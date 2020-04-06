Новый Корветт разбили через день после покупки
Николай Андреев
В США только начались поставки клиентам Chevrolet Corvette нового поколения, а одному из покупателей уже не повезло: он попал в аварию на 502-сильном суперкаре всего через 26 часов после получения. Об этом он рассказал в своём фейсбуке.
Джун Баг ехал на новом Корветте по Брейдентону, штат Флорида, когда на перекрёстке дорогу ему не уступил чёрный Hyundai Accent. Владелец суперкара отделался порезами и ушибами, а его пассажир сломал пару пальцев. Водителя корейского седана отправили в больницу.
Корветт больше не может ездить своим ходом и отремонтируют его нескоро:
из-запандемии коронавируса в США временно закрылись дилеры и сервисные центры.
Предположительно, виновник ДТП на Hyundai был нетрезвым. К тому же у него не оказалось страховки. На следующий день после аварии Джун Баг написал на заднем стекле суперкара, что ненавидит пьяниц.