Воры оставили без колёс прототип Chevrolet Corvette
Николай Андреев
На одной из улиц Детройта, часто попадающего на первые места в рейтингах уровня преступности, обнаружен предсерийный прототип Chevrolet Corvette Stingray С8, оставленный ворами без колёс. Об этом рассказало издание MotorTrend.
Всё произошло неподалёку от завода, где в конце февраля 2020 года стартует серийное производство нового Корвета. Сотрудники концерна General Motors почему-то припарковали прототип среднемоторного суперкара на обочине дороги, а не на охраняемой стоянке. Этим и воспользовались злоумышленники.
Воры варварски установили Corvette на камни и сняли колёса. Похоже, они торопились — на месте остались брошенными колёсные гайки. Суперкару повредили пороги, а сам автомобиль лежал задней частью кузова на асфальте.
Ранее на аукционе Barrett-Jackson право стать владельцем первого серийного Chevrolet Corvette Stingray продали за 3 000 000 долларов (184,2 миллиона рублей), а вырученные средства отправили на благотворительность. При этом базовая стоимость 497-сильного суперкара составляет 59 995 долларов (3,7 миллиона рублей).
Покупателем первого экземпляра стал