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Новый Корветт разбили через день после покупки

Новости

Николай Андреев

В США только начались поставки клиентам Chevrolet Corvette нового поколения, а одному из покупа­телей уже не повезло: он попал в аварию на 502-сильном суперкаре всего через 26 часов после получения. Об этом он рассказал в своём фейсбуке.

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  • Джун Баг ехал на новом Корветте по Брейдентону, штат Флорида, когда на пере­крёстке дорогу ему не уступил чёрный Hyundai Accent. Владелец суперкара отделался порезами и ушибами, а его пас­сажир сломал пару пальцев. Водителя корейского седана отправили в больницу.

  • Корветт больше не может ездить своим ходом и отремонти­руют его нескоро: из-за пандемии коронавируса в США временно закры­лись дилеры и сервисные центры.

  • Предположительно, виновник ДТП на Hyundai был нетрезвым. К тому же у него не оказалось страховки. На следующий день после аварии Джун Баг написал на заднем стекле суперкара, что ненавидит пьяниц.

Попадали в аварию в первый день после покупки машины?

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