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Классический Корветт превратили в универсал. За него хотят миллион рублей

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Николай Андреев

В американском Нью-Джерси выставили на продажу Chevrolet Corvette третьего поколения, превращённый в универсал. Спорткар 1968 года выпуска оценили в 15 000 долларов (1,1 миллиона рублей).

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  • Продавец признался, что не знает, кто именно пере­делывал автомобиль: он предлагает выяснить это будущему владельцу. Сами работы проведены не очень качественно, например, в стекло­пластико­вый кузов грубо вставлены стёкла. Также автомобилю требуется полная перекраска.

  • Универсал Chevrolet Corvette оснащён родным карбюраторным мотором 5.4 V8 на 355 лошадиных сил и трёхступен­чатым «автоматом». За всю жизнь спорткар проехал 38 000 миль (61 155 километров) и не имеет технических проблем.

Недавно в продаже появился ещё один нестандартный универсал — Mercedes-Benz S-класса 1990 года, пере­деланный немецким ателье Caro. Он получил некоторые детали от универсала E-класса и сохранил оригинальный 279-сильный 5.6 V8.

Практичный суперкар — это...

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