Американец рассказал о недостатках лодки, сделанной из Chevrolet Corvette
Борис Закиров
Американский YouTube-канал VINwiki выложил ролик, в котором американец Даг Таббутт рассказывает о своей лодке, созданной на основе спорткара Chevrolet Corvette.
Первые подобные лодки собирала компания Malibu Boats ещё в 1997 году. Они были основаны на Corvette поколения C4 и оснащались модифицированными 400-сильными моторами Callaway LT1. В 1998 году появился новый вариант лодок с фарами от Corvette C5 и 375-сильным V8 LS1.
Второе поколение лодок показали в 2008 году. В их основу лёг Corvette C6. Базовые лодки имели 400-сильный V8, но можно было купить и версию на базе Corvette Z06 с 505-сильным мотором. Такой вариант стоит больше 120 тысяч долларов, и именно такую приобрёл себе Даг.
Лодка была плохо приспособлена к ежедневному использованию. Так, отделанный кожей салон Корветта не переносил постоянную влажность и сильно нагревался на солнечном свету. Стандартные коврики приходилось сушить и проветривать перед каждым заплывом, а в носу катера находилась аудиосистема Rockford Fosgate, которую тоже не защитили от попадания воды.
Прицеп, на котором перевозился катер, стоял на колёсах от Corvette Z06. Они не были рассчитаны на дополнительную нагрузку, а заменить их обычными колёсами оказалось невозможно из-за особенных ступиц дисков Z06. Ещё у лодки отсутствовали крюки для швартовки и зеркала заднего вида, а расположенный за сиденьями V8 было неудобно чинить.
Несмотря на это, хозяин получает удовольствие от пользования лодкой. По словам Дага, она хорошо держится на воде и потрясающе звучит, и это перевешивает все недостатки.