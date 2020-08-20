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Chevrolet признала проблему с багажником Корветта. Но чинить его не будут

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Дмитрий Елизаров

Фирма Chevrolet всё же объявила в США отзывную кампанию в ответ на много­численные сообщения со стороны владельцев суперкара Corvette C8 об открыва­ющемся на ходу переднем багажнике, сообщает Road&Track. Однако вместо механи­ческих вмеша­тельств в конструкцию Chevrolet нашла другое решение проблемы: ответ­ственность останется на водителе.

  • Жалобы на крышку переднего грузового отсека, которая может открыться во время движения и перекрыть собой лобовое стекло, начали появляться в Сети чуть ли не сразу после старта продаж суперкара. Однако в Chevrolet отказы­вались признавать наличие конструктивных недоработок.

  • Несмотря на объявленный отзыв, не получила проблема признания и сейчас. В фирме решили обойтись программ­ными решениями: после обновления софта электроника, обнаружив незапертый багажник, ограничит максимальную скорость суперкара отметкой в 26 миль в час (42 км/ч) и выдаст на экран предупреждение.

  • Конструкция Chevrolet Corvette уже преду­сматривает эту функцию, но сейчас ограни­читель при открытом «капоте» срабаты­вает только при 132 км/ч. Кроме того, Chevrolet пообещала сделать графическое преду­преждение более заметным и увеличить громкость звукового оповещения. Планиру­ется обновить и механизм принуди­тельного открытия багажника кнопкой на брелоке либо панели в салоне: для отпирания механизма потребуется более длительное удер­жание кнопки. Обновить требуемый софт владельцы суперкара смогут либо у дилера, либо «по воздуху».

  • Около двух недель назад Chevrolet приглашала владельцев нового Corvette на сервисы по поводу переднего багажника. Проблема заключалась в том, что кнопка аварийного открытия отсека изнутри могла не сработать, если зажигание авто­мобиля было выключено более 10 минут.

Доводилось ездить «вслепую»?

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