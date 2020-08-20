Chevrolet признала проблему с багажником Корветта. Но чинить его не будут

Жалобы на крышку переднего грузового отсека, которая может открыться во время движения и перекрыть собой лобовое стекло, начали появляться в Сети чуть ли не сразу после старта продаж суперкара. Однако в Chevrolet отказы­вались признавать наличие конструктивных недоработок.

Несмотря на объявленный отзыв, не получила проблема признания и сейчас. В фирме решили обойтись программ­ными решениями: после обновления софта электроника, обнаружив незапертый багажник, ограничит максимальную скорость суперкара отметкой в 26 миль в час (42 км/ч) и выдаст на экран предупреждение.

Конструкция Chevrolet Corvette уже преду­сматривает эту функцию, но сейчас ограни­читель при открытом «капоте» срабаты­вает только при 132 км/ч. Кроме того, Chevrolet пообещала сделать графическое преду­преждение более заметным и увеличить громкость звукового оповещения. Планиру­ется обновить и механизм принуди­тельного открытия багажника кнопкой на брелоке либо панели в салоне: для отпирания механизма потребуется более длительное удер­жание кнопки. Обновить требуемый софт владельцы суперкара смогут либо у дилера, либо «по воздуху».