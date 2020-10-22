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Продаётся «прощальный» Chevrolet Corvette 1996 года, на котором почти не ездили

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Дмитрий Елизаров

Один из всего 810 особых спорткаров Chevrolet Corvette Grand Sport 1996 года выпуска появился в продаже на площадке Bringatrailer. Автомобиль интересен не только внешним видом, но и сверхмалым пробегом — 1126 километров. Оценён спорткар на данный момент в 27 500 долларов (2,11 миллиона рублей), торги завершатся через два дня.

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  • Этот спорткар стал частью «прощальной» партии особых Corvette, посвящённой завершению производства Корвета четвёртого поколения. Все такие Corvette Grand Sport окрашивались в синий цвет Admiral Blue с белой продольной полосой и двумя красными полосками на левом переднем крыле.

  • Автомобиль оснащён восьмицилиндровым мотором LT4 объёмом 5,7 литра в паре с шестиступенчатой механической коробкой. Двигатель развивал 330 л.с. и 461 Нм крутящего момента.

  • Ходовая часть Corvette Grand Sport отличается 17-дюймовыми колёсными дисками чёрного цвета с шинами Goodyear Eagle GS-C размерностью 275/40 спереди и 315/35 сзади, а также дисковыми тормозами с четырёх­поршневыми суппортами. В списке оборудования упоминаются съёмные панели крыши, электрорегулировки сидений, климат-контроль и круиз-контроль, а также аудиосистема Bose с кассетным магнитофоном и проигрывателем компакт-дисков.

  • В сентябре на интернет-аукционе eBay были выставлены на продажу сиденья от Corvette. Несмотря на плачевное состояние, их оценили в 90 тысяч долларов (чуть более 7 млн рублей). Связано это с их происхож­дением: кресла были установлены на первый прототип Chevrolet Corvette, построенный в 1952 году.

Chevrolet Corvette 1996 года выпуска или новый семейный седан?

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