Редчайший Chevrolet Corvette нашли под горой мусора

Найденный Корвет оказался очень редким — он оснащён оригинальным инжекторным 5.4 V8. Такая модифи­кация появилась в 1965 году, но спустя год из-за низкого спроса от неё отказались. Всего выпущен 771 экзем­пляр с инжекторным мотором, а затем, вплоть до 1982 года, Corvette оснащался только карбюраторными двигателями.

Этот Chevrolet Corvette по неизвестной причине простоял в гараже, заваленный старыми вещами и мусором, с конца 1960-х. На его одометре значится 40 тысяч миль (64 тысячи километров), а сам автомобиль покрыт большим слоем грязи.