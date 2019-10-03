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Среднемоторный Корвет получил жёсткий складной верх

Новости

Николай Андреев

Компания Chevrolet представила родстер Corvette Stingray восьмого поколения. Впервые в истории модели новинка с таким типом кузова обрела жёсткий складной верх вместо мягкого.

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  • От базовой версии тарга, у которой вручную убира­ется одна панель крыши, внешне родстер отлича­ется задним обтекателем с двумя «горбами» за подголов­никами сидений. Жёсткий складной верх новинки выполнен из композитных матери­алов и состоит всего из двух частей. Он складыва­ется или расклады­вается за 16 секунд на скорости до 48 км/ч. Транс­формацию обеспечивают шесть электро­моторов с особыми датчиками для макси­мально точного прилегания панелей.

  • Как и тарга, родстер оснащается атмосферным 6,2-литровым V8 мощностью 497 л.с. (637 Н·м), передающим тягу на задние колёса с помощью восьми­ступенчатого «робота» с двумя сцепле­ниями. Новинке лишь немного пере­настроили подвеску.

  • Для родстера также доступен пакет Z51 Performance с форсиро­ванным до 502 сил двигателем, электронно­­управляемой блокировкой дифферен­­циала на задней оси, адаптивными аморти­­заторами, увеличенным сплиттером и спойлером. С ним тарга и родстер разгоня­ются до 60 миль в час (97 км/ч) менее чем за три секунды вплоть до максимума в 312 км/ч.

  • Производство родстеров Chevrolet Corvette Stingray начнётся в первом квартале 2020 года. Базовая стоимость новинки составит 67 500 долларов (4,4 миллиона рублей), что на 7500 долларов (489 тысяч рублей) дороже самой простой тарги.

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Помимо родстера, представлена гоночная модифи­кация Chevrolet Corvette C8.R, подготов­ленная для участия в заездах на вынос­ливость. Она получила новый аэро­дина­миче­ский обвес с большим анти­крылом и дополни­тельное освещение для ночных гонок. Техниче­ские характе­ристики пока держатся в секрете. Гоночный дебют модели состоится в январе 2020 года на 24-часовом марафоне в амери­канской Дайтоне.

Какой Корвет – самый-самый?

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