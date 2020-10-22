Продаётся «прощальный» Chevrolet Corvette 1996 года, на котором почти не ездили

Этот спорткар стал частью «прощальной» партии особых Corvette, посвящённой завершению производства Корвета четвёртого поколения. Все такие Corvette Grand Sport окрашивались в синий цвет Admiral Blue с белой продольной полосой и двумя красными полосками на левом переднем крыле.

Автомобиль оснащён восьмицилиндровым мотором LT4 объёмом 5,7 литра в паре с шестиступенчатой механической коробкой. Двигатель развивал 330 л.с. и 461 Нм крутящего момента.

Ходовая часть Corvette Grand Sport отличается 17-дюймовыми колёсными дисками чёрного цвета с шинами Goodyear Eagle GS-C размерностью 275/40 спереди и 315/35 сзади, а также дисковыми тормозами с четырёх­поршневыми суппортами. В списке оборудования упоминаются съёмные панели крыши, электрорегулировки сидений, климат-контроль и круиз-контроль, а также аудиосистема Bose с кассетным магнитофоном и проигрывателем компакт-дисков.