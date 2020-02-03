День сурка и другие автомобильные ролики «Супербоула»

Разбитый Chevrolet Corvette превратили в безумный багги

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Николай Андреев

Американец Майк Мауди купил попавший в ДТП Chevrolet Corvette Stingray седьмого поко­ления, но вместо восстанов­ления до заводского состояния решил превратить суперкар в автомобиль в стиле «Безумного Макса».

У купе нет передних кузовных панелей и дверей, зато есть брутальный внешний каркас безопас­ности, большое антикрыло и гигантские колёса, из-за которых пришлось основа­тельно резать задние арки. Пока авто­мобиль оснащён родным 466-сильным атмосферным V8 объёмом 6,2 литра, но владелец уже плани­рует увеличить его мощность с помощью наддува, чтобы Corvette стал ещё безумнее.

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