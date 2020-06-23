Посмотрите, как заниженный Корветт проезжает под грузовиком

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Новый Chevrolet Corvette разогнали до рекордных 330 км/ч
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Николай Андреев
Владелец Chevrolet Corvette С4 настолько занизил свой автомобиль, что спокойно проезжает под прицепами больших фур. Для демонстрации этого он эффектно подрифтил на пустом складе. Особенно впечатляют кадры из салона.
Старый Корветт проезжает буквально в миллиметрах от днища прицепов. У модели нового поколения, ставшей среднемоторной, голливудский трюк вряд ли получится: С8 на 57 миллиметров выше С4 (1234 против 1177 мм).