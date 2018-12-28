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Среднемоторному Chevrolet Corvette добавят умные двери с электроприводом

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Американский автогигант General Motors запатентовал электропривод открывания дверей – заявка была подана в американское патентное бюро еще летом 2017 года, но только сейчас появилась в открытом доступе. Документ примечателен тем, что на патентных чертежах изображен Chevrolet Corvette. Чертежи были опубликованы на тематическом форуме MidEngineCorvetteForum, посвященном будущей среднемоторной версии суперкара.

Согласно патенту, двери будут открываться и закрываться по нажатию кнопки в салоне. При этом двери оснащены несколькими сенсорами, на основе которых меняется усилие сервоприводов: автоматика аккуратно откроет дверь, даже если автомобиль стоит на крутом уклоне или при сильном ветре. Двери не откроются, если на их пути окажется препятствие.

  • Изображенный на чертежах Corvette – не новый, а нынешнего поколения C7. Возможно, эта модель была использована в качестве образца, а электропривод дверей готовят для других моделей концерна.

  • Несмотря на то, что среднемоторная модификация Corvette C8 уже не раз попадалась фотошпионам, официальной информации о ней по-прежнему нет. Известно, что суперкар оснастят 6,2-литровым V8 LT1, и что у него будет несколько модификаций.

  • Среди поклонников Corvette ходят слухи, что топовая модификация будет настолько мощной, что концерн General Motors даже согласовывал ее выпуск с помощью специально созданной группы юристов. Такая информация была опубликована на форуме Corvetteforum человеком, у которого якобы есть надежные источники в General Motors.

  • Ожидалось, что среднемоторный Corvette представят на автосалоне в Детройте в начале 2019 года. Однако в процессе разработки возникли трудности, связанные с бортовой электроникой, и дебют суперкара был отложен. Новая дата премьеры пока неизвестна.

Chevrolet Corvette с электрическими дверями – это круто?

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