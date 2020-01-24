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Воры оставили без колёс прототип Chevrolet Corvette

Новости

Николай Андреев

На одной из улиц Детройта, часто попадающего на первые места в рейтингах уровня преступ­ности, обнаружен предсерийный прототип Chevrolet Corvette Stingray С8, оставленный ворами без колёс. Об этом рассказало издание MotorTrend.

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  • Всё произошло неподалёку от завода, где в конце февраля 2020 года стартует серийное производ­ство нового Корвета. Сотрудники концерна General Motors почему-то при­парко­вали прототип средне­моторного супер­кара на обочине дороги, а не на охраняемой стоянке. Этим и воспользо­вались злоумышленники.

  • Воры варварски установили Corvette на камни и сняли колёса. Похоже, они торопи­лись — на месте остались брошен­ными колёсные гайки. Суперкару повредили пороги, а сам авто­мобиль лежал задней частью кузова на асфальте.

Ранее на аукционе Barrett-Jackson право стать владельцем первого серийного Chevrolet Corvette Stingray продали за 3 000 000 долларов (184,2 миллиона рублей), а вырученные сред­ства отправили на благо­твори­тельность. При этом базовая стоимость 497-сильного суперкара состав­ляет 59 995 долларов (3,7 миллиона рублей).

Покупателем первого экземпляра стал 70-лет­ний Рик Хендрик, основатель и глава гоночной команды Hendrick Motorsport чемпионата NASCAR. Бизнесмен заявил, что никогда не будет ездить на приобретён­ном Корвете — вместо этого поставит его в штаб-квартире своей компании.

Где обычно паркуете свой автомобиль?

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