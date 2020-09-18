Американец рассказал о недостатках лодки, сделанной из Chevrolet Corvette

Первые подобные лодки собирала компания Malibu Boats ещё в 1997 году. Они были основаны на Corvette поколения C4 и оснащались модифицированными 400-сильными моторами Callaway LT1. В 1998 году появился новый вариант лодок с фарами от Corvette C5 и 375-сильным V8 LS1.

Второе поколение лодок показали в 2008 году. В их основу лёг Corvette C6. Базовые лодки имели 400-сильный V8, но можно было купить и версию на базе Corvette Z06 с 505-сильным мотором. Такой вариант стоит больше 120 тысяч долларов, и именно такую приобрёл себе Даг.

Лодка была плохо приспособ­лена к ежедневному использо­ванию. Так, отделанный кожей салон Корветта не переносил постоянную влажность и сильно нагревался на солнечном свету. Стан­дартные коврики приходилось сушить и проветривать перед каждым заплывом, а в носу катера находилась аудио­система Rockford Fosgate, которую тоже не защитили от попадания воды.

Прицеп, на котором перевозился катер, стоял на колёсах от Corvette Z06. Они не были рассчитаны на допол­нительную нагрузку, а заменить их обычными колёсами оказалось невозможно из-за особенных ступиц дисков Z06. Ещё у лодки отсут­ствовали крюки для швартовки и зеркала заднего вида, а располо­женный за сиденьями V8 было неудобно чинить.