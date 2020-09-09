Посмотрите на Chevrolet Corvette, с которого сняли все кузовные детали

За рулём автомобиля – Венди, владелица Корвета. Её машину «раздели», чтобы заменить стандартные кузовные панели новыми, которые будут включать новый аэродинамический обвес с расширениями и большим антикрылом. Премьера обвеса под названием C8-RR Widebody ожидается к концу осени, а до тех пор машину оставили «обнажённой» для привлечения внимания.

Уже сейчас можно взглянуть на будущий аэрокит, а при желании – заказать такой же. Версия из стекловолокна обойдётся почти в 15 тысяч долларов (1,14 миллиона рублей), а углепластиковый вариант – в 25 тысяч (1,9 миллиона рублей).