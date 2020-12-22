Старый Chevrolet Corvette, превращённый в универсал, оценили дороже нового

Машина построена 16 лет назад студией Advance Automotive Technologies по мотивам уникального прототипа Chevrolet Corvette Nomad, созданного в 1954 году. Тот концепт так и не стал серийным, и в AAT решили исправить эту ошибку.

Базой для их Номадов стали обычные Корветы шестого поколения, над которыми пришлось основательно потрудиться. По сути, для спорткаров спроекти­ровали принципи­ально новый кузов в стиле «шутинг-брейк», стилизовав его под внешность самого первого Корвета. Купе получило полностью иную переднюю часть с винтажными крыльями и хромиро­ванной радиаторной решёткой, а также грузовой «багажник» с новым остекле­нием, полностью поднима­ющимся вверх, ракето­подобными фонарями и много­численными металли­ческими вставками. При этом интерьер спорткара преобразо­ваний практически не претерпел.

Всего в AAT собрали только шесть подобных универсалов, причём кузова красного оттенка получили лишь два. Спорткар оснащён 5,7-литровым V8, развивающим 350 л.с. и шестиступен­чатой механической коробкой. В комплектацию выстав­ленного на продажу автомо­биля входят двухзонный климат-контроль, сиденья с подогревом, акустиче­ская система Bose и проекци­онный дисплей для водителя. Пробег раритета — менее 18 тысяч километров.