Воры оставили без колёс прототип Chevrolet Corvette

Всё произошло неподалёку от завода, где в конце февраля 2020 года стартует серийное производ­ство нового Корвета. Сотрудники концерна General Motors почему-то при­парко­вали прототип средне­моторного супер­кара на обочине дороги, а не на охраняемой стоянке. Этим и воспользо­вались злоумышленники.

Воры варварски установили Corvette на камни и сняли колёса. Похоже, они торопи­лись — на месте остались брошен­ными колёсные гайки. Суперкару повредили пороги, а сам авто­мобиль лежал задней частью кузова на асфальте.

Ранее на аукционе Barrett-Jackson право стать владельцем первого серийного Chevrolet Corvette Stingray продали за 3 000 000 долларов (184,2 миллиона рублей), а вырученные сред­ства отправили на благо­твори­тельность. При этом базовая стоимость 497-сильного суперкара состав­ляет 59 995 долларов (3,7 миллиона рублей).