Среднемоторный Корвет получил жёсткий складной верх
Николай Андреев
Компания Chevrolet представила родстер Corvette Stingray восьмого поколения. Впервые в истории модели новинка с таким типом кузова обрела жёсткий складной верх вместо мягкого.
От базовой версии тарга, у которой вручную убирается одна панель крыши, внешне родстер отличается задним обтекателем с двумя «горбами» за подголовниками сидений. Жёсткий складной верх новинки выполнен из композитных материалов и состоит всего из двух частей. Он складывается или раскладывается за 16 секунд на скорости до
48 км/ч.Трансформацию обеспечивают шесть электромоторов с особыми датчиками для максимально точного прилегания панелей.
Как и тарга, родстер оснащается атмосферным 6,2-литровым V8 мощностью 497 л.с. (637 Н·м), передающим тягу на задние колёса с помощью восьмиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями. Новинке лишь немного перенастроили подвеску.
Для родстера также доступен пакет Z51 Performance с форсированным до 502 сил двигателем, электронноуправляемой блокировкой дифференциала на задней оси, адаптивными амортизаторами, увеличенным сплиттером и спойлером. С ним тарга и родстер разгоняются до 60 миль в час
(97 км/ч)менее чем за три секунды вплоть до максимума в 312 км/ч.
Производство родстеров Chevrolet Corvette Stingray начнётся в первом квартале 2020 года. Базовая стоимость новинки составит 67 500 долларов (4,4 миллиона рублей), что на 7500 долларов (489 тысяч рублей) дороже самой простой тарги.
Помимо родстера, представлена гоночная модификация Chevrolet Corvette C8.R, подготовленная для участия в заездах на выносливость. Она получила новый аэродинамический обвес с большим антикрылом и дополнительное освещение для ночных гонок. Технические характеристики пока держатся в секрете. Гоночный дебют модели состоится в январе 2020 года на 24-часовом марафоне в американской Дайтоне.