выставлен Corvette из финальной партии модели четвёртого поколения. Спорткар 1996 года с пробегом 1126 кило­метров продан за 51,5 тысячи долларов (3,8 миллиона рублей).

Подходящий автомобиль для «выдержки», как считаете?

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