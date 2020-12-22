Старый Chevrolet Corvette, превращённый в универсал, оценили дороже нового
Дмитрий Елизаров
На площадке Streetside Classics выставлен на продажу уникальный Chevrolet Corvette выпуска 2004 года — автомобиль оценили в 129 995 долларов (9,8 миллиона рублей). Это примерно на 16 тысяч дороже самой дорогой модификации актуального Корвета. Причина дороговизны связана с необычным типом кузова спорткара.
Машина построена 16 лет назад студией Advance Automotive Technologies по мотивам уникального прототипа Chevrolet Corvette Nomad, созданного в 1954 году. Тот концепт так и не стал серийным, и в AAT решили исправить эту ошибку.
Базой для их Номадов стали обычные Корветы шестого поколения, над которыми пришлось основательно потрудиться. По сути, для спорткаров спроектировали принципиально новый кузов в стиле «шутинг-брейк», стилизовав его под внешность самого первого Корвета. Купе получило полностью иную переднюю часть с винтажными крыльями и хромированной радиаторной решёткой, а также грузовой «багажник» с новым остеклением, полностью поднимающимся вверх, ракетоподобными фонарями и многочисленными металлическими вставками. При этом интерьер спорткара преобразований практически не претерпел.
Всего в AAT собрали только шесть подобных универсалов, причём кузова красного оттенка получили лишь два. Спорткар оснащён 5,7-литровым V8, развивающим 350 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой. В комплектацию выставленного на продажу автомобиля входят двухзонный климат-контроль, сиденья с подогревом, акустическая система Bose и проекционный дисплей для водителя. Пробег раритета — менее 18 тысяч километров.
Шутинг-брейк на базе Corvette можно приобрести и значительно дешевле. К примеру, в октябре за спорткар третьего поколения с кастомным кузовом просили всего 7100 долларов. Правда, автомобиль на момент продажи пребывал отнюдь не в лучшем состоянии.