Американец не может получить выигранный в лотерею Chevrolet Corvette, и вот почему
Дмитрий Елизаров
Житель американской Джорджии Деннис Калер ещё в декабре выиграл в местную лотерею главный приз — новенький Chevrolet Corvette и четверть миллиона долларов. Однако получить деньги оказалось куда проще, чем машину: он рассказал о своих злоключениях на собственной странице в Facebook и на ресурсе Corvette Forum.
Одним из условий лотереи было ограничение стоимости выигранного автомобиля: она не должна превышать 107 тысяч долларов. Суперкара у организаторов лотереи в наличии не было, его предполагалось получить у дилера за счёт выигрыша в рамках обозначенной цены.
Калер утверждает, что давно определился и с комплектацией, и с цветом — выбранная им версия Corvette оценивается в 80 465 долларов, так что он должен получить остатки выделенной суммы на руки. Однако организаторы лотереи не учли ажиотажного спроса на Корветы — «живых» машин сейчас у американских дилеров не найти.
«Они подумали, что я могу просто пойти к дилеру и выбрать понравившийся С8 2021 модельного года. Это похоже на цирк», — пишет Деннис. После долгих поисков ему всё же удалось найти непроданный автомобиль у одного из дилеров, но автоцентр потребовал заплатить 10 тысяч долларов сверх обозначенной цены. Калер счёл это недостойным поведением. В итоге наиболее оперативный вариант, который предложили ему продавцы, — это заказ машины в производство в третьем квартале нынешнего года с отсутствием всяких гарантий по срокам поставки автомобиля.
Сейчас разрешением ситуации занимаются нанятые Деннисом Калером юристы.
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