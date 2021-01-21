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Американец не может получить выигранный в лотерею Chevrolet Corvette, и вот почему

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Дмитрий Елизаров

Житель американской Джорджии Деннис Калер ещё в декабре выиграл в местную лотерею главный приз — новенький Chevrolet Corvette и четверть миллиона долларов. Однако получить деньги оказалось куда проще, чем машину: он рассказал о своих злоключениях на собственной странице в Facebook и на ресурсе Corvette Forum.

  • Одним из условий лотереи было ограни­чение стоимости выигранного авто­мобиля: она не должна превышать 107 тысяч долларов. Суперкара у организа­торов лотереи в наличии не было, его пред­полагалось получить у дилера за счёт выигрыша в рамках обозначенной цены.

  • Калер утверждает, что давно определился и с комп­лектацией, и с цветом — выбранная им версия Corvette оценивается в 80 465 долларов, так что он должен получить остатки выделенной суммы на руки. Однако организа­торы лотереи не учли ажиотаж­ного спроса на Корветы — «живых» машин сейчас у американ­ских дилеров не найти.

  • «Они подумали, что я могу просто пойти к дилеру и выбрать понравив­шийся С8 2021 модельного года. Это похоже на цирк», — пишет Деннис. После долгих поисков ему всё же удалось найти непроданный авто­мобиль у одного из дилеров, но автоцентр потребовал заплатить 10 тысяч долларов сверх обозначенной цены. Калер счёл это недостойным поведением. В итоге наиболее оперативный вариант, который предложили ему продавцы, — это заказ машины в произ­водство в третьем квартале нынешнего года с отсут­ствием всяких гарантий по срокам поставки автомобиля.

  • Сейчас разрешением ситуации занимаются нанятые Деннисом Калером юристы.

    Ранее аналогичным спросом пользовался внедорожник Ford Bronco нового поколения: весь запланиро­ванный тираж стартового испол­нения Бронко под названием First Edition поклонники раскупили за считанные часы. В итоге в Ford решили удвоить объёмы выпуска, но и вторая партия разошлась моментально.

Доводилось месяцами ждать нового автомобиля?

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