Subaru Legacy: реликт или реальный конкурент «Камри»?

Chevrolet Corvette вспыхнул на динамометрическом стенде

Видео
The Complete Street Performance YouTube Channel is dedicated to bringing you humorous but quality car content, mostly specializing in late model Domestic V8s. The work we do is with roughly a century of experience between everyone working at CSP, and the best part is we have fun doing this specialized work. Enjoy the Channel! For The Best Deals, Check Out our Website and Online Store! https://www.cspracing.com/ CHECK US OUT IN OTHER PLACES: ...On Instagram https://www.instagram.com/completestreet/ ...On Facebook https://www.facebook.com/CompleteStreetPerformance/ ...On the Web http://cspracing.com/ OUR PLAYLISTS: Complete Street Shop Series: https://www.youtube.com/playlist?list=PLso6rwdWBEMylrU3uMsWM6fMKfzpR-_Ja Andrew's ZL1: https://www.youtube.com/playlist?list=PLso6rwdWBEMz6iFAclneovNC-gMPamtqv Andrew's Corvette Corner: https://www.youtube.com/playlist?list=PLso6rwdWBEMzmOfiZNMFnPQoYGmr4Xm5v Kristen's Videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLso6rwdWBEMysLBI8jyl18NVj3vku9sBv

На динамометрический стенд американских тюнеров Complete Street Performance приехало сильно модифицированное купе Chevrolet Corvette шестого поколения. Первый замер мощности показал «всего» 880 л.с., что не устроило владельца. В следующий раз автомобиль показал солидные 1375 л.с., но тут же ярко вспыхнул (смотрите со второй минуты).

В итоге Корвет успели быстро потушить, заменили впускной коллектор, и на следующий день он уже был готов наказывать соперников по гонкам.

Вам бы хватило 880 лошадей в машине?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение