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Посмотрите, как заниженный Корветт проезжает под грузовиком

Новости

Николай Андреев

Владелец Chevrolet Corvette С4 настолько занизил свой авто­мобиль, что спокойно проезжает под прицепами больших фур. Для демон­страции этого он эффектно подрифтил на пустом складе. Особенно впечат­ляют кадры из салона.

Старый Корветт проезжает буквально в милли­метрах от днища прицепов. У модели нового поколения, ставшей среднемоторной, голливуд­ский трюк вряд ли получится: С8 на 57 милли­метров выше С4 (1234 против 1177 мм).

Прокатились бы на Корветте под прицепом?

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