Посмотрите на Chevrolet Corvette, с которого сняли все кузовные детали
Борис Закиров
Мексиканское тюнинг-ателье Sigalia Designs выложило на YouTube видеоролик, в котором показан разъезжающий по городским улицам суперкар Chevrolet Corvette (C8) в «скелетоподобном» виде. С машины сняли все кузовные элементы — от дверей и бамперов до крыльев и крышки капота.
За рулём автомобиля – Венди, владелица Корвета. Её машину «раздели», чтобы заменить стандартные кузовные панели новыми, которые будут включать новый аэродинамический обвес с расширениями и большим антикрылом. Премьера обвеса под названием C8-RR Widebody ожидается к концу осени, а до тех пор машину оставили «обнажённой» для привлечения внимания.
Уже сейчас можно взглянуть на будущий аэрокит, а при желании – заказать такой же. Версия из стекловолокна обойдётся почти в 15 тысяч долларов (1,14 миллиона рублей), а углепластиковый вариант – в 25 тысяч (1,9 миллиона рублей).
Ранее японское ателье Tra Kyoto показало свою версию обвеса на новый Корвет. Комплект, включающий экстремальное расширение кузова и кастомные колёсные диски, может стоить от 6380 до 8500 долларов США (от 485 до 646 тысяч рублей), что в несколько раз дешевле набора из Мексики.