Разбитый Chevrolet Corvette превратили в безумный багги

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Николай Андреев
Американец Майк Мауди купил попавший в ДТП Chevrolet Corvette Stingray седьмого поколения, но вместо восстановления до заводского состояния решил превратить суперкар в автомобиль в стиле «Безумного Макса».
У купе нет передних кузовных панелей и дверей, зато есть брутальный внешний каркас безопасности, большое антикрыло и гигантские колёса, из-за которых пришлось основательно резать задние арки. Пока автомобиль оснащён родным 466-сильным атмосферным V8 объёмом 6,2 литра, но владелец уже планирует увеличить его мощность с помощью наддува, чтобы Corvette стал ещё безумнее.