Классический Корветт превратили в универсал. За него хотят миллион рублей
Николай Андреев
В американском Нью-Джерси выставили на продажу Chevrolet Corvette третьего поколения, превращённый в универсал. Спорткар 1968 года выпуска оценили в 15 000 долларов (1,1 миллиона рублей).
Продавец признался, что не знает, кто именно переделывал автомобиль: он предлагает выяснить это будущему владельцу. Сами работы проведены не очень качественно, например, в стеклопластиковый кузов грубо вставлены стёкла. Также автомобилю требуется полная перекраска.
Универсал Chevrolet Corvette оснащён родным карбюраторным мотором 5.4 V8 на 355 лошадиных сил и трёхступенчатым «автоматом». За всю жизнь спорткар проехал 38 000 миль (61 155 километров) и не имеет технических проблем.
Недавно в продаже появился ещё один нестандартный универсал — Mercedes-Benz