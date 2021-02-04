Классический Chevrolet Corvette станет 1200-сильным электрогиперкаром
Дмитрий Елизаров
За переосмысление Chevrolet Corvette Stingray второго поколения взялась небольшая ирландская фирма Ava. С молодым стартапом работают современные иконы автомобильного дизайна — бывший шеф-дизайнер Jaguar Иэн Каллэм и автор оригинального Stingray Питер Брок.
Пока опубликованы лишь предварительные изображения будущего рестомода, хотя, как пишет Autocar, дебют гиперкара может состояться уже в нынешнем месяце. Электромобиль обещают снабдить несколькими моторами, которые совокупно будут развивать от 1200 до 2000 л.с.
Помимо известных стилистов, над проектом работают инженеры из разных уголков мира — кроме ирландских и английских, в конструировании Ava Hyperclassic участвуют специалисты из Невады. Иэн Каллэм уже заявил, что Ava способна написать новую главу в истории Stingray.
Сколько именно соберут гиперкаров и сколько они будут стоить, пока неизвестно. Издание предполагает, что в продажу Ava Hyperclassic поступит по цене от 1,2 до 2 миллионов евро (от 109 до 182 миллионов рублей).
Параллельно в Великобритании при помощи электротяги возрождают ещё один культовый автомобиль — родстер AC Cobra. Самая мощная модификация рестомода получит 625-сильную установку.