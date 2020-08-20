Chevrolet признала проблему с багажником Корветта. Но чинить его не будут
Дмитрий Елизаров
Фирма Chevrolet всё же объявила в США отзывную кампанию в ответ на многочисленные сообщения со стороны владельцев суперкара Corvette C8 об открывающемся на ходу переднем багажнике, сообщает Road&Track. Однако вместо механических вмешательств в конструкцию Chevrolet нашла другое решение проблемы: ответственность останется на водителе.
Жалобы на крышку переднего грузового отсека, которая может открыться во время движения и перекрыть собой лобовое стекло, начали появляться в Сети чуть ли не сразу после старта продаж суперкара. Однако в Chevrolet отказывались признавать наличие конструктивных недоработок.
Несмотря на объявленный отзыв, не получила проблема признания и сейчас. В фирме решили обойтись программными решениями: после обновления софта электроника, обнаружив незапертый багажник, ограничит максимальную скорость суперкара отметкой в 26 миль в час
(42 км/ч)и выдаст на экран предупреждение.
Конструкция Chevrolet Corvette уже предусматривает эту функцию, но сейчас ограничитель при открытом «капоте» срабатывает только при
132 км/ч.Кроме того, Chevrolet пообещала сделать графическое предупреждение более заметным и увеличить громкость звукового оповещения. Планируется обновить и механизм принудительного открытия багажника кнопкой на брелоке либо панели в салоне: для отпирания механизма потребуется более длительное удержание кнопки. Обновить требуемый софт владельцы суперкара смогут либо у дилера, либо «по воздуху».
Около двух недель назад Chevrolet приглашала владельцев нового Corvette на сервисы по поводу переднего багажника. Проблема заключалась в том, что кнопка аварийного открытия отсека изнутри могла не сработать, если зажигание автомобиля было выключено более 10 минут.