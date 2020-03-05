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Редчайший Chevrolet Corvette нашли под горой мусора

Новости

Николай Андреев

В американском штате Огайо во время разбора старого гаража обнаружен Chevrolet Corvette С2 1965 года выпуска. О находке в своём фейсбуке рассказала местная служба эвакуации.

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  • Найденный Корвет оказался очень редким — он оснащён оригинальным инжекторным 5.4 V8. Такая модифи­кация появилась в 1965 году, но спустя год из-за низкого спроса от неё отказались. Всего выпущен 771 экзем­пляр с инжекторным мотором, а затем, вплоть до 1982 года, Corvette оснащался только карбюраторными двигателями.

  • Этот Chevrolet Corvette по неизвестной причине простоял в гараже, заваленный старыми вещами и мусором, с конца 1960-х. На его одометре значится 40 тысяч миль (64 тысячи километров), а сам автомобиль покрыт большим слоем грязи.

  • Продажей бирюзового Chevrolet Corvette займётся местный дилерский центр, специали­зирующийся на классических автомобилях. В ближай­шее время он выставит его на аукцион с резервной ценой в 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).

Давно разбирали свой гараж?

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