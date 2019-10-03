Среднемоторный Корвет получил жёсткий складной верх

От базовой версии тарга, у которой вручную убира­ется одна панель крыши, внешне родстер отлича­ется задним обтекателем с двумя «горбами» за подголов­никами сидений. Жёсткий складной верх новинки выполнен из композитных матери­алов и состоит всего из двух частей. Он складыва­ется или расклады­вается за 16 секунд на скорости до 48 км/ч. Транс­формацию обеспечивают шесть электро­моторов с особыми датчиками для макси­мально точного прилегания панелей.

Как и тарга, родстер оснащается атмосферным 6,2-литровым V8 мощностью 497 л.с. (637 Н·м), передающим тягу на задние колёса с помощью восьми­ступенчатого «робота» с двумя сцепле­ниями. Новинке лишь немного пере­настроили подвеску.

Для родстера также доступен пакет Z51 Performance с форсиро­ванным до 502 сил двигателем, электронно­­управляемой блокировкой дифферен­­циала на задней оси, адаптивными аморти­­заторами, увеличенным сплиттером и спойлером. С ним тарга и родстер разгоня­ются до 60 миль в час (97 км/ч) менее чем за три секунды вплоть до максимума в 312 км/ч.