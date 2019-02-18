Chevrolet Corvette вспыхнул на динамометрическом стенде

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Subaru Legacy: реликт или реальный конкурент «Камри»?
На динамометрический стенд американских тюнеров Complete Street Performance приехало сильно модифицированное купе Chevrolet Corvette шестого поколения. Первый замер мощности показал «всего» 880 л.с., что не устроило владельца. В следующий раз автомобиль показал солидные 1375 л.с., но тут же ярко вспыхнул (смотрите со второй минуты).
В итоге Корвет успели быстро потушить, заменили впускной коллектор, и на следующий день он уже был готов наказывать соперников по гонкам.