Среднемоторному Chevrolet Corvette добавят умные двери с электроприводом

Американский автогигант General Motors запатентовал электропривод открывания дверей – заявка была подана в американское патентное бюро еще летом 2017 года, но только сейчас появилась в открытом доступе. Документ примечателен тем, что на патентных чертежах изображен Chevrolet Corvette. Чертежи были опубликованы на тематическом форуме MidEngineCorvetteForum, посвященном будущей среднемоторной версии суперкара.

Согласно патенту, двери будут открываться и закрываться по нажатию кнопки в салоне. При этом двери оснащены несколькими сенсорами, на основе которых меняется усилие сервоприводов: автоматика аккуратно откроет дверь, даже если автомобиль стоит на крутом уклоне или при сильном ветре. Двери не откроются, если на их пути окажется препятствие.