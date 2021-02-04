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Классический Chevrolet Corvette станет 1200-сильным электрогиперкаром

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Дмитрий Елизаров

За переосмысление Chevrolet Corvette Stingray второго поколения взялась небольшая ирландская фирма Ava. С молодым стартапом работают современные иконы автомо­биль­ного дизайна — бывший шеф-дизайнер Jaguar Иэн Каллэм и автор оригиналь­ного Stingray Питер Брок.

  • Пока опубликованы лишь предваритель­ные изображения будущего рестомода, хотя, как пишет Autocar, дебют гиперкара может состояться уже в нынешнем месяце. Электро­мобиль обещают снабдить несколь­кими моторами, которые совокупно будут развивать от 1200 до 2000 л.с.

  • Помимо известных стилистов, над проектом работают инженеры из разных уголков мира — кроме ирландских и английских, в конструиро­вании Ava Hyperclassic участвуют специ­алисты из Невады. Иэн Каллэм уже заявил, что Ava способна написать новую главу в истории Stingray.

  • Сколько именно соберут гиперкаров и сколько они будут стоить, пока неизвестно. Издание пред­полагает, что в продажу Ava Hyperclassic поступит по цене от 1,2 до 2 миллионов евро (от 109 до 182 миллионов рублей).

  • Параллельно в Велико­британии при помощи электротяги возрождают ещё один культовый авто­мобиль — родстер AC Cobra. Самая мощная моди­фикация рестомода получит 625-сильную установку.

Классический Корвет или такая же классическая Кобра?

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