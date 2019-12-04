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Тюнеры решили прокачать среднемоторный Корвет до 1216 сил

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Николай Андреев

Американское ателье Hennessey Performance, в послужном списке которого есть множе­ство очень мощных автомо­билей, предложило несколько программ доработок для Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения. Средне­моторный суперкар ещё не поступил в продажу, и пока готовы только компьютер­ные рендеры будущих тюнинг-пакетов.

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  • Ателье предложит для нового Corvette три версии увеличе­ния мощности. В базовый пакет войдёт модифици­рованная выхлопная система из нержа­веющей стали, новые карбоно­вые детали для аэродина­мического обвеса, регули­руемая подвеска и увеличен­ные тормозные диски.

  • Начиная со второго пакета тюнеры уже рассказы­вают о цифрах, которые должны получиться после доработки. На 6,2-литровый V8 в Hennessey хотят устано­вить компрессор, подняв мощность с 502 до 710 сил. Самый хардкорный вариант пред­полагает внедрение вместо механи­ческого нагнета­теля двух турбин — в таком случае мощность вырастет до 1216 сил.

  • В Hennessey похвастались, что получили более 250 заказов на доработку нового Chevrolet Corvette Stingray ещё до объяв­ления о тюнинг-пакетах. Однако специ­алистам фирмы придётся постараться: ранее в Chevrolet рассказали, что в Корвете дополни­тельно защитили бортовую электро­нику таким образом, чтобы в её работу нельзя было вмешаться и модифи­цировать суперкар.

Какой бы тюнинг-пакет вы заказали на Корвет?

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