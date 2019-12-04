Тюнеры решили прокачать среднемоторный Корвет до 1216 сил

Ателье предложит для нового Corvette три версии увеличе­ния мощности. В базовый пакет войдёт модифици­рованная выхлопная система из нержа­веющей стали, новые карбоно­вые детали для аэродина­мического обвеса, регули­руемая подвеска и увеличен­ные тормозные диски.

Начиная со второго пакета тюнеры уже рассказы­вают о цифрах, которые должны получиться после доработки. На 6,2-литровый V8 в Hennessey хотят устано­вить компрессор, подняв мощность с 502 до 710 сил. Самый хардкорный вариант пред­полагает внедрение вместо механи­ческого нагнета­теля двух турбин — в таком случае мощность вырастет до 1216 сил.