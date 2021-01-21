Американец не может получить выигранный в лотерею Chevrolet Corvette, и вот почему

Одним из условий лотереи было ограни­чение стоимости выигранного авто­мобиля: она не должна превышать 107 тысяч долларов. Суперкара у организа­торов лотереи в наличии не было, его пред­полагалось получить у дилера за счёт выигрыша в рамках обозначенной цены.

Калер утверждает, что давно определился и с комп­лектацией, и с цветом — выбранная им версия Corvette оценивается в 80 465 долларов, так что он должен получить остатки выделенной суммы на руки. Однако организа­торы лотереи не учли ажиотаж­ного спроса на Корветы — «живых» машин сейчас у американ­ских дилеров не найти.

«Они подумали, что я могу просто пойти к дилеру и выбрать понравив­шийся С8 2021 модельного года. Это похоже на цирк», — пишет Деннис. После долгих поисков ему всё же удалось найти непроданный авто­мобиль у одного из дилеров, но автоцентр потребовал заплатить 10 тысяч долларов сверх обозначенной цены. Калер счёл это недостойным поведением. В итоге наиболее оперативный вариант, который предложили ему продавцы, — это заказ машины в произ­водство в третьем квартале нынешнего года с отсут­ствием всяких гарантий по срокам поставки автомобиля.