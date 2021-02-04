Классический Chevrolet Corvette станет 1200-сильным электрогиперкаром

Пока опубликованы лишь предваритель­ные изображения будущего рестомода, хотя, как пишет Autocar, дебют гиперкара может состояться уже в нынешнем месяце. Электро­мобиль обещают снабдить несколь­кими моторами, которые совокупно будут развивать от 1200 до 2000 л.с.

Помимо известных стилистов, над проектом работают инженеры из разных уголков мира — кроме ирландских и английских, в конструиро­вании Ava Hyperclassic участвуют специ­алисты из Невады. Иэн Каллэм уже заявил, что Ava способна написать новую главу в истории Stingray.

Сколько именно соберут гиперкаров и сколько они будут стоить, пока неизвестно. Издание пред­полагает, что в продажу Ava Hyperclassic поступит по цене от 1,2 до 2 миллионов евро (от 109 до 182 миллионов рублей).