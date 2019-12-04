Тюнеры решили прокачать среднемоторный Корвет до 1216 сил
Николай Андреев
Американское ателье Hennessey Performance, в послужном списке которого есть множество очень мощных автомобилей, предложило несколько программ доработок для Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения. Среднемоторный суперкар ещё не поступил в продажу, и пока готовы только компьютерные рендеры будущих тюнинг-пакетов.
Ателье предложит для нового Corvette три версии увеличения мощности. В базовый пакет войдёт модифицированная выхлопная система из нержавеющей стали, новые карбоновые детали для аэродинамического обвеса, регулируемая подвеска и увеличенные тормозные диски.
Начиная со второго пакета тюнеры уже рассказывают о цифрах, которые должны получиться после доработки. На 6,2-литровый V8 в Hennessey хотят установить компрессор, подняв мощность с 502 до 710 сил. Самый хардкорный вариант предполагает внедрение вместо механического нагнетателя двух турбин — в таком случае мощность вырастет до 1216 сил.
В Hennessey похвастались, что получили более 250 заказов на доработку нового Chevrolet Corvette Stingray ещё до объявления о тюнинг-пакетах. Однако специалистам фирмы придётся постараться: ранее в Chevrolet рассказали, что в Корвете дополнительно защитили бортовую электронику таким образом, чтобы в её работу нельзя было вмешаться и модифицировать суперкар.