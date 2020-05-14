Классический Корветт превратили в универсал. За него хотят миллион рублей

Продавец признался, что не знает, кто именно пере­делывал автомобиль: он предлагает выяснить это будущему владельцу. Сами работы проведены не очень качественно, например, в стекло­пластико­вый кузов грубо вставлены стёкла. Также автомобилю требуется полная перекраска.